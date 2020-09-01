За добу COVID-19 виявили у 104 дітей та 101 медпрацівника, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 391 особу з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 088 осіб, з них 104 дітей і 101 медпрацівник. Було госпіталізовано 391 особу. Зафіксовані 48 летальних випадків. Одужали 688 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 123 303 особи, з них 8 077 дітей і 11 362 медпрацівника. Загалом одужали 57 802 пацієнти. 2 605 випадків летальних. За минулу добу всього були проведено 42 068 тестів, з них 22 627 методом ПЛР і 19 441 методом ІФА", - розповів Степанов.

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