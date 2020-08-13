Сьогодні стартувала подача електронних заяв для вступу до вишів, - Міносвіти

Сьогодні, 13 серпня 2020 року, стартував прийом електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня).

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою.

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"Важливо пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява", - підкреслили в міністерстві.

Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, мають переконатися, що під час подання заяв у них зазначена відповідна категорія пільги і що вона підтверджена закладом після подання заяви.

"Не обов'язково намагатися подати заяви у перший день, це жодним чином не впливає на участь у конкурсному відборі, але і не варто це відкладати на останню годину", - зазначили в Міносвіти.

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