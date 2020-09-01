С сегодняшнего дня в Украине повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию
В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.
Минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября текущего года выросла до пяти тысяч гривень в месяц. Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч грн.
Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.
Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа. 6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.
Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 грн – до 2 тысяч грн в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч грн.
Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч грн (5 тысяч грн х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
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Уверен, что через пару дней экскурсии на паперть (место обитания бубочки) по посещаемости переплюнет париж
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
А у нас в Мельбурне, Австралия, ситуация из-за дурантина ухудшается с каждым днем, ухудшение пошло бойко, а будет еще бойчее.
Например, закрыта деликатесная (где я покупала очень вкусную салями), то есть если она и работает, то несколько дней в неделю. Закрыта французская кондитерская (пирожные изготавливали в ней, вкусные).
А знаете, почему магазинчики закрываются один за другим в дурантин?
А потому, что число покупателей настолько уменьшилось, что выгоднее стало бизнес закрыть и получать выплаты от федерального правительства Австралии бизнесу по ковиду, чем держать бизнес открытым.
А если число покупателей так упало, то это означает, что денег у населения нет, а скоро и вовсе не будет, что подтверждает полное отсутствие людей у банкоматов (сегодня я в этом в очередной раз удостоверилась).
Почта поставила в дурантин рекорд: из Брисбена, штат Квинсленд, в Мельбурн, штат Виктория, мне журнал шитейный с ebay идет уже 15 дней! Спасибо нацистке Палащук и китайскому коммуняке Эндрюсу, премьерам вышеуказаных штатов за дурантин и закрытие границ, почта работает жуже, чем в 18 веке, когда был гужевой транспорт. И зачем Палащук и Эндрюсумой журнал - ума не приложу, они же оба безрукие идиоты, может, к трудотерпии на нарах готовятся, осваивают ручной труд?
В Мельбурне все бойчее стали "щупать за вымя"(С) полицию. кроме района Данденонг мусульманская млодежь бузит и "кладет болт" на карантинные ограниченичения в районе Брод Мидоуз. А то, небось, кто-то думал что мусульманские бнизнесы в дурантин не страдают. Это нашему премьеру от них "ответка". Скоро и другие районы подключатся, один за другим, то тут "полыхнет", то там. Убегается полиция молодежь усмирять.
К слову, о "полыхать": в одном из районов Мельбурна сожгли станцию тестиривания на ковид.
Понял, Ляшко? Станция тестирования на ковид сгорела.
А то берите пример с министра труда в правительстве нашего коммуняки, премьера штата Виктория Эндрюса, у него министр труда, Martin Pakula, развивает трудовую занятость населения тем, что зуб дает и мамой клянется, что годовой финал соревнований по футболу таки будет.
А вы что, Шмыгаль, лохи какие педальные?
Вам кто мешает увеличивать трудовую занятость населения, устроив финал гонок на самокатах (по Гончаруку) или на велосипедах (по "бубочке")?
Министр труда увеличивает занятость путем соревнований по футболу.
Это все, что нам нужно знать о гнилой Икономике коммуняк, живших на подсосе на китайских деньгах. Сявки просто брали кредиты у Китая, просто продавали все Китаю, и кормили своих холопов, а как перекрыли им источник китайский денег - так и *бнулась их Икономика.
Мы артисты...
Мы каммунисты...
Мы гуманисты...
Все поделим...
Все Раздадим...
КоронвиRUS..
Победим...
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .
... а так же стоимость газа для населения повышена на 45%.
Мне кажется, эти события взаимосвязаны, не находите?
Без кизды, красные индустрии будут закрыты, затем там какие-то оранжевые и прочие.
В то время пока наши клоуны красят практически сдохшие отрасли индустрии фломастерами, Китай перестает покупать у Австралии даже жратву, потому как в перловке ВДРУГ нашлись семена сорняков.
Вы думали, только у вас во власти идиоты?
Ан нет, не только у вас.
И не только у вас долг колоссальный, в Австралии он такими темпами будет скоро полный триллион.
Но, правда, есть и хорошие новости. В комментариях на канале SkyNews youtube один американец (ЦРУ?) написал, что гуманитарную помощь мы в Австралии получим, так что мы будем стоять раньше вас в очереди за
ножками Бушагузками Байдена.
Отмечу, что из Мельбурна в Ваонамбул на поезде ехать 3 часа.
Это называется - полный развал государственной системы.
И нет, я в Ворнамбуле ничего не покупала, это мне тканевый магазин только в Ворнамбуле купленный товар нашел.
Так что да, граждане украинцы, сдается мне, что американец был прав, и мы действительно будем стоять в очереди на гузками Байдена в первых рядах...