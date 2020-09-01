В штабе оппонента Лукашенко объявили о создании новой политической партии
Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы", в которую возможно объединить всех сторонников", - говорится в видеообращении Бабарико, обнародованном в понедельник, 31 августа. Автор обращения находится под стражей с середины июня, обращение было записано до задержания.
Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.
Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время, отметила Мария Колесникова - представитель штаба Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
"Мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество", - подчеркнула она, выделив необходимость реагировать на "новые вызовы и запросы".
"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", - добавила Колесникова.
Сам Координационный совет, появившийся по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, продолжит работу в прежнем формате. Инициатива штаба Бабарико по созданию партии была согласована "с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам", заявили в совете.
В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.
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Сябрам один вихід - скинути диктатуру калгазника, і обрати повний політичний нейтралітет без всяких СНГ і прочих +уйловских заморочек.
Так, намедни, стал массово распространятся в российском "сером сегменте" репортаж двухнедельной давности беларуского телеканала "Беларусь 1", с видеосъемкой встречи Светланы Тихановской со своим активом. В скрытой съемки был запечатлён не только факт того, что так называемые "мирные протесты" планировались организаторами заранее, но и то, что так называемые "мирные протесты" должны были нести отнюдь не мирный характер. В частности, речь шла о захвате исполкома Гомеля.
Конечно, адепты беларуской оппозиции, сформированной и финансируемой в рамках проекта ГРУ по дестабилизации Беларуси, свято верящие, что на самом деле оные персонажи святы и непорочны аки Девы Марии, мне парируют: "Кому ты веришь? Телеканал "Беларусь 1"? Пропагандистская клоака Лукашенко!" И в каком-то смысле будут правы, ведь и вправду, беларуское телевиденье до недавно мало чем отличалось по степени пропаганды и цензуры от российского, а с недавних пор и вовсе не отличается. Вовсе не отличается, потому как оно именно с недавних пор оно - российское!
Во-первых, для понимания происходящего поясню, что с 17-18 августа в Беларусь прибыла целая когорта российских журналистов и телевизионщиков, которые заменили беларуский персонал на беларуском же ТВ. Теперь беларускую информационную повестку обслуживают представители МИА "Россия сегодня", а именно - RT, Спутник, РИА Новости. Это позволило полностью синхронизировать работу пропагандистов медиа двух стран и полностью беларускую повестку перенаправить на российский контекст и нарративы. Именно в этот период "Беларусь 1" и публикует вышеупомянутое видео.
Во-вторых, данный репортаж сейчас форсировано распространяется на Telegram-каналах ведущих ГРУшных говорящих голов и площадок. То есть, фактически, российское пропагандистское телевиденье, выдает в прямой эфир запись декламирующей российской марионетки Светланы Тихановской о силовом захвате и отнюдь не мирных протестах, который поддерживают в массе своей российские же площадки в социальных сетях? Всё верно, вы абсолютно не ошиблись!
А теперь, самое интересное - в-третьих! Запись, которая была показана на "Беларусь 1", или его правильнее назвать "Россия 1", мягко говоря, тухленькая, даже с учетом двухнедельной её давности. Но, возникает вопрос, если она была сделана КГБ Беларуси или любой другой силовой структурой РБ, то почему появилась именно тогда и реанимируется именно сейчас?
Ответ прост - потому, что она была сделана не КГБ РБ, а агентами ГРУ МО РФ, пишущими каждый шаг марионеточной Тихановской, и именно сейчас, через подконтрольные Москве СМИ и площадки в социальных сетях, сливающим свою марионетку. Сливающим, потому как в ней уже не заинтересованы. А не заинтересованы потому, что нынешний вектор спецоперации, полностью сориентирован на Александра Лукашенко, влияние на которого, через его старшего сына Виктора оказывается практически абсолютное.
А потому и не удивительно, что ГРУ, через свои площадки, пустило намедни Свету Тихановскую в информационный расход. И того глядишь, через недельку-другую и она может слечь в немецкой поликлинике с неизвестным медицине отравлением, составив компанию ещё одному карманному оппозиционеру, Алексею Навальному, вот только от другой, конкурирующей конторы". ("Злой одессит")
абсолюты НИКОГДА, ни при каких МИРНЫХ условиях не пойдут ни на переговоры, ни на уступки, пока яйца не обожмут им в кольцо.
Лукашенко обіцяє винести нову Конституцію на обговорення. РФ хоче поділитися досвідом Путіна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/31/7264749/
https://censor.net/ua/news/3216527/rosiya_vyznaye_legitymnist_vyboriv_u_bilorusi_putin
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путін-Лукашенко-Бабарико.
Вгадайте,хто з них революціонер або хоча б опозиція ?