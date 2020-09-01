Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію
В Україні від сьогодні, 1 вересня, підвищилися мінімальна зарплата і мінімальна пенсія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.
Мінімальна зарплата з вересня 2020: на скільки підвищили Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня поточного року зросла до п'яти тисяч гривень на місяць. Підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч грн, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч грн.
Разом з тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет Міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 грн.
Верховна Рада ухвалила відповідний закон 25 серпня. 6 серпня президент Зеленський ініціював внесення змін до держбюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня цього року. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.
Мінімальна пенсія з 1 вересня зросла на 110,8 грн – до 2 тисяч грн внаслідок підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч грн.
Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривні (4723 грн х 40%) до 2 тисяч гривень (5 тисяч грн х 40%). Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
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Уверен, что через пару дней экскурсии на паперть (место обитания бубочки) по посещаемости переплюнет париж
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
А у нас в Мельбурне, Австралия, ситуация из-за дурантина ухудшается с каждым днем, ухудшение пошло бойко, а будет еще бойчее.
Например, закрыта деликатесная (где я покупала очень вкусную салями), то есть если она и работает, то несколько дней в неделю. Закрыта французская кондитерская (пирожные изготавливали в ней, вкусные).
А знаете, почему магазинчики закрываются один за другим в дурантин?
А потому, что число покупателей настолько уменьшилось, что выгоднее стало бизнес закрыть и получать выплаты от федерального правительства Австралии бизнесу по ковиду, чем держать бизнес открытым.
А если число покупателей так упало, то это означает, что денег у населения нет, а скоро и вовсе не будет, что подтверждает полное отсутствие людей у банкоматов (сегодня я в этом в очередной раз удостоверилась).
Почта поставила в дурантин рекорд: из Брисбена, штат Квинсленд, в Мельбурн, штат Виктория, мне журнал шитейный с ebay идет уже 15 дней! Спасибо нацистке Палащук и китайскому коммуняке Эндрюсу, премьерам вышеуказаных штатов за дурантин и закрытие границ, почта работает жуже, чем в 18 веке, когда был гужевой транспорт. И зачем Палащук и Эндрюсумой журнал - ума не приложу, они же оба безрукие идиоты, может, к трудотерпии на нарах готовятся, осваивают ручной труд?
В Мельбурне все бойчее стали "щупать за вымя"(С) полицию. кроме района Данденонг мусульманская млодежь бузит и "кладет болт" на карантинные ограниченичения в районе Брод Мидоуз. А то, небось, кто-то думал что мусульманские бнизнесы в дурантин не страдают. Это нашему премьеру от них "ответка". Скоро и другие районы подключатся, один за другим, то тут "полыхнет", то там. Убегается полиция молодежь усмирять.
К слову, о "полыхать": в одном из районов Мельбурна сожгли станцию тестиривания на ковид.
Понял, Ляшко? Станция тестирования на ковид сгорела.
А то берите пример с министра труда в правительстве нашего коммуняки, премьера штата Виктория Эндрюса, у него министр труда, Martin Pakula, развивает трудовую занятость населения тем, что зуб дает и мамой клянется, что годовой финал соревнований по футболу таки будет.
А вы что, Шмыгаль, лохи какие педальные?
Вам кто мешает увеличивать трудовую занятость населения, устроив финал гонок на самокатах (по Гончаруку) или на велосипедах (по "бубочке")?
Министр труда увеличивает занятость путем соревнований по футболу.
Это все, что нам нужно знать о гнилой Икономике коммуняк, живших на подсосе на китайских деньгах. Сявки просто брали кредиты у Китая, просто продавали все Китаю, и кормили своих холопов, а как перекрыли им источник китайский денег - так и *бнулась их Икономика.
Мы артисты...
Мы каммунисты...
Мы гуманисты...
Все поделим...
Все Раздадим...
КоронвиRUS..
Победим...
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .
... а так же стоимость газа для населения повышена на 45%.
Мне кажется, эти события взаимосвязаны, не находите?
Без кизды, красные индустрии будут закрыты, затем там какие-то оранжевые и прочие.
В то время пока наши клоуны красят практически сдохшие отрасли индустрии фломастерами, Китай перестает покупать у Австралии даже жратву, потому как в перловке ВДРУГ нашлись семена сорняков.
Вы думали, только у вас во власти идиоты?
Ан нет, не только у вас.
И не только у вас долг колоссальный, в Австралии он такими темпами будет скоро полный триллион.
Но, правда, есть и хорошие новости. В комментариях на канале SkyNews youtube один американец (ЦРУ?) написал, что гуманитарную помощь мы в Австралии получим, так что мы будем стоять раньше вас в очереди за
ножками Бушагузками Байдена.
Отмечу, что из Мельбурна в Ваонамбул на поезде ехать 3 часа.
Это называется - полный развал государственной системы.
И нет, я в Ворнамбуле ничего не покупала, это мне тканевый магазин только в Ворнамбуле купленный товар нашел.
Так что да, граждане украинцы, сдается мне, что американец был прав, и мы действительно будем стоять в очереди на гузками Байдена в первых рядах...