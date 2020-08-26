Право, менеджмент і філологія - найпопулярніші спеціальності вступної кампанії цього року, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України зареєструвало більше одного мільйона електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти.

Найпопулярнішими спеціальностями виявилися право, менеджмент і філологія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Під час вступної кампанії через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже 191 тис вступників, це на 25 тис більше, ніж торік. Зумовлено це тим, що цього року загалом більша кількість випускників шкіл та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.", - говориться в повідомленні МОН.

Вступниуи активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У ТОП-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – "Середня освіта", а до рейтингу ТОП-10 омріяних вишів увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Право - 116 689;

Менеджмент - 92 147;

Філологія - 76 708;

Комп'ютерні науки - 63 410;

Середня освіта - 62 676;

Економіка - 50 841;

Інженерія програмного забезпечення - 47 038;

Фінанси, банківська справа і страхування - 46 844;

Психологія - 43791;

Маркетинг - 42379.

ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 336;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 46 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 268;

Національний університет "Львівська політехніка" – 42 451;

Київський національний торговельно-економічний університет – 40 818;

Національний авіаційний університет – 33 056;

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 27 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 013.

У МОН зазначили, що вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення, 27 серпня. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Нагадуємо, 13 серпня розпочався прийом електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.