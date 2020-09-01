79,2% абитуриентов поступили в желаемые вузы на бюджет, - Минобразования
Министерство образования и науки Украины сообщает, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетах.
"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тыс. 277 поступающих (79,2%), то есть имели возможность вступить в наиболее желанных вузов. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%. 1 приоритет – 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет – 11 005 абитуриентов (17,7%)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 4 066 рекомендаций; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 3 272; Национальный университет "Львовская политехника" - 2 577; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2 511; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 350; Национальный авиационный университет – 1 345; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 250; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 036; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 029; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 976.
В министерстве подчеркивают, что если абитуриентам с временно оккупированных территорий вступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования, а также есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет.
Поступление по квоте 2 для поступающих с оккупированных территорий продолжается до 23 октября.
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Государство тратит огромные деньги на обучение бюджетников (20 тыс.грн. за год на 1 бюджетника), а потом эти выпускники работают где ни попадя.
А зачем учммились? А шоб диплом был, нахаляву же, грех не воспользоваться.
Кстати, Киевская и Львовская политехники и ХНУРЭ - лучшие ВУЗы для подготовки программистов. Студентов ИТ-компании разбирают еще студентами, все программисты хорошо знают английский и работают на Запад. Так что техническое образование в Украине отличное.
Офигеть достижение. Богатые США себе такого не могут позволить,