Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину
Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Полтавскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства осмотрит отремонтированное здание аэропорта города Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".
Также президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы "Большое строительство" и примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавщины на период до 2027 года.
Кроме того, Зеленский ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".
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У нас опять Зеленский несёт дичь.
В интервью Евроньюс наша звезда Ютуба сморозила, что украинскому народу Евросоюз должен. В этот раз - «щоб вони сказали українському народу, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС… Потрібно чітке розуміння, чого ми усі хочемо зараз. Чи хоче нас бачити Європа, чи хочемо ми бути з Європою.»
Слушай сюда, болезный. Я тебя полюбил - я тебя научу. Базовые условия для вступления в ЕС известны под кодовым названием «Копенгагенские критерии» от 1993 года. Плюс ряд дополнительных решений Европейского Совета. Эти документы у тебя стопудово где-то в кабинете валяются, от прежнего, настоящего президента. Поройся там, ты его наверняка сценариями праздников засыпал.
Теперь дальше смотри, шарамыжник. Когда ты год назад пришел работать президентом, надо было должностные обязанности изучить, Конституцию там почитать, где про курс Украины в ЕС написано. А почитав - начать работать в эту сторону, чтоб Титаник наш плыл куда надо, а не в жопу.
Кроме того, тебе бы не помешало определиться с главным вопросом: кто куда вступает.
Вот если бы ЕС вступал в Украину, мы бы такие сидели и кумекали: надо оно нам или ну их в пень вместе с их оголтелой гомосятиной и прочими излишествами.
Но это МЫ в ЕС хотим. А значит, МЫ должны найти условия, выполнить их и отчитаться. И всё это дело - с должным почтением и сообразно международному этикету, родной. Утром деньги - вечером стулья.
Я фигею - за всё это время президент не соблаговолил озадачиться ничем на этом поприще. Даже я , ни разу не президент, знаю, что там в списке судебная реформа, независимость национальных регуляторов, рыночные цены на энергоносители и тыды. Причем, чтоб ты понимал, это не те условия, выполнения которых тебе оплатят жирненькие европейцы.
Это путь, который нужно прошкандыбать самостоятельно, пыхтя, потея, упираясь рогами, просто чтоб приблизиться к миру, где политическим оппонентам не принято ломать рёбра. Потому что обратно в имперское болото мы и сами скатимся, безо всякого напряга. Да только шото не хочется снова к лаптям, корыту и под шконку, мне больше архитектура Амстердама нравится, чем Норильска.
Хотя может уже внешнеполитический курс изменился, а нам не сочли нужным сообщить?
а кто вспомнит тебя, когда ты сдохнешь?!
психологи называют это "синдром отсроченного понимания".. это такая распространенная форма неадекватности, которая считается нормой..
и вот, появляется недалекий чИлавек, который начинает сравнивать религию и космос, и декларирует свое непонимание во всеуслышание ..
и тут я хочу задать тебе встречный вопрос (хотя я не еврей, я украинец).. почему страна рАассия (Кацапстан), родина первого космонавта в мире, вкладывает сейчас денег в развитие и распространение влияния РПЦ больше, чем в развитие космонавтики???!!!..
потому что это борьба за мировоззрение и за идентичность!!!!!!!!!!!.. без идентичности нет страны и нет будущего и нет прошлого!
у нас Рашка украла историю, и присвоила её себе.. у Рашки вообще все ворованное!
а еще Рашка любит "полезных идиотов" которые руководствуясь своим непониманием, помогают Рашке существовать..
Президент полез в дела одной из религиозных сект по той очевидной для всех думающих людей причине, что враг действует через другую религиозную секту.
,.....))....неймовірно влучно!!!!
Но я не граф Колиостро...
Турист на экскурсии.
вот и все дела
наколи мне кольщик
цирка купола...
Зеленский в рабочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_zelenskij-v-rabochee-vremya-zanimaetsya-agitaciej-ofis-prezidenta-piarit-ego-partiyu/980078
петру равных нет.заслуженное брэхло населения8%
Картоплю поможе копати?