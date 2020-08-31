"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали, - президент Лось

Со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Лось.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного. "Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - сказал президент ГП "Антонов".

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