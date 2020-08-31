"Антонов" почав виготовляти літаки без жодної російської деталі, - президент Лось
Зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Лось.
"Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", - сказав Лось.
За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного. "Причому проєктну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках при розробці проєкту Ан-178. У 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу", - зазначив президент ДП "Антонов".
Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП "Антонов" на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200).
Створення літака почалося у 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.
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2010 г.: 1 - Ан-148;
2011 г.: 3 - Ан-32;
2012 г.: 3 - Ан-32, 2 - Ан-148, 1 - Ан-158;
2013 г.: 2 - Ан-158;
2014 г.: 2 - Ан-158;
2015 г.: 1 - Ан-148, 1 - Ан-158.после 2015 Ан-178 и Ан 132Д
А на Україну, їм було насрать.
А какие комплектующие в планере? Алюминий и заклёпки?
Ну или гос. дотации.
А мы точно в Европу стремимся, а не в США?
И нет ничего страшного в том...что какие то из поставщиков Боинга будут поставлять комплектуху Антонову....
Последний собранный в Украине самолет в 2015 году
В рашке последний самолет был собран в 2018 году
Ан-140
Собирался только в рашке последний самолет построен в 2016 году
Ан-158
Строится в Украине, последний самолет выпущен в 2016 году
Ан-178
Построено 2 опытных экземпляра
И пока всего 1 штука.
Эххх как заживем!
Для справки: наш враг, Раша, в год выпускает около 50 военных самолетов и 35-40 гражданских.
Проект с саудитами - лопнул....