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Новини Революція в Білорусі
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У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення нової політичної партії

У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення нової політичної партії

Штаб експретендента на пост президента Білорусі і колишнього глави "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика оголосив про створення партії "Разом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми", в яку можливо об'єднати всіх прихильників", - йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому в понеділок, 31 серпня. Автор звернення перебуває під вартою із середини червня, звернення було записано до затримання.

Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив.

Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, зазначила Марія Колесникова - представниця штабу Бабарика і членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції.

"Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - наголосила вона, виділивши необхідність реагувати на "нові виклики і запити".

Також читайте: Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі

"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років", - додала Колесникова.

Сама Координаційна рада, що з'явилася з ініціативи кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціатива штабу Бабарика зі створення партії була узгоджена "з тими членами Президії КС, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в Раді.

У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, чинний президент Білорусі отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Протести громадян, які відстоюють свої голоси, і переконаних у фальсифікації результатів голосування, придушувалися ОМОНом і спецпризначенцями. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Сама Тіхановська була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви

Автор: 

Білорусь (7925) партія (367) Бабарико Віктор (11)


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Топ коментарі
+6
Теж зроблять себе разом як і наші зебіли.
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01.09.2020 07:45
+5
Это партия недавалок сатрапам диктаторского режима или таки любителей шариков?
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01.09.2020 08:03
+4
В штабе оппонента Лукашенко объявили о создании новой политической партии - Цензор.НЕТ 5672
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01.09.2020 07:49
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Теж зроблять себе разом як і наші зебіли.
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01.09.2020 07:45 Відповісти
В штабе оппонента Лукашенко объявили о создании новой политической партии - Цензор.НЕТ 5672
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01.09.2020 07:49 Відповісти
"...за последние 3 месяца мы сделали больше чем за 26 лет...", если остановка предпри предприятий, заводов, общественного транспорта, прекращение работы объектов инфраструктуры, беспорядки, это достижение то мне страшно представить что будет если эта "опозиция" придёт к власти.
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01.09.2020 07:59 Відповісти
Ну і пох. на остановку предприятий, звужується економічна база диктаторського режиму, але з іншого боку, диктатор для поповнення ресурсів вдається до зовнішніх запозичень - до рашки, і потрапляє не тільки в економічну залежність але і в політичну, що ще гірше, бо з кремлем треба розплачуватись суверенітетом, міжнародною субєктністю. Приклад Україна - овощ за харківські газові угоди практично на 40 р подарував московитам Крим, за якихось 3млрд держ.позики продав зовнійшній курс України.
Сябрам один вихід - скинути диктатуру калгазника, і обрати повний політичний нейтралітет без всяких СНГ і прочих +уйловских заморочек.
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01.09.2020 08:19 Відповісти
У сябров - совок в голове и они сейчас реально не знают чего хотят. Поговори с ними. У них путен - бох, чего хотим - не знаем, но не хотим лукашенко - патамушта. А в Украине были майданутые...Ты видел, к чему они стремятся? Горькая правда.
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01.09.2020 08:42 Відповісти
Конечно, те студенты кто протестует не знают. А Бабарика все прекрасно знает. Он хочет организовать дерибан и стать олигархом.
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01.09.2020 13:46 Відповісти
А хто їх відпустить?...
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01.09.2020 08:58 Відповісти
"Похоже, в Беларуси Москва с "действующим президентом" все окончательно "порешала" и ей уже не так нужны беларуские оппозиционеры, которые использовались Гризодубовой и Хорошевским шоссе в режиме 24/7 как прежде. По крайней мере, именно такой вывод я могу сделать из того информационного контекста, который начинает пульсировать в РБ и не только в РБ.
Так, намедни, стал массово распространятся в российском "сером сегменте" репортаж двухнедельной давности беларуского телеканала "Беларусь 1", с видеосъемкой встречи Светланы Тихановской со своим активом. В скрытой съемки был запечатлён не только факт того, что так называемые "мирные протесты" планировались организаторами заранее, но и то, что так называемые "мирные протесты" должны были нести отнюдь не мирный характер. В частности, речь шла о захвате исполкома Гомеля.
