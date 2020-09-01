РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4909 посетителей онлайн
Новости
15 586 50

С сегодняшнего дня в Украине повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию

С сегодняшнего дня в Украине повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию

В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября текущего года выросла до пяти тысяч гривень в месяц. Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч грн.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа. 6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 грн – до 2 тысяч грн в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч грн.

Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч грн (5 тысяч грн х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

пенсия (2159) минимальная зарплата (196)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 "

"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
показать весь комментарий
01.09.2020 08:12
+11
И ни в чом себе не отказывайте!!! поняли?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:11
+9
свершилось! прарыв в экономике и канец зубажинню, как и обещал Кловун!
показать весь комментарий
01.09.2020 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ни в чом себе не отказывайте!!! поняли?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:11 Ответить
Есть шикарная идея - засунуть клоуну 2 штуки в *опу и изолировать от фастфуда и остальных благ. Содрать комуналку, заставить оплачивать проезд в транспорте и т.д. и т.п.
Уверен, что через пару дней экскурсии на паперть (место обитания бубочки) по посещаемости переплюнет париж
показать весь комментарий
01.09.2020 10:14 Ответить
ХАЛЯВНОГО фастфуда!
показать весь комментарий
01.09.2020 10:16 Ответить
А как на счет поднять прожиточный минимум?
показать весь комментарий
01.09.2020 11:33 Ответить
побежал в обменник
показать весь комментарий
01.09.2020 08:11 Ответить
....выборы.. у Зелени... тем не менее: сравните минимальную зарплату (а это основа, от которой все считается) в Украине, в Белоруссии, на России....
показать весь комментарий
01.09.2020 08:11 Ответить
"минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 "

"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
показать весь комментарий
01.09.2020 08:12 Ответить
свершилось! прарыв в экономике и канец зубажинню, как и обещал Кловун!
показать весь комментарий
01.09.2020 08:13 Ответить
на сколько на 200 грн по классике)?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:15 Ответить
Ще краще на 110,80
показать весь комментарий
01.09.2020 08:31 Ответить
Лохторат рад подачке...
показать весь комментарий
01.09.2020 08:17 Ответить
Молодец Зеленский при клятом Порохе за 1 доллар давали 24 гривны а сейчас целых 28!
показать весь комментарий
01.09.2020 08:17 Ответить
при "клятом порохе" и минималка біла 3700
показать весь комментарий
01.09.2020 10:37 Ответить
4200 с 2019года.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:20 Ответить
Кстати повысили только чиновникам зарплату. Остальных заставят писать на 75% процентов ставки. Бизнесс не повысил!
показать весь комментарий
01.09.2020 08:19 Ответить
Велика частина українців має квартири більше 60 кв м. Що вище ,то вже "РОЗКІШ" і за цю розкіш треба платити. Тариф залежить від мінімальної зарплоти,тепер 50 грн буде за метр. "лишніх" То нахер цю доплату коли її зразу забирають інші податки А то шо на цій розкоші" 60квюм. проживає 5=6 осіб нікого не цікавить. Головне для зебілів і лохів звучить --повисили мінімалку.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:24 Ответить
Янелох сказав кловун, лохи ті хто мене обрав.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:32 Ответить
*Податок на розкіш * чому при баризі ще не прийняли ?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:55 Ответить
в серпні газ вже 4.48.Чекаємо квитанції за світло----там також має бути подарунок від гравця на піаніно.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:57 Ответить
Правительственные пиридасты, шоб вы жили на такую зарплату, а ваши родители на такую пенсию!
показать весь комментарий
01.09.2020 08:25 Ответить
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 4774
показать весь комментарий
01.09.2020 08:29 Ответить
"Гуляй, рванина" (С), это же сколько денюх в кошельке прибавится, наверное, и инфляцию компенсирует прибавка, инфляцию настоящую, а не "нарисованную" правительством.

А у нас в Мельбурне, Австралия, ситуация из-за дурантина ухудшается с каждым днем, ухудшение пошло бойко, а будет еще бойчее.
Например, закрыта деликатесная (где я покупала очень вкусную салями), то есть если она и работает, то несколько дней в неделю. Закрыта французская кондитерская (пирожные изготавливали в ней, вкусные).
А знаете, почему магазинчики закрываются один за другим в дурантин?
А потому, что число покупателей настолько уменьшилось, что выгоднее стало бизнес закрыть и получать выплаты от федерального правительства Австралии бизнесу по ковиду, чем держать бизнес открытым.
А если число покупателей так упало, то это означает, что денег у населения нет, а скоро и вовсе не будет, что подтверждает полное отсутствие людей у банкоматов (сегодня я в этом в очередной раз удостоверилась).

Почта поставила в дурантин рекорд: из Брисбена, штат Квинсленд, в Мельбурн, штат Виктория, мне журнал шитейный с ebay идет уже 15 дней! Спасибо нацистке Палащук и китайскому коммуняке Эндрюсу, премьерам вышеуказаных штатов за дурантин и закрытие границ, почта работает жуже, чем в 18 веке, когда был гужевой транспорт. И зачем Палащук и Эндрюсумой журнал - ума не приложу, они же оба безрукие идиоты, может, к трудотерпии на нарах готовятся, осваивают ручной труд?

В Мельбурне все бойчее стали "щупать за вымя"(С) полицию. кроме района Данденонг мусульманская млодежь бузит и "кладет болт" на карантинные ограниченичения в районе Брод Мидоуз. А то, небось, кто-то думал что мусульманские бнизнесы в дурантин не страдают. Это нашему премьеру от них "ответка". Скоро и другие районы подключатся, один за другим, то тут "полыхнет", то там. Убегается полиция молодежь усмирять.

