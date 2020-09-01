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Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію

Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію

В Україні від сьогодні, 1 вересня, підвищилися мінімальна зарплата і мінімальна пенсія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

Мінімальна зарплата з вересня 2020: на скільки підвищили Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня поточного року зросла до п'яти тисяч гривень на місяць. Підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч грн, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч грн.

Разом з тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет Міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 грн.

Також читайте: У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати перерахували виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів, - ПФУ

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 25 серпня. 6 серпня президент Зеленський ініціював внесення змін до держбюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня цього року. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.

Мінімальна пенсія з 1 вересня зросла на 110,8 грн – до 2 тисяч грн внаслідок підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч грн.

Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривні (4723 грн х 40%) до 2 тисяч гривень (5 тисяч грн х 40%). Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Автор: 

пенсія (1581) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+15
"минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 "

"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
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01.09.2020 08:12
+11
И ни в чом себе не отказывайте!!! поняли?
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01.09.2020 08:11
+9
свершилось! прарыв в экономике и канец зубажинню, как и обещал Кловун!
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01.09.2020 08:13
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И ни в чом себе не отказывайте!!! поняли?
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01.09.2020 08:11 Відповісти
Есть шикарная идея - засунуть клоуну 2 штуки в *опу и изолировать от фастфуда и остальных благ. Содрать комуналку, заставить оплачивать проезд в транспорте и т.д. и т.п.
Уверен, что через пару дней экскурсии на паперть (место обитания бубочки) по посещаемости переплюнет париж
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01.09.2020 10:14 Відповісти
ХАЛЯВНОГО фастфуда!
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01.09.2020 10:16 Відповісти
А как на счет поднять прожиточный минимум?
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01.09.2020 11:33 Відповісти
побежал в обменник
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01.09.2020 08:11 Відповісти
....выборы.. у Зелени... тем не менее: сравните минимальную зарплату (а это основа, от которой все считается) в Украине, в Белоруссии, на России....
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01.09.2020 08:11 Відповісти
"минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 "

"Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе")
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01.09.2020 08:12 Відповісти
свершилось! прарыв в экономике и канец зубажинню, как и обещал Кловун!
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01.09.2020 08:13 Відповісти
на сколько на 200 грн по классике)?
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01.09.2020 08:15 Відповісти
Ще краще на 110,80
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01.09.2020 08:31 Відповісти
Лохторат рад подачке...
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01.09.2020 08:17 Відповісти
Молодец Зеленский при клятом Порохе за 1 доллар давали 24 гривны а сейчас целых 28!
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01.09.2020 08:17 Відповісти
при "клятом порохе" и минималка біла 3700
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01.09.2020 10:37 Відповісти
4200 с 2019года.
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01.09.2020 12:20 Відповісти
Кстати повысили только чиновникам зарплату. Остальных заставят писать на 75% процентов ставки. Бизнесс не повысил!
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01.09.2020 08:19 Відповісти
Велика частина українців має квартири більше 60 кв м. Що вище ,то вже "РОЗКІШ" і за цю розкіш треба платити. Тариф залежить від мінімальної зарплоти,тепер 50 грн буде за метр. "лишніх" То нахер цю доплату коли її зразу забирають інші податки А то шо на цій розкоші" 60квюм. проживає 5=6 осіб нікого не цікавить. Головне для зебілів і лохів звучить --повисили мінімалку.
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01.09.2020 08:24 Відповісти
Янелох сказав кловун, лохи ті хто мене обрав.
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01.09.2020 08:32 Відповісти
*Податок на розкіш * чому при баризі ще не прийняли ?
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01.09.2020 08:55 Відповісти
в серпні газ вже 4.48.Чекаємо квитанції за світло----там також має бути подарунок від гравця на піаніно.
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01.09.2020 09:57 Відповісти
Правительственные пиридасты, шоб вы жили на такую зарплату, а ваши родители на такую пенсию!
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01.09.2020 08:25 Відповісти
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 4774
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01.09.2020 08:29 Відповісти
"Гуляй, рванина" (С), это же сколько денюх в кошельке прибавится, наверное, и инфляцию компенсирует прибавка, инфляцию настоящую, а не "нарисованную" правительством.

