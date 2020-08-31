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Новости Коронавирус и карантин
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Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет

Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет

В условиях адаптивного карантина всем школам в новом учебном году рекомендовано проводить уроки на свежем воздухе.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет на пресс-брифинге, комментируя особенности нового учебного года, который начинается в условиях адаптивного карантина, передает Цензор.НЕТ, со Укринформ.

В частности, он заявил, что: проведение уроков на открытом воздухе - рекомендация для всех школ. 1 сентября не будут проводиться традиционные школьные линейки. Это позволит избежать скопления людей. 1 сентября для школьников будет проведен урок о жизни и учебе в новых условиях пандемии.

По словам главы Минобразования, в каждую школу отправили иллюстрированные информационные материалы с правилами обеспечения эпидемической безопасности: правила ношения масок, социальное дистанцирование, правила гигиены, измерение температуры персоналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы могут самостоятельно переносить каникулы из-за карантина, - Шкарлет

Автор: 

карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+16
Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4207
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31.08.2020 22:36
+11
Пачотний дірєхтар школи вже на подльоті

Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8550
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31.08.2020 22:42
+10
Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 157
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31.08.2020 22:46
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Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4207
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31.08.2020 22:36 Ответить
та не хвилюйтеся... він себе привіта як завжди, а ермак зна його дозу ))) все буде пучком !
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31.08.2020 22:38 Ответить
сейчас парков не станет хватать ... и стадионов.
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31.08.2020 22:44 Ответить
Пачотний дірєхтар школи вже на подльоті

Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8550
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31.08.2020 22:42 Ответить
Но-но, не просто =дірєхтар=
Може, ще й почесного кандидата педагогічних наук присвоять !
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01.09.2020 01:04 Ответить
Ааааааа!!!! Поржал!!! Уроки на открытом воздухе, под дождем, или в тумане........ . Или утром +14, а к обеду +25, тоже приятно.
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31.08.2020 22:44 Ответить
или ветер тетради сдувает, шум улицы и птички сверху гадят..
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31.08.2020 22:46 Ответить
Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 157
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31.08.2020 22:46 Ответить
Краще 2019. Це версія із Зеленню.
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31.08.2020 22:49 Ответить
іхтамнєт
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31.08.2020 23:01 Ответить
Если у всех детей есть компы и инет, то можно создать приложение для видео связи для всех учеников и учителей и все будут через вебкамеры. Онлайн класс и учителю на экранах в окнах будут все ученики видны.
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31.08.2020 22:48 Ответить
Телефоны есть у ВСЕХ, а там камеры присутствуют (обычно даже две ), так что проще государству договориться с операторми о создании и льготной оплате пакета для использования интернета для учебы. В случае необходимости прописать перечень сайтов и приложений для льготного использования.
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31.08.2020 22:57 Ответить
На коронавирусе богатеют олигархи и власть, остальные беднеют.
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31.08.2020 22:49 Ответить
""Ми рекомендуємо, щоб для учнів були розроблені маршрути в школах, щоб вони були максимально зручні. Зазвичай в школі є не один вхід і вихід. Тому ми рекомендуємо відкрити максимально всі входи і виходи, розробити маршрути, щоб, наприклад, діти молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів - через інший вхід, щоб вони не пересікались при заході в школу, щоб не було скупчення дітей".... Степанов и Ко бредят ... Врача им (с)
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31.08.2020 22:49 Ответить
И на каждом заколоченном еще при совке входе поставить по турникету, видеокамере, вахтеру и дежурному учителю.
"Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко".

