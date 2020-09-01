Новые правила выезда из Украины в Беларусь вступили в силу

С 1 сентября меняется порядок выезда граждан Украины в Беларусь. Отныне украинцы, которые намерены выехать в соседнюю страну, смогут сделать это исключительно при наличии загранпаспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ранее предупредили в Госпогранслужбе, напомнив о соответствующем постановлении правительства.

Документ предусматривает частичное приостановление действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. В ГПСУ убеждены, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан.

Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.

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Граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.