А у нас в Мельбурне, Австралия, ситуация из-за дурантина ухудшается с каждым днем, ухудшение пошло бойко, а будет еще бойчее.
Например, закрыта деликатесная (где я покупала очень вкусную салями), то есть если она и работает, то несколько дней в неделю. Закрыта французская кондитерская (пирожные изготавливали в ней, вкусные).
А знаете, почему магазинчики закрываются один за другим в дурантин?
А потому, что число покупателей настолько уменьшилось, что выгоднее стало бизнес закрыть и получать выплаты от федерального правительства Австралии бизнесу по ковиду, чем держать бизнес открытым.
А если число покупателей так упало, то это означает, что денег у населения нет, а скоро и вовсе не будет, что подтверждает полное отсутствие людей у банкоматов (сегодня я в этом в очередной раз удостоверилась).

Почта поставила в дурантин рекорд: из Брисбена, штат Квинсленд, в Мельбурн, штат Виктория, мне журнал шитейный с ebay идет уже 15 дней! Спасибо нацистке Палащук и китайскому коммуняке Эндрюсу, премьерам вышеуказаных штатов за дурантин и закрытие границ, почта работает жуже, чем в 18 веке, когда был гужевой транспорт. И зачем Палащук и Эндрюсумой журнал - ума не приложу, они же оба безрукие идиоты, может, к трудотерпии на нарах готовятся, осваивают ручной труд?

В Мельбурне все бойчее стали "щупать за вымя"(С) полицию. кроме района Данденонг мусульманская млодежь бузит и "кладет болт" на карантинные ограниченичения в районе Брод Мидоуз. А то, небось, кто-то думал что мусульманские бнизнесы в дурантин не страдают. Это нашему премьеру от них "ответка". Скоро и другие районы подключатся, один за другим, то тут "полыхнет", то там. Убегается полиция молодежь усмирять.

К слову, о "полыхать": в одном из районов Мельбурна сожгли станцию тестиривания на ковид.
Понял, Ляшко? Станция тестирования на ковид сгорела.
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01.09.2020 08:35 Відповісти
кстати, а "максимальную зарплату" "госслужащим" по запросам трудящихся - таки тихо сняли или еще нет?
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01.09.2020 08:41 Відповісти
Эй, Шмыгаль, а у вас в правительстве есть министр труда?
А то берите пример с министра труда в правительстве нашего коммуняки, премьера штата Виктория Эндрюса, у него министр труда, Martin Pakula, развивает трудовую занятость населения тем, что зуб дает и мамой клянется, что годовой финал соревнований по футболу таки будет.
А вы что, Шмыгаль, лохи какие педальные?
Вам кто мешает увеличивать трудовую занятость населения, устроив финал гонок на самокатах (по Гончаруку) или на велосипедах (по "бубочке")?

