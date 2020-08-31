Всім школам рекомендується проводити уроки на свіжому повітрі, - Шкарлет

В умовах адаптивного карантину всім школам в новому навчальному році рекомендовано проводити уроки на свіжому повітрі.

Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет на пресбрифінгу, коментуючи особливості нового навчального року, який починається в умовах адаптивного карантину, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, він заявив, що: проведення уроків на відкритому повітрі - рекомендація для всіх шкіл. 1 вересня не будуть проводитися традиційні шкільні лінійки. Це дасть змогу уникнути скупчення людей. 1 вересня для школярів буде проведено урок про життя та навчання в нових умовах пандемії.

За словами глави Міносвіти, до кожної школи відправили ілюстровані інформаційні матеріали з правилами забезпечення епідемічної безпеки: правила носіння масок, соціальне дистанціювання, правила гігієни, вимірювання температури персоналу.

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