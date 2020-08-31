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Новости Коронавирус и карантин
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Школы могут самостоятельно переносить каникулы из-за карантина, - Шкарлет

Школы могут самостоятельно переносить каникулы из-за карантина, - Шкарлет

В связи с карантином в Украине школам рекомендуется самостоятельно принимать решения о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, министерство рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

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"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - заявил Шкарлет.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) школа (3012) Минобразования (1735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Пшекам можно мыть унитазы без образования.
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31.08.2020 15:48 Ответить
Тобто, ну ви зрозуміли - це все ваше діло. Тоді питання: нахіба нам тоді цей кабмін з дорогими кловунами?
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31.08.2020 15:50 Ответить
Хаха, вот молодцы, теперь вся вина за вспышки вируса в школе исключительно на их директорах а министерство тут не при делах.))
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31.08.2020 15:55 Ответить
 
 