Министр труда увеличивает занятость путем соревнований по футболу.
Это все, что нам нужно знать о гнилой Икономике коммуняк, живших на подсосе на китайских деньгах. Сявки просто брали кредиты у Китая, просто продавали все Китаю, и кормили своих холопов, а как перекрыли им источник китайский денег - так и *бнулась их Икономика.
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01.09.2020 08:42 Відповісти
Мы Ыканамисты...
Мы артисты...
Мы каммунисты...
Мы гуманисты...
Все поделим...
Все Раздадим...
КоронвиRUS..
Победим...
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01.09.2020 08:47 Відповісти
Порося перед забоєм завжди чешуть за вухом. Я до того що коли все стоїть то тільки надлишок папеової маси може створити ілюзію підвищення рівня життя.
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01.09.2020 09:04 Відповісти
Зелохи, следите за ценами.
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01.09.2020 09:07 Відповісти
Все подорожает на 500 гривен.
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01.09.2020 09:09 Відповісти
Молодцы.Президент Зеленский выполняет предвыборные обещания
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01.09.2020 09:17 Відповісти
Почему минимальная украинская пенсия в Израиле 4 100 грн., а в Украине меньше? Власть более чем в два раза больше любит израильтян чем украинцев?
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .
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01.09.2020 09:25 Відповісти
ну тож родня, а гои потерпят им не впервой.
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01.09.2020 10:11 Відповісти
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 3617
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01.09.2020 09:30 Відповісти
А на сколько подымутся цены на продтовары ?
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01.09.2020 09:41 Відповісти
не надо ничего подымать, уже давно после кровопийцы Пэтра окаянного всё в магазинах умножили на два, но зелебобики повпихивали языки в тухисы и поскуливают возле холодильника.
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01.09.2020 10:13 Відповісти
газ вже 4.48
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01.09.2020 10:28 Відповісти
Нема правдоньки в світі......Я про пенсию в 4000 шекелей и выше , заработанную в ссср , но которую обязана выплачивать Украина и сейчас.....все были на деникинских фронтах.....Не подумайте про упередженність к жителям Земли Обетованной ....Просто участники АТО получают точно столько же как афганцы,вьетнамцы,египтяне....наследие ссср - ленину памятники скинули, а коммунизм во всем и совок совковый в духе всех дел.....
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01.09.2020 10:00 Відповісти
Свиньям увеличивают порцию перед забоем, а пролетариям - перед выборами.
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01.09.2020 10:04 Відповісти
В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.Источник: https://censor.net/ru/n3216884

... а так же стоимость газа для населения повышена на 45%.
Мне кажется, эти события взаимосвязаны, не находите?
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01.09.2020 10:31 Відповісти
І так 30 років. Ще залишилось 10. Мойсей, ти задовбав!
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01.09.2020 10:31 Відповісти
а скільки буде коштувати гробик і вирити ямку для мінімальщіка...?
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01.09.2020 10:31 Відповісти
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 45%.
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01.09.2020 10:47 Відповісти
Від сьогодні в Україні підвищили мінімальну зарплату і мінімальну пенсію - Цензор.НЕТ 5342
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01.09.2020 11:39 Відповісти
Правительство платит зарплату только госслужащим и больше никому. Если кто-то работает в Рошене все вопросы по зарплате к Порошенко, на Интерпайпе - к Пинчуку, в шаурмешной - к Гоги, Аслану ну и так далее. А так это у многих чисто советское мышление, что правительство устанавливает зарплаты, потому что тогда все предприятия были казенными. Сегодня все вопросы по зарплате исключительно к своему работодателю. Бюджетники - к правительству, остальные - к своим работодателям.
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01.09.2020 12:00 Відповісти
Учитесь у Австралии, Слуги Народа: у нас индустрии решили в разные цвета красить!
Без кизды, красные индустрии будут закрыты, затем там какие-то оранжевые и прочие.
В то время пока наши клоуны красят практически сдохшие отрасли индустрии фломастерами, Китай перестает покупать у Австралии даже жратву, потому как в перловке ВДРУГ нашлись семена сорняков.
Вы думали, только у вас во власти идиоты?
Ан нет, не только у вас.
И не только у вас долг колоссальный, в Австралии он такими темпами будет скоро полный триллион.

Но, правда, есть и хорошие новости. В комментариях на канале SkyNews youtube один американец (ЦРУ?) написал, что гуманитарную помощь мы в Австралии получим, так что мы будем стоять раньше вас в очереди за ножками Буша гузками Байдена.
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01.09.2020 14:43 Відповісти
В то время, как власти в Австралии красят фломастерами в разные цвета отрасли индустрии, почта из Ворнабула в Мельбурм идет уже больше 7 дней!
Отмечу, что из Мельбурна в Ваонамбул на поезде ехать 3 часа.
Это называется - полный развал государственной системы.

И нет, я в Ворнамбуле ничего не покупала, это мне тканевый магазин только в Ворнамбуле купленный товар нашел.

Так что да, граждане украинцы, сдается мне, что американец был прав, и мы действительно будем стоять в очереди на гузками Байдена в первых рядах...
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01.09.2020 15:01 Відповісти
 
 