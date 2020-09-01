Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію

В Україні від сьогодні, 1 вересня, підвищилися мінімальна зарплата і мінімальна пенсія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

Мінімальна зарплата з вересня 2020: на скільки підвищили Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня поточного року зросла до п'яти тисяч гривень на місяць. Підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч грн, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч грн.

Разом з тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет Міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 грн.

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Верховна Рада ухвалила відповідний закон 25 серпня. 6 серпня президент Зеленський ініціював внесення змін до держбюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня цього року. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.



Мінімальна пенсія з 1 вересня зросла на 110,8 грн – до 2 тисяч грн внаслідок підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч грн.

Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривні (4723 грн х 40%) до 2 тисяч гривень (5 тисяч грн х 40%). Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.