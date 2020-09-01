За сутки COVID-19 выявили у 104 детей и 101 медработника, - Степанов

За минувшие сутки в Украине был госпитализирован 391 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 088 человек, из них 104 детей и 101 медработник. Был госпитализирован 391 человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. Выздоровели 688 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 123 303 человека, из них 8 077 детей и 11 362 медработника. Всего выздоровели 57 802 пациента. 2 605 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 42 068 тестов, из них 22 627 методом ПЦР и 19 441 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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