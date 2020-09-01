Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

В Генассамблее ООН представили доклад о работе Совета безопасности в 2019 году, в котором, в частности речь шла и об Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Центр новостей ООН.

Как отмечается, о ситуации в Украине докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины", - сообщили они Совету.

На повестке дня Совбеза ООН были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.

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Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямого диалога с Владимиром Путиным прекращения войны на Донбассе достичь невозможно, но у Украины есть альтернативный план, если минские соглашения не принесут результата.

Совет Безопасности ООН состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это - единственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов Организации.