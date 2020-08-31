Восстановление стратегического диалога с РФ, прерванного из-за оккупации Крыма, по-прежнему невозможно, - представитель Еврокомиссии Стано

Россия отказывается восстанавливать консультации с Евросоюзом в сфере прав человека, поэтому восстановление стратегического диалога ЕС - РФ невозможно.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявил в понедельник представитель Еврокомиссии по международным вопросам Петер Стано, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС многократно предлагал российской стороне возобновить консультации по правам человека. Но, к сожалению, Россия не принимала это. В то же время восстановление стратегического диалога высокого уровня Евросоюза с РФ невозможно, ведь он был приостановлен в связи с нелегальной аннексией Крыма в 2014 году", - подчеркнул состоянии.

Он также отметил, что тенденция в области прав человека в России очень негативная.

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