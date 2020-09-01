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Нові правила виїзду з України в Білорусь набули чинності

Нові правила виїзду з України в Білорусь набули чинності

З 1 вересня змінюється порядок виїзду громадян України до Білорусі. Відтепер українці, які мають намір виїхати до сусідньої країни, зможуть зробити це лише за наявності закордонного паспорта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це раніше попередили в Держприкордонслужбі, нагадавши про відповідну постанову уряду.

Документ передбачає часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян. В ДПСУ переконані, що новий порядок виїзду дозволить поліпшити захист українських громадян.

Також прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Читайте також: З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Громадян України, які після 1 вересня 2020 перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно будуть пропускати і за внутрішніми паспортами.

Громадяни України - жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок в Білорусь в місцевих пунктах пропуску за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Білорусі (від 12 грудня 1998 року) про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах.

Автор: 

Білорусь (7925) закордонний паспорт (185)


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01.09.2020 10:34 Відповісти
Как они могут быть лучше защищены при наличии загранпаспорта?
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01.09.2020 11:23 Відповісти
народу меньше будет лезть туда.
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01.09.2020 11:48 Відповісти
В Беларусь и так мало из Украины идет турпоток. В год где-то между 5 и 10 тысяч визитов из Украины. Вот из Беларуси в Украину много едут, гораздо больше. Забавно даже, из Беларуси в Украину едут чаще чем в РФ. Где-то в районе 100 тысяч визитов в год.
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01.09.2020 12:03 Відповісти
Вообще не должно быть никаких "внутренних паспортов" ID карта должна быть электронным клоном полноценного паспорта, только без бумажных листов /которые при необходимости можно заменить и вкладышами/ и выдавать В ПАРЕ с паспортом!
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01.09.2020 12:28 Відповісти
 
 