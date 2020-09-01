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Новости Вступительная кампания
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79,2% абитуриентов поступили в желаемые вузы на бюджет, - Минобразования

79,2% абитуриентов поступили в желаемые вузы на бюджет, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетах.

"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тыс. 277 поступающих (79,2%), то есть имели возможность вступить в наиболее желанных вузов. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%. 1 приоритет – 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет – 11 005 абитуриентов (17,7%)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 4 066 рекомендаций; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 3 272; Национальный университет "Львовская политехника" - 2 577; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2 511; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 350; Национальный авиационный университет – 1 345; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 250; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 036; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 029; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 976.

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В министерстве подчеркивают, что если абитуриентам с временно оккупированных территорий вступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования, а также есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет.

Поступление по квоте 2 для поступающих с оккупированных территорий продолжается до 23 октября.

Автор: 

вступительная кампания (288) вуз (905) Минобразования (1735) студенты (665)


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Топ комментарии
+4
И сколько % из них из лугандона?
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01.09.2020 10:09
+2
Не кукарекай, детям необходимо давать возможность учиться бесплатно, а старым пердунам можно пенсию отменить....все равно за всякую ватную шваль голосуют или зедебильных клоунов.
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01.09.2020 11:03
+2
Маразм крепчал. Интересно сколько поступило на бюджет абитуриентов из ДНЛ ЛНР и сколько детей Воинов пролетело??
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01.09.2020 12:47
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И сколько % из них из лугандона?
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01.09.2020 10:09 Ответить
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 10:52 Ответить
Прикрывать надо эту лавочку с бюджетом.
Государство тратит огромные деньги на обучение бюджетников (20 тыс.грн. за год на 1 бюджетника), а потом эти выпускники работают где ни попадя.
А зачем учммились? А шоб диплом был, нахаляву же, грех не воспользоваться.
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01.09.2020 10:52 Ответить
Не кукарекай, детям необходимо давать возможность учиться бесплатно, а старым пердунам можно пенсию отменить....все равно за всякую ватную шваль голосуют или зедебильных клоунов.
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01.09.2020 11:03 Ответить
Пишу россиянам на форумах, что у нас почти все учатся на бюджете, а они не верят - мы же "нищая Украина" в их понимании. Теперь буду ссылку давать.
Кстати, Киевская и Львовская политехники и ХНУРЭ - лучшие ВУЗы для подготовки программистов. Студентов ИТ-компании разбирают еще студентами, все программисты хорошо знают английский и работают на Запад. Так что техническое образование в Украине отличное.
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01.09.2020 11:10 Ответить
И чем ты хвастаешься? Тем что Украина за свои деньги, бесплатно для Запада, готовит специалистов которые потом "работают на Запад"?
Офигеть достижение. Богатые США себе такого не могут позволить,
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01.09.2020 11:24 Ответить
Крючкотворцы. Учитесь! Вроде и не соврал, но перекрутил так, что создалось впечатление, что 80% студентов в Украине на гос. бюджете.
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01.09.2020 11:30 Ответить
Маразм крепчал. Интересно сколько поступило на бюджет абитуриентов из ДНЛ ЛНР и сколько детей Воинов пролетело??
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01.09.2020 12:47 Ответить
На своем опыте могу сказать, что на бюджет проходит очень мало детей действительно одаренных, не считая иныалидов. В основном туда проходят дети элиты и дети, родители, которых платят большие взятки руководителям вузов. Ещё и детей убийц из днр и лнр пытаются втулить.
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01.09.2020 14:24 Ответить
На бюджет - это когда страна нуждается в таких новых специалистах и когда от этих молодых специалистов есть отдача, когда они работают в госсекторе. Учителя, врачи, военные.....
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01.09.2020 14:40 Ответить
 
 