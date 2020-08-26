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Новини Вступна кампанія
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Право, менеджмент і філологія - найпопулярніші спеціальності вступної кампанії цього року, - Міносвіти

Право, менеджмент і філологія - найпопулярніші спеціальності вступної кампанії цього року, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України зареєструвало більше одного мільйона електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти.

Найпопулярнішими спеціальностями виявилися право, менеджмент і філологія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Під час вступної кампанії через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже 191 тис вступників, це на 25 тис більше, ніж торік. Зумовлено це тим, що цього року загалом більша кількість випускників шкіл та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.", - говориться в повідомленні МОН.

Вступниуи активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У ТОП-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність –  "Середня освіта", а до рейтингу ТОП-10 омріяних вишів увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

  • Право - 116 689;
  • Менеджмент - 92 147;
  • Філологія - 76 708;
  • Комп'ютерні науки - 63 410;
  • Середня освіта - 62 676;
  • Економіка - 50 841;
  • Інженерія програмного забезпечення - 47 038;
  • Фінанси, банківська справа і страхування - 46 844;
  • Психологія - 43791;
  • Маркетинг - 42379.

ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 336;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 46 714;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 268;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 42 451;
  • Київський національний торговельно-економічний університет – 40 818;
  • Національний авіаційний університет – 33 056;
  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 27 775;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 625;
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 541;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 013.

У МОН зазначили, що вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення, 27 серпня. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Нагадуємо, 13 серпня розпочався прийом електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.

Автор: 

вступна кампанія (228) виш (544) Міносвіти (1411) абітурієнт (117)


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Топ коментарі
+2
Так Ви ж всїх докупи змішали. Як на мене тут немає аж ніякої політики.
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26.08.2020 17:10
+1
Ну наукой тут и не пахнет, инженеров нет, страна скатывается все ниже и ниже.
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26.08.2020 17:17
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филология? серйозна? зебилы ж книжек не читают
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26.08.2020 16:56 Відповісти
Вас на зебілах клинить? Тут взагалі то про дітей мова.
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26.08.2020 17:02 Відповісти
яблуко від яблуньки, ну ви самі знаєте
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26.08.2020 17:04 Відповісти
Так Ви ж всїх докупи змішали. Як на мене тут немає аж ніякої політики.
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26.08.2020 17:10 Відповісти
Там, де погано українцям і Україні, одразу з'являються пэдрики і дуже цьому радіють
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26.08.2020 19:36 Відповісти
Идут преимущественно бабы, возможная стажировка за границей, а там одним местом зацепиться и остаться всё достаточно цинично.
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26.08.2020 19:32 Відповісти
А медики? Или там одни арабы???
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26.08.2020 17:02 Відповісти
Ось рейтинговий список у Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (кращий медичний ВНЗ України) - https://abit-poisk.org.ua/rate2020/direction/744945 Дивіться - який там конкурсний бал (перші сім - то пільговики за квотами). 200 - це максимально можливий, більше не може бути, в принципі.
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26.08.2020 19:14 Відповісти
Пока выучатся ситуация с занятостью изменится.Самые выгодная специальность- мехмат в Университетах.Порошенко точно не станешь,но и диабет не заработаешь.
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26.08.2020 17:11 Відповісти
Ну наукой тут и не пахнет, инженеров нет, страна скатывается все ниже и ниже.
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26.08.2020 17:17 Відповісти
Колишній однокласник мого сина, який на ЗНО ледве перевалив за порогові 100 балів з усіх предметів, проходить на теплоенергетику, сантехніку і вентиляцію, промислове і цивільне будівництво і ще кудись.
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26.08.2020 19:28 Відповісти
1. непопулярные специальности, конкурс минимален
2. отучат абы как, украинское инженерное образование смехотворно в 21 веке
3. на выходе получится такой себе "специалист"
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26.08.2020 22:55 Відповісти
Філологія здивувала.
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26.08.2020 17:18 Відповісти
Раньше хотели стать юристами и экономистами, а ещё раньше мальчики - бандитами, а девочки валютными проститутками. Как быстро летит время.
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26.08.2020 17:36 Відповісти
похоже перечислены специальности, суммарно объемлющие 73% абитуриентов.

Филология? Серьёзно?
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26.08.2020 22:53 Відповісти
Для розуміння катастрофічності ситуації.
Це дані за минулий рік.
Перших п'ятнадцять:

(081) ПРАВО 66875
(035) ФІЛОЛОГІЯ 65505
(073) МЕНЕДЖМЕНТ 52281
(122) КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ 38369
(014) СЕРЕДНЯ ОСВІТА 38054
(061) ЖУРНАЛІСТИКА 30504
(051) ЕКОНОМІКА 28622
(053) ПСИХОЛОГІЯ 27992
(121) ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 26659
(242) ТУРИЗМ 25386
(222) МЕДИЦИНА 24779
(075) МАРКЕТИНГ 22912
(072) ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 22483
(241) ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 20171
(291) МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 20155
Останні тридцять шість(менше тисячі заяв):
(152) МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 981
(144) ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 972
(104) ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ 948
(272) АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 945
(134) АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА 935
(183) ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 834
(212) ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА 755
(206) САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО 723
(184) ГІРНИЦТВО 693
(261) ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 692
(027) МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО 678
(202) ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 662
(256) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 623
(207) ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 617
(132) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 614
(142) ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 558
(203) САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО 491
(273) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 478
(173) АВІОНІКА 452
(136) МЕТАЛУРГІЯ 445
(194) ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 441
(182) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 405
(187) ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 353
(112) СТАТИСТИКА 328
(011) ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 322
(143) АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 310
(041) БОГОСЛОВ'Я 216
(135) СУДНОБУДУВАННЯ 182
(031) РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 131
(229) ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ`Я 97
(251) ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 92
(145) ГІДРОЕНЕРГЕТИКА 41
(255) ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 9
(252) БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 0
(253) ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ 0
(254) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 0


Ну і ще пара цифр за минулий рік, для порівняння

(024) ХОРЕОГРАФІЯ 1553

(111) МАТЕМАТИКА 1345
(171) ЕЛЕКТРОНІКА 1343

(017) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 8091

(034) КУЛЬТУРОЛОГІЯ 5324
(192) БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 5009
(201) АГРОНОМІЯ 4758

(133) ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 3478

Як тобі таке, Ілон Маск?
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27.08.2020 09:30 Відповісти
 
 