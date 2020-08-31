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самолет (3350) ГП "Антонов" (140)

"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали, - президент Лось

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Лось.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного. "Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - сказал президент ГП "Антонов".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
молодцы.
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31.08.2020 21:03
+16
А міг би це робити ще у 1996, коли НАТО втратило розум від ТТХ Ан-70, і запропонувало «Антонову» кооперацію по випуску цього супер літака ВТА. Але керівники хохломанкурти сказали: «Нєт, ми нє прєдадім наших мокшанскіх братьєв!» і відмовили НАТО.
А на Україну, їм було насрать.
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31.08.2020 21:12
+12
*********** в трауре ! Их родину обидели ! ))
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31.08.2020 21:05
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молодцы.
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31.08.2020 21:03 Ответить
Лол , офшорные детальки уже ноунейм
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31.08.2020 21:04 Ответить
А какіє?
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31.08.2020 21:16 Ответить
Те что через Эмираты, в роиси покупают
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02.09.2020 15:09 Ответить
І скільки вже проізвьол?
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31.08.2020 21:05 Ответить
та шо ж вас там на росії так вчать хрєново, не "проізвьол" а виготовив . Палитесь, то підлога країни, то проізвьол ....
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31.08.2020 21:23 Ответить
Ну в данном случае, не смотря на построение и перевод фразы, он задал совершенно верный вопрос. СКОЛЬКО САМОЛЕТОВ ПОСТРОИЛ КОНЦЕРН "АНТОНОВ" за последние годы?
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31.08.2020 23:03 Ответить
тут еще вопрос отказа от кацапских комплектующих - очень важен, и отнял много денег и времени, а еще пришлось получать Европейские сертификаты(может в терминологии путаюсь)
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03.09.2020 21:35 Ответить
Согласен. но все равно ОЧЕНЬ мало. И это должено было решать не государство (к которому и так дохрена претензий, а сам Антонов)
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03.09.2020 22:24 Ответить
Погуглил:

2010 г.: 1 - Ан-148;
2011 г.: 3 - Ан-32;
2012 г.: 3 - Ан-32, 2 - Ан-148, 1 - Ан-158;
2013 г.: 2 - Ан-158;
2014 г.: 2 - Ан-158;
2015 г.: 1 - Ан-148, 1 - Ан-158.после 2015 Ан-178 и Ан 132Д
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31.08.2020 23:09 Ответить
Целый планер.👆🤔😁
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31.08.2020 22:50 Ответить
*********** в трауре ! Их родину обидели ! ))
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31.08.2020 21:05 Ответить
Антонов ранее за десять лет смог построить 22 самолета.. бедем видеть как будет теперь https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/gp-antonov-za-10-let-postroil-22-samoleta
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31.08.2020 21:07 Ответить
из них 20 при ворующем яныке и всего 2 при честнейшем.
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31.08.2020 22:45 Ответить
там при юще еще должно быть.
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31.08.2020 22:51 Ответить
честнейший - это тот, шо авиапарк продал, с центра Киева переехал и детям госдачи отдал?
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01.09.2020 08:12 Ответить
ай, да! про лисапет забыл.
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01.09.2020 08:13 Ответить
Так сколько произвели? Или один пробный экземпляр?
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31.08.2020 21:08 Ответить
Только пока не весь самолет, а только планер.
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31.08.2020 21:09 Ответить
ага... потом его дружно скурили и понеслось...
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31.08.2020 21:22 Ответить
Онан кива теперь наденет траурную паранжу ! ))
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31.08.2020 21:08 Ответить
Молодцы . Так держать в этом направлении.
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31.08.2020 21:11 Ответить
В смысле по полтора самолёта за год?
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31.08.2020 21:14 Ответить
В смысле без рассийских запчастей .
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31.08.2020 21:17 Ответить
и без двигателей.
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01.09.2020 00:29 Ответить
Первый, серийный... заказанный не МО! а одной из стран третьего мира... в количестве аж одной штуки!!!Походу этот проэкт ждет та же участь ,что и Ан140, Ан70 и Ан-132.
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31.08.2020 21:11 Ответить
И тут Остапа понесло 😄
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31.08.2020 22:51 Ответить
Ошибся комментарием.
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01.09.2020 09:47 Ответить
Ясно.)
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01.09.2020 09:55 Ответить
А міг би це робити ще у 1996, коли НАТО втратило розум від ТТХ Ан-70, і запропонувало «Антонову» кооперацію по випуску цього супер літака ВТА. Але керівники хохломанкурти сказали: «Нєт, ми нє прєдадім наших мокшанскіх братьєв!» і відмовили НАТО.
А на Україну, їм було насрать.
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31.08.2020 21:12 Ответить
И тут Остапа понесло🚱
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31.08.2020 22:53 Ответить
«Ан-70 был оценен компанией DaimlerCrysler Aerospace, а в 1999 г. был создан Консорциум AirTruck GmbH, в который вошли восемь германских компаний для продвижения программы Ан-7Х; его главная задача - сборка 75 ед. Ан-7Х для ВВС Германии.»
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31.08.2020 23:42 Ответить
Молодец,копипаст освоил. Давай, ещё скопируй что нибудь.
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01.09.2020 05:47 Ответить
Скільки дотацій з бюджету за 30 років,отримав цей завод?
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31.08.2020 21:13 Ответить
"сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих"
А какие комплектующие в планере? Алюминий и заклёпки?
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31.08.2020 21:13 Ответить
Механизация крыла, может шасси. Иллюминаторы, двери и т.д.
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31.08.2020 21:19 Ответить
Какая нахрен механизация? Планер он и есть планер.
"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали, - президент Лось - Цензор.НЕТ 4172
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31.08.2020 21:21 Ответить
Алюміній навіть кацапи беруть в США.
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31.08.2020 22:00 Ответить
Да. Только наоборот. США закупают алюминий у Рашки примероно на лярд долларов ежегодно. Скандал с Дерипаской напомнить? Против него ввели санкции, но несколько раз откладывали их вступление в силу, а потом и вовсе отменили "Антонов" почав виготовляти літаки без жодної російської деталі, - президент Лось - Цензор.НЕТ 6134
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31.08.2020 22:04 Ответить
Я мав на увазі алюміній для літаків. Кацапня для своїх винищувачів алюміній купує в США.
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31.08.2020 22:13 Ответить
Может быть. Но навряд ли. Учитывая, что титановые детали Боинг заказывает на Урале, слабо верится, что титан русня делать научилась, а алюминий ей не дался "Антонов" почав виготовляти літаки без жодної російської деталі, - президент Лось - Цензор.НЕТ 2737
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31.08.2020 22:17 Ответить
интересно какие 2/3 комплектующих купили в сша?
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31.08.2020 22:47 Ответить
Угу...это вы у Нафтогаза научились ?
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31.08.2020 21:13 Ответить
А толку с того,кто их покупает? Сколько проектов осталось на бумаге закрытыми?
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31.08.2020 21:13 Ответить
И, шо это даст?
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31.08.2020 21:14 Ответить
Русня будет страдать, что мы не купили их детали.
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31.08.2020 21:17 Ответить
Та я в курсе. То писал по статье о фокине, а оно глюкнуло здесь. Опечатка.
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31.08.2020 21:33 Ответить
"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали, - президент Лось - Цензор.НЕТ 6578
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31.08.2020 21:35 Ответить
Для коммерческого успеха нужна большая серия.

Ну или гос. дотации.
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31.08.2020 21:17 Ответить
***** опять всех переиграл.
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31.08.2020 21:19 Ответить
Із коментарів я так і не зрозумів - це добре чи ні, що літак "Атонова" почали будувати без росіянських комплектуючих?!
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31.08.2020 21:19 Ответить
и в том числе без двигателей.
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01.09.2020 00:30 Ответить
"По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного"