К слову, о "полыхать": в одном из районов Мельбурна сожгли станцию тестиривания на ковид.
Понял, Ляшко? Станция тестирования на ковид сгорела.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:35 Ответить
кстати, а "максимальную зарплату" "госслужащим" по запросам трудящихся - таки тихо сняли или еще нет?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:41 Ответить
Эй, Шмыгаль, а у вас в правительстве есть министр труда?
А то берите пример с министра труда в правительстве нашего коммуняки, премьера штата Виктория Эндрюса, у него министр труда, Martin Pakula, развивает трудовую занятость населения тем, что зуб дает и мамой клянется, что годовой финал соревнований по футболу таки будет.
А вы что, Шмыгаль, лохи какие педальные?
Вам кто мешает увеличивать трудовую занятость населения, устроив финал гонок на самокатах (по Гончаруку) или на велосипедах (по "бубочке")?

Министр труда увеличивает занятость путем соревнований по футболу.
Это все, что нам нужно знать о гнилой Икономике коммуняк, живших на подсосе на китайских деньгах. Сявки просто брали кредиты у Китая, просто продавали все Китаю, и кормили своих холопов, а как перекрыли им источник китайский денег - так и *бнулась их Икономика.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:42 Ответить
Мы Ыканамисты...
Мы артисты...
Мы каммунисты...
Мы гуманисты...
Все поделим...
Все Раздадим...
КоронвиRUS..
Победим...
показать весь комментарий
01.09.2020 08:47 Ответить
Порося перед забоєм завжди чешуть за вухом. Я до того що коли все стоїть то тільки надлишок папеової маси може створити ілюзію підвищення рівня життя.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:04 Ответить
Зелохи, следите за ценами.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:07 Ответить
Все подорожает на 500 гривен.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:09 Ответить
Молодцы.Президент Зеленский выполняет предвыборные обещания
показать весь комментарий
01.09.2020 09:17 Ответить
Почему минимальная украинская пенсия в Израиле 4 100 грн., а в Украине меньше? Власть более чем в два раза больше любит израильтян чем украинцев?
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .
показать весь комментарий
01.09.2020 09:25 Ответить
ну тож родня, а гои потерпят им не впервой.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:11 Ответить
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 3617
показать весь комментарий
01.09.2020 09:30 Ответить
А на сколько подымутся цены на продтовары ?
показать весь комментарий
01.09.2020 09:41 Ответить
не надо ничего подымать, уже давно после кровопийцы Пэтра окаянного всё в магазинах умножили на два, но зелебобики повпихивали языки в тухисы и поскуливают возле холодильника.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:13 Ответить
газ вже 4.48
показать весь комментарий
01.09.2020 10:28 Ответить
Нема правдоньки в світі......Я про пенсию в 4000 шекелей и выше , заработанную в ссср , но которую обязана выплачивать Украина и сейчас.....все были на деникинских фронтах.....Не подумайте про упередженність к жителям Земли Обетованной ....Просто участники АТО получают точно столько же как афганцы,вьетнамцы,египтяне....наследие ссср - ленину памятники скинули, а коммунизм во всем и совок совковый в духе всех дел.....
показать весь комментарий
01.09.2020 10:00 Ответить
Свиньям увеличивают порцию перед забоем, а пролетариям - перед выборами.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:04 Ответить
В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.Источник: https://censor.net/ru/n3216884

... а так же стоимость газа для населения повышена на 45%.
Мне кажется, эти события взаимосвязаны, не находите?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:31 Ответить
І так 30 років. Ще залишилось 10. Мойсей, ти задовбав!
показать весь комментарий
01.09.2020 10:31 Ответить
а скільки буде коштувати гробик і вирити ямку для мінімальщіка...?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:31 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 45%.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:47 Ответить
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 5342
показать весь комментарий
01.09.2020 11:39 Ответить
Правительство платит зарплату только госслужащим и больше никому. Если кто-то работает в Рошене все вопросы по зарплате к Порошенко, на Интерпайпе - к Пинчуку, в шаурмешной - к Гоги, Аслану ну и так далее. А так это у многих чисто советское мышление, что правительство устанавливает зарплаты, потому что тогда все предприятия были казенными. Сегодня все вопросы по зарплате исключительно к своему работодателю. Бюджетники - к правительству, остальные - к своим работодателям.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:00 Ответить
Учитесь у Австралии, Слуги Народа: у нас индустрии решили в разные цвета красить!
Без кизды, красные индустрии будут закрыты, затем там какие-то оранжевые и прочие.
В то время пока наши клоуны красят практически сдохшие отрасли индустрии фломастерами, Китай перестает покупать у Австралии даже жратву, потому как в перловке ВДРУГ нашлись семена сорняков.
Вы думали, только у вас во власти идиоты?
Ан нет, не только у вас.
И не только у вас долг колоссальный, в Австралии он такими темпами будет скоро полный триллион.

Но, правда, есть и хорошие новости. В комментариях на канале SkyNews youtube один американец (ЦРУ?) написал, что гуманитарную помощь мы в Австралии получим, так что мы будем стоять раньше вас в очереди за ножками Буша гузками Байдена.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:43 Ответить
В то время, как власти в Австралии красят фломастерами в разные цвета отрасли индустрии, почта из Ворнабула в Мельбурм идет уже больше 7 дней!
Отмечу, что из Мельбурна в Ваонамбул на поезде ехать 3 часа.
Это называется - полный развал государственной системы.

И нет, я в Ворнамбуле ничего не покупала, это мне тканевый магазин только в Ворнамбуле купленный товар нашел.

Так что да, граждане украинцы, сдается мне, что американец был прав, и мы действительно будем стоять в очереди на гузками Байдена в первых рядах...
показать весь комментарий
01.09.2020 15:01 Ответить
 
 