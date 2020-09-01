У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення нової політичної партії
Штаб експретендента на пост президента Білорусі і колишнього глави "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика оголосив про створення партії "Разом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми", в яку можливо об'єднати всіх прихильників", - йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому в понеділок, 31 серпня. Автор звернення перебуває під вартою із середини червня, звернення було записано до затримання.
Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив.
Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, зазначила Марія Колесникова - представниця штабу Бабарика і членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції.
"Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - наголосила вона, виділивши необхідність реагувати на "нові виклики і запити".
"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років", - додала Колесникова.
Сама Координаційна рада, що з'явилася з ініціативи кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціатива штабу Бабарика зі створення партії була узгоджена "з тими членами Президії КС, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в Раді.
У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, чинний президент Білорусі отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Протести громадян, які відстоюють свої голоси, і переконаних у фальсифікації результатів голосування, придушувалися ОМОНом і спецпризначенцями. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Сама Тіхановська була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви
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Сябрам один вихід - скинути диктатуру калгазника, і обрати повний політичний нейтралітет без всяких СНГ і прочих +уйловских заморочек.
Так, намедни, стал массово распространятся в российском "сером сегменте" репортаж двухнедельной давности беларуского телеканала "Беларусь 1", с видеосъемкой встречи Светланы Тихановской со своим активом. В скрытой съемки был запечатлён не только факт того, что так называемые "мирные протесты" планировались организаторами заранее, но и то, что так называемые "мирные протесты" должны были нести отнюдь не мирный характер. В частности, речь шла о захвате исполкома Гомеля.
Конечно, адепты беларуской оппозиции, сформированной и финансируемой в рамках проекта ГРУ по дестабилизации Беларуси, свято верящие, что на самом деле оные персонажи святы и непорочны аки Девы Марии, мне парируют: "Кому ты веришь? Телеканал "Беларусь 1"? Пропагандистская клоака Лукашенко!" И в каком-то смысле будут правы, ведь и вправду, беларуское телевиденье до недавно мало чем отличалось по степени пропаганды и цензуры от российского, а с недавних пор и вовсе не отличается. Вовсе не отличается, потому как оно именно с недавних пор оно - российское!
Во-первых, для понимания происходящего поясню, что с 17-18 августа в Беларусь прибыла целая когорта российских журналистов и телевизионщиков, которые заменили беларуский персонал на беларуском же ТВ. Теперь беларускую информационную повестку обслуживают представители МИА "Россия сегодня", а именно - RT, Спутник, РИА Новости. Это позволило полностью синхронизировать работу пропагандистов медиа двух стран и полностью беларускую повестку перенаправить на российский контекст и нарративы. Именно в этот период "Беларусь 1" и публикует вышеупомянутое видео.
Во-вторых, данный репортаж сейчас форсировано распространяется на Telegram-каналах ведущих ГРУшных говорящих голов и площадок. То есть, фактически, российское пропагандистское телевиденье, выдает в прямой эфир запись декламирующей российской марионетки Светланы Тихановской о силовом захвате и отнюдь не мирных протестах, который поддерживают в массе своей российские же площадки в социальных сетях? Всё верно, вы абсолютно не ошиблись!
А теперь, самое интересное - в-третьих! Запись, которая была показана на "Беларусь 1", или его правильнее назвать "Россия 1", мягко говоря, тухленькая, даже с учетом двухнедельной её давности. Но, возникает вопрос, если она была сделана КГБ Беларуси или любой другой силовой структурой РБ, то почему появилась именно тогда и реанимируется именно сейчас?
Ответ прост - потому, что она была сделана не КГБ РБ, а агентами ГРУ МО РФ, пишущими каждый шаг марионеточной Тихановской, и именно сейчас, через подконтрольные Москве СМИ и площадки в социальных сетях, сливающим свою марионетку. Сливающим, потому как в ней уже не заинтересованы. А не заинтересованы потому, что нынешний вектор спецоперации, полностью сориентирован на Александра Лукашенко, влияние на которого, через его старшего сына Виктора оказывается практически абсолютное.
А потому и не удивительно, что ГРУ, через свои площадки, пустило намедни Свету Тихановскую в информационный расход. И того глядишь, через недельку-другую и она может слечь в немецкой поликлинике с неизвестным медицине отравлением, составив компанию ещё одному карманному оппозиционеру, Алексею Навальному, вот только от другой, конкурирующей конторы". ("Злой одессит")
абсолюты НИКОГДА, ни при каких МИРНЫХ условиях не пойдут ни на переговоры, ни на уступки, пока яйца не обожмут им в кольцо.
Лукашенко обіцяє винести нову Конституцію на обговорення. РФ хоче поділитися досвідом Путіна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/31/7264749/
https://censor.net/ua/news/3216527/rosiya_vyznaye_legitymnist_vyboriv_u_bilorusi_putin
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путін-Лукашенко-Бабарико.
Вгадайте,хто з них революціонер або хоча б опозиція ?