А мы точно в Европу стремимся, а не в США?
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31.08.2020 21:19 Ответить
США -- наш стратегічний партнер, хіба вже забув?
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31.08.2020 21:23 Ответить
А..., точнямба. Забыл. А ЕС утруться.
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31.08.2020 21:24 Ответить
Стремление в Европу означает стремление к сводному и демократическому миру....а это и страны ЕС и Канада..и Великобритания...и много других стран....
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31.08.2020 21:25 Ответить
А... точно. Спасибо. А в жесточайшей конкуренции между Боингом и Эйрбасом встать на сторону Боинга очень мудро.
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31.08.2020 21:28 Ответить
А разве есть выбор?
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31.08.2020 21:37 Ответить
Конечно есть.
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31.08.2020 21:47 Ответить
У Боинга...впрочем как и а Эйрбаса тысячи поставщиков...и у каждого из них есть как поставщики в США так и в Европе....
И нет ничего страшного в том...что какие то из поставщиков Боинга будут поставлять комплектуху Антонову....
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31.08.2020 21:48 Ответить
Но только Антонов умудрился написать, что 2/3 поставок с США, 1/3 - Украина, остальное - ЕС
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31.08.2020 21:50 Ответить
И что в этом страшного?? При любых раскладах это лучше чем поставки из паРаши...
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31.08.2020 21:51 Ответить
Это уж 100%! "Антонов" почав виготовляти літаки без жодної російської деталі, - президент Лось - Цензор.НЕТ 9637
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31.08.2020 21:53 Ответить
Или ты по простоте душевной считаешь что вся комплектуху для своих самолетов Боинг и Эйрбас выпускают сами??
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31.08.2020 21:50 Ответить
Слава Украине . Молодцы
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31.08.2020 21:20 Ответить
"...кто покупает?" А би шавці тявкнуть.
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31.08.2020 21:20 Ответить
Ан-148
Последний собранный в Украине самолет в 2015 году
В рашке последний самолет был собран в 2018 году
Ан-140
Собирался только в рашке последний самолет построен в 2016 году
Ан-158
Строится в Украине, последний самолет выпущен в 2016 году
Ан-178
Построено 2 опытных экземпляра
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31.08.2020 21:21 Ответить
Ан-178 построено 2, но для полётов - один.
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31.08.2020 21:23 Ответить
И это отлично.рашка самый конченый и дебильный бизнес-партнер который только может быть.
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31.08.2020 21:23 Ответить
Це чудово...!
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31.08.2020 21:26 Ответить
Первый пошел.
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31.08.2020 21:30 Ответить
А как же закупленные в ОАЭ движки? https://biz.censor.net/news/3216785/antonov_zakupil_rossiyiskie_dvigateli_u_kompanii_iz_oae_na_114_millionov
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31.08.2020 21:37 Ответить
этот вообще без движков - планер.
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01.09.2020 00:31 Ответить
У мышебраттев подгорает...?
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31.08.2020 21:42 Ответить
А конкуренти коли почнуть плакати?
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31.08.2020 21:48 Ответить
Да он пи.дит сегодня читал что Антонов купил в ОАЭ у прокладки российского производителе двигателей для Русланов по лицензии Мотор Сич или Прогресса, а на наших заводах им покупать влом
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31.08.2020 22:18 Ответить
этот самолет без двигателей вообще - написано же "планер".
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01.09.2020 00:32 Ответить
Молодцы, конечно. Но почему ничего не сказано о себестоимости данного проекта? И хорошо если разница будет в 2-3 раза.
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31.08.2020 23:02 Ответить
Не будет читал статью так американцы предлагали цены гораздо ниже русских, тут вопрос ещё это те цены накручивают или директора с Антонова!!!
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31.08.2020 23:41 Ответить
Скільки б різниця не була - купувати у ворога не лише огидно, а ще й небезпечно. Ви б сіли в літак, в якому третина деталей вигитовлена дупорукими? Ви впевнені, що вони щіро бажають нашим літакам справно літати?
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01.09.2020 00:28 Ответить
Мотор Сич забрать у китайцев и присоединить к Антонову, тогда они точно не будут покупать двигатели у кацапов
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31.08.2020 23:38 Ответить
Отлично, "производит самолеты без единой раша-детали" - и без двигателей. Планер.
И пока всего 1 штука.
Эххх как заживем!
Для справки: наш враг, Раша, в год выпускает около 50 военных самолетов и 35-40 гражданских.
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01.09.2020 00:40 Ответить
"Антонов" начал производить самолеты без единой российской детали" и рассчитанный на любое топливо, кроме российского.
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01.09.2020 08:34 Ответить
Импортозамещение - это хорошо. А что со сбытом?
Проект с саудитами - лопнул....
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01.09.2020 09:05 Ответить
Лось надо было с маленькой написать, хотя он не лось а петух.
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01.09.2020 10:58 Ответить
 
 