Всім школам рекомендується проводити уроки на свіжому повітрі, - Шкарлет
В умовах адаптивного карантину всім школам в новому навчальному році рекомендовано проводити уроки на свіжому повітрі.
Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет на пресбрифінгу, коментуючи особливості нового навчального року, який починається в умовах адаптивного карантину, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, він заявив, що: проведення уроків на відкритому повітрі - рекомендація для всіх шкіл. 1 вересня не будуть проводитися традиційні шкільні лінійки. Це дасть змогу уникнути скупчення людей. 1 вересня для школярів буде проведено урок про життя та навчання в нових умовах пандемії.
За словами глави Міносвіти, до кожної школи відправили ілюстровані інформаційні матеріали з правилами забезпечення епідемічної безпеки: правила носіння масок, соціальне дистанціювання, правила гігієни, вимірювання температури персоналу.
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Може, ще й почесного кандидата педагогічних наук присвоять !
"Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко".
Правда один урок можно проводить на улице - физкультуру - и то, только в подходящую погоду.
Бред Рейбери ... или Рей Бредбери.
Какая разница!
...может хоть в детском саду, а ?
Забыл, вы же у нас только языком почесать.
Такое впечатление, что в наличии и Альцгеймер и Паркинсон
вместе.
Продумайте методику, защитите ее, утвердите и дайте директорам, чтобы они через завучей донесли методистам, а те учителям.
Просто чудовищное сборище купленных дипломов и должностей.
Завтра поміняють знову, післязавтра - також.
Це відповідає нормам, які були розроблені, схвалені і, наскільки я розумію, не скасовані через ковідку ?
Я б свою дитину не пустила =вчитися= на вулиці.
Юристи є ? Що каже закон про освіту ?
З Вами все гаразд ? Давно не писали.
Зе-дурдом только набирает обороты, за посемнледние 3-4 месяца, судя по новостям, зе-команда решила в турборежиме добить то немногое, что осталось: армию, образование, экономику, и внешнюю политику.
І в масках??