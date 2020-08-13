Сегодня стартовала подача электронных заявлений для поступления в вузы, - Минобразования

Сегодня, 13 августа 2020, стартовал прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты и продлится до 22 августа (до 16 августа для абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузы, но не сделали этого в период с 1 по 12 августа).

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он обязательно устанавливает его приоритетность - от 1 до 5, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 5 - соответственно, самая низкая. Установление приоритетности - это важный шаг, ведь ее изменение после подачи заявления невозможно.

"Важно помнить, что после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться еще раз, что все данные подгруженные в электронный кабинет, корректны. Изменение среднего балла после подачи первого заявления возможно только путем обращения поступающего в учреждение образования, где было зарегистрировано первое заявление", - подчеркнули в министерстве.

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Поступающие, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсном отборе и внесены в Реестр лиц со специальными условиями, должны убедиться, что при подаче заявлений в них указана соответствующая категория льготы и она подтверждена учреждением после подачи заявления.

"Не обязательно пытаться подать заявления в первый день, это никоим образом не влияет на участие в конкурсном отборе, но и не стоит это откладывать на последний час", - отметили в Минобразования.

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