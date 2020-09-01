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Новые правила выезда из Украины в Беларусь вступили в силу

Новые правила выезда из Украины в Беларусь вступили в силу

С 1 сентября меняется порядок выезда граждан Украины в Беларусь. Отныне украинцы, которые намерены выехать в соседнюю страну, смогут сделать это исключительно при наличии загранпаспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ранее предупредили в Госпогранслужбе, напомнив о соответствующем постановлении правительства.

Документ предусматривает частичное приостановление действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. В ГПСУ убеждены, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан.

Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.

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Граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

Беларусь (7888) загранпаспорт (199)


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При собі мати візитку Яроша.
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01.09.2020 10:34 Ответить
Как они могут быть лучше защищены при наличии загранпаспорта?
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01.09.2020 11:23 Ответить
народу меньше будет лезть туда.
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01.09.2020 11:48 Ответить
В Беларусь и так мало из Украины идет турпоток. В год где-то между 5 и 10 тысяч визитов из Украины. Вот из Беларуси в Украину много едут, гораздо больше. Забавно даже, из Беларуси в Украину едут чаще чем в РФ. Где-то в районе 100 тысяч визитов в год.
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01.09.2020 12:03 Ответить
Вообще не должно быть никаких "внутренних паспортов" ID карта должна быть электронным клоном полноценного паспорта, только без бумажных листов /которые при необходимости можно заменить и вкладышами/ и выдавать В ПАРЕ с паспортом!
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01.09.2020 12:28 Ответить
 
 