"Антонов" почав виготовляти літаки без жодної російської деталі, - президент Лось

Зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Лось.

"Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", - сказав Лось.

За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного. "Причому проєктну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках при розробці проєкту Ан-178. У 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу", - зазначив президент ДП "Антонов".

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП "Антонов" на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200).

Створення літака почалося у 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.

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