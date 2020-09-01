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Новини Вступна кампанія
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79,2% абітурієнтів вступили до бажаних вишів на бюджет, - Міносвіти

79,2% абітурієнтів вступили до бажаних вишів на бюджет, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в 2020 році 79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет за 1-м і 2-м пріоритетами.

"Цього року рекомендації на місця державного або регіонального замовлення за 1-м і 2-м пріоритетами отримали 49 тис. 277 вступників (79,2%), тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних вишів. У 2019 році цей показник становив 75,4 %. 1 пріоритет – 38 272 вступників (61,5%) і 2 пріоритет – 11 005 вступників (17,7%)", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів вишів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 4066 рекомендацій; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3272; Національний університет "Львівська політехніка" - 2577; Львівський національний університет імені Івана Франка - 2511; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 1350; Національний авіаційний університет - 1345; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1250; Харківський національний університет радіоелектроніки - 1036; Національний університет біоресурсів і природокористування України - 1029; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 976.

Читайте: Право, менеджмент і філологія - найпопулярніші спеціальності вступної кампанії цього року, - Міносвіти

У міністерстві наголошують, що якщо абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вишу на бюджетну форму навчання не вдалося, то є можливість вступити через освітній центр на бюджетну форму навчання до закладів професійної перед вищими і професійної (професійно-технічної) освіти, а також є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджет.

Вступ за квотою 2 для абітурієнтів окупованих територій триває до 23 жовтня.

Автор: 

вступна кампанія (228) виш (546) Міносвіти (1411) студенти (432)


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Топ коментарі
+4
И сколько % из них из лугандона?
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01.09.2020 10:09
+2
Не кукарекай, детям необходимо давать возможность учиться бесплатно, а старым пердунам можно пенсию отменить....все равно за всякую ватную шваль голосуют или зедебильных клоунов.
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01.09.2020 11:03
+2
Маразм крепчал. Интересно сколько поступило на бюджет абитуриентов из ДНЛ ЛНР и сколько детей Воинов пролетело??
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01.09.2020 12:47
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И сколько % из них из лугандона?
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01.09.2020 10:09 Відповісти
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 10:52 Відповісти
Прикрывать надо эту лавочку с бюджетом.
Государство тратит огромные деньги на обучение бюджетников (20 тыс.грн. за год на 1 бюджетника), а потом эти выпускники работают где ни попадя.
А зачем учммились? А шоб диплом был, нахаляву же, грех не воспользоваться.
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01.09.2020 10:52 Відповісти
Не кукарекай, детям необходимо давать возможность учиться бесплатно, а старым пердунам можно пенсию отменить....все равно за всякую ватную шваль голосуют или зедебильных клоунов.
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01.09.2020 11:03 Відповісти
Пишу россиянам на форумах, что у нас почти все учатся на бюджете, а они не верят - мы же "нищая Украина" в их понимании. Теперь буду ссылку давать.
Кстати, Киевская и Львовская политехники и ХНУРЭ - лучшие ВУЗы для подготовки программистов. Студентов ИТ-компании разбирают еще студентами, все программисты хорошо знают английский и работают на Запад. Так что техническое образование в Украине отличное.
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01.09.2020 11:10 Відповісти
И чем ты хвастаешься? Тем что Украина за свои деньги, бесплатно для Запада, готовит специалистов которые потом "работают на Запад"?
Офигеть достижение. Богатые США себе такого не могут позволить,
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01.09.2020 11:24 Відповісти
Крючкотворцы. Учитесь! Вроде и не соврал, но перекрутил так, что создалось впечатление, что 80% студентов в Украине на гос. бюджете.
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01.09.2020 11:30 Відповісти
Маразм крепчал. Интересно сколько поступило на бюджет абитуриентов из ДНЛ ЛНР и сколько детей Воинов пролетело??
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01.09.2020 12:47 Відповісти
На своем опыте могу сказать, что на бюджет проходит очень мало детей действительно одаренных, не считая иныалидов. В основном туда проходят дети элиты и дети, родители, которых платят большие взятки руководителям вузов. Ещё и детей убийц из днр и лнр пытаются втулить.
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01.09.2020 14:24 Відповісти
На бюджет - это когда страна нуждается в таких новых специалистах и когда от этих молодых специалистов есть отдача, когда они работают в госсекторе. Учителя, врачи, военные.....
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01.09.2020 14:40 Відповісти
 
 