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Новости Коронавирус и карантин
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Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы.

"Подавляющее большинство заведений общего среднего образования являются учреждениями коммунальной собственности. Поэтому организация материально-технического и финансового обеспечения возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы. Кроме этого, МОН обратилось в регионы с рекомендациями по организации учебного процесса и противоэпидемическим необходимым мерам в учебных заведениях", - сказал Шкарлет на брифинге в понедельник в Киеве, посвященном началу нового учебного года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, учебный год начнется как всегда - 1 сентября. В случае "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической ситуации в регионах посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме с соблюдением санитарных норм. В случае "красного" уровня - будет реализовываться механизм дистанционного обучения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

Врио министра также рассказал об информационной кампании МОН совместно с UNICEF: "Мы расскажем о правилах и условиях учебного года в условиях пандемии. Каждой школе разосланы информационные материалы. Мы учимся жить в условиях пандемии. И наша общая ответственность сделать этот учебный год безопасным, доброжелательным, понятным для родителей и учеников. Призываю быть всех добрее друг к другу, а учителей – не перегружать детей материалом. Ребенок должен иметь детство".

Автор: 

карантин (16729) школа (3012) Минобразования (1735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+10
Правильно, зелёные прожрали деньги из коронавирусного фонда, а бороться с пандемией должны местные власти - шах и мат...
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31.08.2020 15:26
+8
Я ж казав вам, що всі карантинні заходи - на плечах українця. ))
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31.08.2020 15:26
+8
Депресивні регіони обрали цю владу, тобто - отримали що хотіли.
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31.08.2020 15:30
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Я ж казав вам, що всі карантинні заходи - на плечах українця. ))
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31.08.2020 15:26 Ответить
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7304
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31.08.2020 15:30 Ответить
Правильно, зелёные прожрали деньги из коронавирусного фонда, а бороться с пандемией должны местные власти - шах и мат...
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31.08.2020 15:26 Ответить
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1180
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31.08.2020 15:29 Ответить
Особенно сельские Как щас помнится в магазинчике сельском руки побрызгал дезинфектором. Такой бурячихи не нюхал со времен студенчества. "Гычка з роту торчить... "
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31.08.2020 15:27 Ответить
так нормально же...потенциальные брезгливые носители ковида стороной обходят
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31.08.2020 15:35 Ответить
То дезинфектор для дам. А Вы думаете легко приучить сельских кавалеров целовать дамам ручки?
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31.08.2020 16:53 Ответить
Ну да, в депресивних регіонах з нічого треба виділити нічого на засоби захисту.
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31.08.2020 15:27 Ответить
Депресивні регіони обрали цю владу, тобто - отримали що хотіли.
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31.08.2020 15:30 Ответить
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5421
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31.08.2020 15:35 Ответить
А папіредники забезпечували? А папіредники-папередників? І мова йде не про лугандонію з дамбвабве. А про вимерання села. Школи закрили, лікарні закрили. А тепер самі забезпечте. А нафуй нам тоді стопіїсят тисяч державних чиновників, міністри і гідрант? Якщо все самі?
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31.08.2020 15:39 Ответить
Нема такого розуміння та термінології у пліснявої влади - усе буде "большая стройка"...
А поки що - "Подавляющее большинство заведений общего среднего образования являются учреждениями коммунальной собственности. Поэтому организация материально-технического и финансового обеспечения возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы." Источник: https://censor.net/ru/n3216766
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31.08.2020 15:33 Ответить
Так и большинство объектов т.н. "Большой стройки" от зеленой плесени получили только указание повесить плакатик "Большая стройка" - вспоминаются шутки времен Януковича: "дорога строится/река течет/лес растет при поддержке Партии Регионов".
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31.08.2020 16:28 Ответить
А каким боком карантин к учебному процессу ?
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31.08.2020 15:28 Ответить
И противозачаточными пусть обеспечат! Особенно, зеизбирателей и всех членов их семей...
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31.08.2020 15:31 Ответить
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4083
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31.08.2020 15:31 Ответить
Наверное храпит, лежа на спине... Зато могилка всегда в тепле и удобрена...
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31.08.2020 16:55 Ответить
Из жизни стукачей. Один ушел стучать на небеса,двоих,к сожалению вытащили...
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31.08.2020 15:34 Ответить
Деньги у местного самоуправления отобрали, а ответственность благополучно переложили, совдепия позорная.
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31.08.2020 15:39 Ответить
Обов'язково.Коронавірусний фонд же розікрали.
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31.08.2020 15:39 Ответить
Шкарлет сказал как в лужу пёрднул. Где зе берёт этих дыбилов во власть? Во всех школах требуют деньги на противоэпидемические средства. Кому оно это вешает?
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31.08.2020 15:42 Ответить
Обещал - не значит женился!
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31.08.2020 15:44 Ответить
Стоп-стоп. Как пилить 67 млрд на Ковид так зекоманда, а как средства защиты для школ закупать так местные власти?
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31.08.2020 15:51 Ответить
Как так? А где деньги, зеление?
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31.08.2020 16:16 Ответить
 
 