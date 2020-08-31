У зоні ООС посилюються заходи щодо профілактики коронавірусу, - штаб

В районі проведення операції Об’єднаних сил посилюються заходи з профілактики розповсюдження COVID-19

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з поширенням COVID-19, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил від 31.08.2020. № 4664 з 1 вересня 2020 року посилюються заходи з профілактики розповсюдження інфекції.

Зокрема, з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об’єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, що визначені в районі проведення ООС. Продовжиться контроль перевізників та цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених урядом України.

Щодо військовослужбовців операції Об’єднаних сил – посилено вимоги за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням.

На місцях несення служби, контрольно-перепускних пунктах, об’єктах життєдіяльності особового складу – обов’язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А також, обов’язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту (масок) та дотримання соціальної дистанції".

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