Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет
В условиях адаптивного карантина всем школам в новом учебном году рекомендовано проводить уроки на свежем воздухе.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет на пресс-брифинге, комментируя особенности нового учебного года, который начинается в условиях адаптивного карантина, передает Цензор.НЕТ, со Укринформ.
В частности, он заявил, что: проведение уроков на открытом воздухе - рекомендация для всех школ. 1 сентября не будут проводиться традиционные школьные линейки. Это позволит избежать скопления людей. 1 сентября для школьников будет проведен урок о жизни и учебе в новых условиях пандемии.
По словам главы Минобразования, в каждую школу отправили иллюстрированные информационные материалы с правилами обеспечения эпидемической безопасности: правила ношения масок, социальное дистанцирование, правила гигиены, измерение температуры персоналу.
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Може, ще й почесного кандидата педагогічних наук присвоять !
"Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко".
Правда один урок можно проводить на улице - физкультуру - и то, только в подходящую погоду.
Бред Рейбери ... или Рей Бредбери.
Какая разница!
...может хоть в детском саду, а ?
Забыл, вы же у нас только языком почесать.
Такое впечатление, что в наличии и Альцгеймер и Паркинсон
вместе.
Продумайте методику, защитите ее, утвердите и дайте директорам, чтобы они через завучей донесли методистам, а те учителям.
Просто чудовищное сборище купленных дипломов и должностей.
Завтра поміняють знову, післязавтра - також.
Це відповідає нормам, які були розроблені, схвалені і, наскільки я розумію, не скасовані через ковідку ?
Я б свою дитину не пустила =вчитися= на вулиці.
Юристи є ? Що каже закон про освіту ?
З Вами все гаразд ? Давно не писали.
Зе-дурдом только набирает обороты, за посемнледние 3-4 месяца, судя по новостям, зе-команда решила в турборежиме добить то немногое, что осталось: армию, образование, экономику, и внешнюю политику.
І в масках??