"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали, - президент Лось
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Со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.
"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Лось.
По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного. "Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - сказал президент ГП "Антонов".
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2010 г.: 1 - Ан-148;
2011 г.: 3 - Ан-32;
2012 г.: 3 - Ан-32, 2 - Ан-148, 1 - Ан-158;
2013 г.: 2 - Ан-158;
2014 г.: 2 - Ан-158;
2015 г.: 1 - Ан-148, 1 - Ан-158.после 2015 Ан-178 и Ан 132Д
А на Україну, їм було насрать.
А какие комплектующие в планере? Алюминий и заклёпки?
Ну или гос. дотации.
А мы точно в Европу стремимся, а не в США?
И нет ничего страшного в том...что какие то из поставщиков Боинга будут поставлять комплектуху Антонову....
Последний собранный в Украине самолет в 2015 году
В рашке последний самолет был собран в 2018 году
Ан-140
Собирался только в рашке последний самолет построен в 2016 году
Ан-158
Строится в Украине, последний самолет выпущен в 2016 году
Ан-178
Построено 2 опытных экземпляра
И пока всего 1 штука.
Эххх как заживем!
Для справки: наш враг, Раша, в год выпускает около 50 военных самолетов и 35-40 гражданских.
Проект с саудитами - лопнул....