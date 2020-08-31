Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет

В условиях адаптивного карантина всем школам в новом учебном году рекомендовано проводить уроки на свежем воздухе.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет на пресс-брифинге, комментируя особенности нового учебного года, который начинается в условиях адаптивного карантина, передает Цензор.НЕТ, со Укринформ.

В частности, он заявил, что: проведение уроков на открытом воздухе - рекомендация для всех школ. 1 сентября не будут проводиться традиционные школьные линейки. Это позволит избежать скопления людей. 1 сентября для школьников будет проведен урок о жизни и учебе в новых условиях пандемии.

По словам главы Минобразования, в каждую школу отправили иллюстрированные информационные материалы с правилами обеспечения эпидемической безопасности: правила ношения масок, социальное дистанцирование, правила гигиены, измерение температуры персоналу.

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