Правда один урок можно проводить на улице - физкультуру - и то, только в подходящую погоду.
Бред Рейбери ... или Рей Бредбери.
Какая разница!
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01.09.2020 01:29 Ответить
Ага, на жаре. Что бы дети получили солнечный или тепловой удар. Ну почему чиновники такие тупые? Их специально отбирают?
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31.08.2020 22:50 Ответить
Да. Особенно после 20 апреля 2019 года.
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31.08.2020 22:58 Ответить
Нехай получають тепловий удар, нехай дихають вихлопними газами та пилом. Зебіли повинні страждати.
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31.08.2020 23:50 Ответить
Да потому, что их зеля находит на улице, одни неучи.
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01.09.2020 00:22 Ответить
А як дощ ?
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01.09.2020 01:03 Ответить
А як +38 в тіні?
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01.09.2020 08:54 Ответить
М-дааа....х/з как это комментировать, этот поц учился вообще ?
...может хоть в детском саду, а ?
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31.08.2020 22:50 Ответить
Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5019
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31.08.2020 22:54 Ответить
Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5607
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31.08.2020 22:58 Ответить
в Киеве 32 завтра. приглашаю шкарлета присоединиться к окрытому уроку завтра. нет слов. дебил.
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31.08.2020 23:01 Ответить
І як це все зробити? Повний абсурд.
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31.08.2020 23:02 Ответить
Где же хваленая диджитализация, брехуны? Сейчас, когда она жизненно необходима. Обещали? С начала карантина прошло 6 месяцев. Можно было бы и школьную программу переделать под онлайн и приложения нужные и учителей обучить.
Забыл, вы же у нас только языком почесать.
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31.08.2020 23:03 Ответить
"Свєжий воздух" (c) -- це було перше, що заборонили усім з початком карантину. Вірус мутував? Чи пам'ять у декого вибіркова?
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31.08.2020 23:08 Ответить
Вам не свежий воздух запретили, а "стоять и плеватся друг в друга"
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31.08.2020 23:18 Ответить
А на кого плавець "стояв і плювався," якого затримували на пустому пляжі?
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31.08.2020 23:30 Ответить
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31.08.2020 23:39 Ответить
заборонили навіть в лісі гуляти. Не виправдовуйте їх, то дибіли при владі!
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01.09.2020 00:22 Ответить
+++++
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01.09.2020 01:02 Ответить
Велике древнє місто... Школа, навколо(R= 10 км) вулиці, бруківка, нескінченний потік автомобілів. Де, ж, твою трєжди зєлє-кало мать, 1500 дітей мають навчатись???
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31.08.2020 23:12 Ответить
Зрада, зрадная не фартовая
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31.08.2020 23:16 Ответить
Советы от дебилов.
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31.08.2020 23:22 Ответить
Такой тупизны и некомпетентности в министерствах не было даже при овоще.
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31.08.2020 23:26 Ответить
Так хочеться, щоб зебілята страждали разом зі своїми батьками зебілами, навіть ніякого жалю до них немає. Бо яблуко від берези далеко не падає. Такі самі вівці тупорилі з них повиростають. Доречі, цілий рік намагалась знайти хочаб одну розумну зебілку, так і не знайшла.
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31.08.2020 23:36 Ответить
Учитель, нарушая утвержденные методики проведения урока по своей инициативе поведет учеников в парк? Чтобы и за свою и так мизерную зарплату получить еще и выговор и лишиться всяких надбавок?
Такое впечатление, что в наличии и Альцгеймер и Паркинсон
вместе.
Продумайте методику, защитите ее, утвердите и дайте директорам, чтобы они через завучей донесли методистам, а те учителям.
Просто чудовищное сборище купленных дипломов и должностей.
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31.08.2020 23:37 Ответить
Одне слово : тупий і ще тупіший
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31.08.2020 23:56 Ответить
Ціле літо було на роздуми. А вони тільки за день до першого вересня дали інструкцію школам як працювати. Батьки до останнього дня нічого не знали, учительці дзвонили і давали інструкції від начальства вже аж під вечір... ЙОЛОПИ!
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01.09.2020 00:21 Ответить
Не думайте, що це - остаточно.
Завтра поміняють знову, післязавтра - також.
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01.09.2020 01:01 Ответить
А це законно ?
Це відповідає нормам, які були розроблені, схвалені і, наскільки я розумію, не скасовані через ковідку ?
Я б свою дитину не пустила =вчитися= на вулиці.
Юристи є ? Що каже закон про освіту ?
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01.09.2020 01:00 Ответить
Ведана, Украина и Закон - это, к сожалению, понятия несовместимые. По крайней мере в ближайшие 4 года (да и до этого было не очень).
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01.09.2020 01:32 Ответить
Я знаю. Пробую закликати до здорового глузду тих, кому його вдається зберігати у зе-дурдомі.
З Вами все гаразд ? Давно не писали.
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01.09.2020 01:41 Ответить
Да, все хорошо (после операции по врачам пришлось побегать), спасибо за беспокойство.
Зе-дурдом только набирает обороты, за посемнледние 3-4 месяца, судя по новостям, зе-команда решила в турборежиме добить то немногое, что осталось: армию, образование, экономику, и внешнюю политику.
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01.09.2020 17:59 Ответить
Истинно глаголами раб педнауки, именно так проводить уроки богословия и чистописания
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01.09.2020 05:04 Ответить
Ізо, фізо та спів звісно треба та можливо на свіжому повітрі, а приміром математику як він собі представляє? Неадекватні адаптивні слуги при владі.
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01.09.2020 07:57 Ответить
Вчора у Кропивницькому в тіні було +38...сьогодні не меньше буде. Як на свіжому повітрі в таку спеку?
І в масках??
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01.09.2020 08:49 Ответить
Эволюция вида по Дарвину: проживал в пещерах - научился строить дома - по рекомендации министра стал жить на улице.
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01.09.2020 15:22 Ответить
 
 