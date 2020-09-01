Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН
В Генассамблее ООН представили доклад о работе Совета безопасности в 2019 году, в котором, в частности речь шла и об Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Центр новостей ООН.
Как отмечается, о ситуации в Украине докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины", - сообщили они Совету.
На повестке дня Совбеза ООН были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямого диалога с Владимиром Путиным прекращения войны на Донбассе достичь невозможно, но у Украины есть альтернативный план, если минские соглашения не принесут результата.
Совет Безопасности ООН состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.
Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это - единственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов Организации.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию.........
Как объяснить, что ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО и козе даже понятно, что после возвращения ОРДЛО в правовое поле Украины, они тоже станут частью этих изменений Конституции
И у киприотов с признанной миром территории есть масса времени . Есть туризм , есть работающие банки , с/х , промышленность , порты перегруженные , туризм - прекрасные курорты .
А на оккупированной части ещё 150 лет не будет ни аэропорта нормального морского сообщения -- это им нужно принять тот факт , что их подавляющее меньшинство
Умерла ЛИГА, умрет и ООН
Ответ простой : "слово мир не является волшебной палочкой , от прикасания к которой наступает всеобщее блаженство . Мир всегда есть согласия обоих воющих стророн и никакое , даже маниакальное желание т.н. мира одной стороной не заменит собой желатие второй стороны" . И ещё важно в любом мирном солгашение это : "наличие партнёров по диалогу" .
В случае с украино-мАцковской войной сама сторона от Мацквы отказывается себя признавать стороной конфликта , шо делает любые соглашения лицемерным полоночным бредом т.н. "барцофф за мЫр" ...
Российско - украинская война?
Российско - украинская война за НЕЗАВИСИМОСТЬ !
А вы не забыли, что Путин строит СССР?
Он не идиот, и понимает, что старый СССР проиграл экономически, поэтому построить такую большую систему он не в силах. И он строит СССР маленький. Если старый СССР был окружён сателлитами соцлагеря, то в новом Путинском СССР Расия окружена сателлитами из бывших республик Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР... (с Прибалтикой он похоже смирился, восток - дело другое)...
Поэтому война Путина - это не война против Украины, сателлит "Украина", населённый братскими, слегка смешными хохлами его вполне устраивает!
Его война против НЕЗАВИСИМОСТИ Украины!
И В ЭТОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОБЕДИЛИ !
С потерей части территорий, с тысячами человеческих жертв - но мы ПОБЕДИЛИ!
И пора, наконец, признать этот факт и начать жить в условиях новых границ государства УКРАИНА. Евреи тысячи лет искали свою государственность. Может через сто лет и Украина вернёт свои исторические территории, но нужно признать СЕГОДНЯШНЮЮ РЕАЛЬНОСТЬ!
А сегодняшняя реальность такова, что сегодня вернуть эти территории можно только в обмен на независимость!
Вы хотите этого, млять?
За что кровь проливали?
Что не так?
Твоя задача - примушувати фєдєрастів виконувати їх забов'язання, щоби забрали танки, зброю, всіх своїх 3,14дарасів та уйопували на лаптєвстанію, а не обговорювати умови та брати на Україну нові забов'язання...