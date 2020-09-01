" Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину..."

Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Полтавскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства осмотрит отремонтированное здание аэропорта города Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".

Также президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы "Большое строительство" и примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавщины на период до 2027 года.

Кроме того, Зеленский ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".

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