Конечно, адепты беларуской оппозиции, сформированной и финансируемой в рамках проекта ГРУ по дестабилизации Беларуси, свято верящие, что на самом деле оные персонажи святы и непорочны аки Девы Марии, мне парируют: "Кому ты веришь? Телеканал "Беларусь 1"? Пропагандистская клоака Лукашенко!" И в каком-то смысле будут правы, ведь и вправду, беларуское телевиденье до недавно мало чем отличалось по степени пропаганды и цензуры от российского, а с недавних пор и вовсе не отличается. Вовсе не отличается, потому как оно именно с недавних пор оно - российское!
Во-первых, для понимания происходящего поясню, что с 17-18 августа в Беларусь прибыла целая когорта российских журналистов и телевизионщиков, которые заменили беларуский персонал на беларуском же ТВ. Теперь беларускую информационную повестку обслуживают представители МИА "Россия сегодня", а именно - RT, Спутник, РИА Новости. Это позволило полностью синхронизировать работу пропагандистов медиа двух стран и полностью беларускую повестку перенаправить на российский контекст и нарративы. Именно в этот период "Беларусь 1" и публикует вышеупомянутое видео.
Во-вторых, данный репортаж сейчас форсировано распространяется на Telegram-каналах ведущих ГРУшных говорящих голов и площадок. То есть, фактически, российское пропагандистское телевиденье, выдает в прямой эфир запись декламирующей российской марионетки Светланы Тихановской о силовом захвате и отнюдь не мирных протестах, который поддерживают в массе своей российские же площадки в социальных сетях? Всё верно, вы абсолютно не ошиблись!
А теперь, самое интересное - в-третьих! Запись, которая была показана на "Беларусь 1", или его правильнее назвать "Россия 1", мягко говоря, тухленькая, даже с учетом двухнедельной её давности. Но, возникает вопрос, если она была сделана КГБ Беларуси или любой другой силовой структурой РБ, то почему появилась именно тогда и реанимируется именно сейчас?
Ответ прост - потому, что она была сделана не КГБ РБ, а агентами ГРУ МО РФ, пишущими каждый шаг марионеточной Тихановской, и именно сейчас, через подконтрольные Москве СМИ и площадки в социальных сетях, сливающим свою марионетку. Сливающим, потому как в ней уже не заинтересованы. А не заинтересованы потому, что нынешний вектор спецоперации, полностью сориентирован на Александра Лукашенко, влияние на которого, через его старшего сына Виктора оказывается практически абсолютное.
А потому и не удивительно, что ГРУ, через свои площадки, пустило намедни Свету Тихановскую в информационный расход. И того глядишь, через недельку-другую и она может слечь в немецкой поликлинике с неизвестным медицине отравлением, составив компанию ещё одному карманному оппозиционеру, Алексею Навальному, вот только от другой, конкурирующей конторы". ("Злой одессит")
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01.09.2020 09:03 Відповісти
Это партия недавалок сатрапам диктаторского режима или таки любителей шариков?
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01.09.2020 08:03 Відповісти
Наивные белорусы и главное белоруски пытаются шариками и цветами сдержать агрессивность ТОТАЛерастов, в чем то у них получается, но к сожалению, бесперспективно(((
абсолюты НИКОГДА, ни при каких МИРНЫХ условиях не пойдут ни на переговоры, ни на уступки, пока яйца не обожмут им в кольцо.
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01.09.2020 10:26 Відповісти
При немирных протестах хутин введёт войска и оттяпает часть территории. Вам это надо? Кто бы там что ни говорил,а наибольшая ценность народа и страны это государственность и территориальная целостность.
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01.09.2020 13:53 Відповісти
«Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове, ободрать, да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о конституциях на досуге помечтать».Салтыков-Щедрин, сатира «Культурные люди» гл. 1).
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01.09.2020 08:09 Відповісти
Створення партії і її розбудова ну дуже актуальне питання у час революції ((((
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01.09.2020 08:09 Відповісти
для этого и делают.
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01.09.2020 08:27 Відповісти
объявили... и чо? и ничо - никакого практического результата
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01.09.2020 08:14 Відповісти
Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив.

Лукашенко обіцяє винести нову Конституцію на обговорення. РФ хоче поділитися досвідом Путіна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/31/7264749/

https://censor.net/ua/news/3216527/rosiya_vyznaye_legitymnist_vyboriv_u_bilorusi_putin
--------------------------
путін-Лукашенко-Бабарико.

Вгадайте,хто з них революціонер або хоча б опозиція ?
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01.09.2020 08:18 Відповісти
Хорошее дело бабариком не назовут ..
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01.09.2020 08:44 Відповісти
Пусте....
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01.09.2020 09:25 Відповісти
Кремль возглавит и легализует протесты
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01.09.2020 10:06 Відповісти
В "штабе" оппонента лукашенки объявили о создании новой политической партии"с путэном в серцы"...тараканьи бега под патронатом фсб
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01.09.2020 10:36 Відповісти
Лукашенко стал двигаться в сторону Запада. Хутину это не понравилось. Поэтому Московия организовала "протесты" в Беларуси. Но кто бы в них ни победил, Московия выиграет.
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01.09.2020 13:59 Відповісти
 
 