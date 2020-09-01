У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення нової політичної партії

Штаб експретендента на пост президента Білорусі і колишнього глави "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика оголосив про створення партії "Разом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми", в яку можливо об'єднати всіх прихильників", - йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому в понеділок, 31 серпня. Автор звернення перебуває під вартою із середини червня, звернення було записано до затримання.

Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив.

Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, зазначила Марія Колесникова - представниця штабу Бабарика і членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції.

"Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - наголосила вона, виділивши необхідність реагувати на "нові виклики і запити".

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"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років", - додала Колесникова.

Сама Координаційна рада, що з'явилася з ініціативи кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціатива штабу Бабарика зі створення партії була узгоджена "з тими членами Президії КС, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в Раді.

У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, чинний президент Білорусі отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Протести громадян, які відстоюють свої голоси, і переконаних у фальсифікації результатів голосування, придушувалися ОМОНом і спецпризначенцями. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Сама Тіхановська була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви