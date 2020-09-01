79,2% абітурієнтів вступили до бажаних вишів на бюджет, - Міносвіти
Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в 2020 році 79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет за 1-м і 2-м пріоритетами.
"Цього року рекомендації на місця державного або регіонального замовлення за 1-м і 2-м пріоритетами отримали 49 тис. 277 вступників (79,2%), тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних вишів. У 2019 році цей показник становив 75,4 %. 1 пріоритет – 38 272 вступників (61,5%) і 2 пріоритет – 11 005 вступників (17,7%)", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів вишів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 4066 рекомендацій; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3272; Національний університет "Львівська політехніка" - 2577; Львівський національний університет імені Івана Франка - 2511; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 1350; Національний авіаційний університет - 1345; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1250; Харківський національний університет радіоелектроніки - 1036; Національний університет біоресурсів і природокористування України - 1029; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 976.
У міністерстві наголошують, що якщо абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вишу на бюджетну форму навчання не вдалося, то є можливість вступити через освітній центр на бюджетну форму навчання до закладів професійної перед вищими і професійної (професійно-технічної) освіти, а також є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджет.
Вступ за квотою 2 для абітурієнтів окупованих територій триває до 23 жовтня.
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Государство тратит огромные деньги на обучение бюджетников (20 тыс.грн. за год на 1 бюджетника), а потом эти выпускники работают где ни попадя.
А зачем учммились? А шоб диплом был, нахаляву же, грех не воспользоваться.
Кстати, Киевская и Львовская политехники и ХНУРЭ - лучшие ВУЗы для подготовки программистов. Студентов ИТ-компании разбирают еще студентами, все программисты хорошо знают английский и работают на Запад. Так что техническое образование в Украине отличное.
Офигеть достижение. Богатые США себе такого не могут позволить,