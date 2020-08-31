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Новини Коронавірус і карантин
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Школи можуть самостійно переносити канікули через карантин, - Шкарлет

Школи можуть самостійно переносити канікули через карантин, - Шкарлет

У зв'язку з карантином в Україні школам рекомендується самостійно ухвалювати рішення про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується запровадити гнучку структуру освітнього процесу.

Про це на брифінгу заявив виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, міністерство рекомендує школам реалізувати автономне право і визначити особливості організації освітнього процесу.

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"Водночас керівникам навчальних закладів рекомендовано запровадити гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації", - заявив Шкарлет.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) школа (2205) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Пшекам можно мыть унитазы без образования.
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31.08.2020 15:48 Відповісти
Тобто, ну ви зрозуміли - це все ваше діло. Тоді питання: нахіба нам тоді цей кабмін з дорогими кловунами?
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31.08.2020 15:50 Відповісти
Хаха, вот молодцы, теперь вся вина за вспышки вируса в школе исключительно на их директорах а министерство тут не при делах.))
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31.08.2020 15:55 Відповісти
 
 