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Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину

Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину

Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава".

Також президент ознайомиться з перебігом робіт на об'єктах, що зводяться в межах Національної програми "Велике будівництво", і візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.

Крім того, Зеленський ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проєктами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи "25 магнітів".

Також читайте: Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся

Автор: 

візит (1576) Зеленський Володимир (23719) Полтавська область (1101)


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У нас опять Зеленский несёт дичь.
В интервью Евроньюс наша звезда Ютуба сморозила, что украинскому народу Евросоюз должен. В этот раз - «щоб вони сказали українському народу, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС… Потрібно чітке розуміння, чого ми усі хочемо зараз. Чи хоче нас бачити Європа, чи хочемо ми бути з Європою.»
Слушай сюда, болезный. Я тебя полюбил - я тебя научу. Базовые условия для вступления в ЕС известны под кодовым названием «Копенгагенские критерии» от 1993 года. Плюс ряд дополнительных решений Европейского Совета. Эти документы у тебя стопудово где-то в кабинете валяются, от прежнего, настоящего президента. Поройся там, ты его наверняка сценариями праздников засыпал.

Теперь дальше смотри, шарамыжник. Когда ты год назад пришел работать президентом, надо было должностные обязанности изучить, Конституцию там почитать, где про курс Украины в ЕС написано. А почитав - начать работать в эту сторону, чтоб Титаник наш плыл куда надо, а не в жопу.
Кроме того, тебе бы не помешало определиться с главным вопросом: кто куда вступает.
Вот если бы ЕС вступал в Украину, мы бы такие сидели и кумекали: надо оно нам или ну их в пень вместе с их оголтелой гомосятиной и прочими излишествами.
Но это МЫ в ЕС хотим. А значит, МЫ должны найти условия, выполнить их и отчитаться. И всё это дело - с должным почтением и сообразно международному этикету, родной. Утром деньги - вечером стулья.
Я фигею - за всё это время президент не соблаговолил озадачиться ничем на этом поприще. Даже я , ни разу не президент, знаю, что там в списке судебная реформа, независимость национальных регуляторов, рыночные цены на энергоносители и тыды. Причем, чтоб ты понимал, это не те условия, выполнения которых тебе оплатят жирненькие европейцы.
Это путь, который нужно прошкандыбать самостоятельно, пыхтя, потея, упираясь рогами, просто чтоб приблизиться к миру, где политическим оппонентам не принято ломать рёбра. Потому что обратно в имперское болото мы и сами скатимся, безо всякого напряга. Да только шото не хочется снова к лаптям, корыту и под шконку, мне больше архитектура Амстердама нравится, чем Норильска.
Хотя может уже внешнеполитический курс изменился, а нам не сочли нужным сообщить?
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01.09.2020 12:04
+27
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 7109
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01.09.2020 12:16
+22
предвыборная поездка с агитацией за Зе-дерьмо и за наш счет..

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 3453
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01.09.2020 12:10
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https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBLt83ZQCVEMVTaVzffjdMUQPaiec0R4bXXHtHdybrvap-z2vL2wlD52sWA-mhgKROMECQimSNuOOTR&hc_ref=ARR0sGCdBfro1-6dmgkC2dr9RsP6S5lET0grA9PAZiqX8gxdFupXxA2iUxD0ZPAQ2-Y&fref=nf Таня Адамс
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2408665676101544&set=a.1597286477239472&type=3 4 дні ·

У нас опять Зеленский несёт дичь.
В интервью Евроньюс наша звезда Ютуба сморозила, что украинскому народу Евросоюз должен. В этот раз - «щоб вони сказали українському народу, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС… Потрібно чітке розуміння, чого ми усі хочемо зараз. Чи хоче нас бачити Європа, чи хочемо ми бути з Європою.»
Слушай сюда, болезный. Я тебя полюбил - я тебя научу. Базовые условия для вступления в ЕС известны под кодовым названием «Копенгагенские критерии» от 1993 года. Плюс ряд дополнительных решений Европейского Совета. Эти документы у тебя стопудово где-то в кабинете валяются, от прежнего, настоящего президента. Поройся там, ты его наверняка сценариями праздников засыпал.

Теперь дальше смотри, шарамыжник. Когда ты год назад пришел работать президентом, надо было должностные обязанности изучить, Конституцию там почитать, где про курс Украины в ЕС написано. А почитав - начать работать в эту сторону, чтоб Титаник наш плыл куда надо, а не в жопу.
Кроме того, тебе бы не помешало определиться с главным вопросом: кто куда вступает.
Вот если бы ЕС вступал в Украину, мы бы такие сидели и кумекали: надо оно нам или ну их в пень вместе с их оголтелой гомосятиной и прочими излишествами.
Но это МЫ в ЕС хотим. А значит, МЫ должны найти условия, выполнить их и отчитаться. И всё это дело - с должным почтением и сообразно международному этикету, родной. Утром деньги - вечером стулья.
Я фигею - за всё это время президент не соблаговолил озадачиться ничем на этом поприще. Даже я , ни разу не президент, знаю, что там в списке судебная реформа, независимость национальных регуляторов, рыночные цены на энергоносители и тыды. Причем, чтоб ты понимал, это не те условия, выполнения которых тебе оплатят жирненькие европейцы.
Это путь, который нужно прошкандыбать самостоятельно, пыхтя, потея, упираясь рогами, просто чтоб приблизиться к миру, где политическим оппонентам не принято ломать рёбра. Потому что обратно в имперское болото мы и сами скатимся, безо всякого напряга. Да только шото не хочется снова к лаптям, корыту и под шконку, мне больше архитектура Амстердама нравится, чем Норильска.
Хотя может уже внешнеполитический курс изменился, а нам не сочли нужным сообщить?
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01.09.2020 12:04 Відповісти
Всі його «знання» від його «радників» з 95 кварталу. Сценаристи. Болтуни. Це його джерела знань і авторитети. Збагачує він ці знання під час обідів з однодумцями.
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01.09.2020 12:13 Відповісти
ты гундяевец по инвалидности мозга или за деньги ?
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01.09.2020 12:14 Відповісти
От я так не міг сформулювати!)))
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01.09.2020 12:17 Відповісти
Томаса ищи у себя под хвостом, гундяйко...
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01.09.2020 12:23 Відповісти
ты понимаешь, дружок!.. мы все сдохнем (каждый в своё время), а Томос для Украины останется на века.. и Пороха будут вспоминать светлым словом за то что он добился для Украины Томос и Автокефалию для Православной Украинской Церкви..
а кто вспомнит тебя, когда ты сдохнешь?!
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01.09.2020 12:24 Відповісти
у меня уже более 25 лет юридической практики, и я неплохо научился видеть людей изнутри... так вот, я заметил, что люди могут свободно руководствоваться пониманием ситуации и непониманием ситуации.. т.е. человек не понимает происходящие, и на основе своего непонимания делает выводы и предпринимает действия.. и таких "непонимающих" - большинство населения..
психологи называют это "синдром отсроченного понимания".. это такая распространенная форма неадекватности, которая считается нормой..
и вот, появляется недалекий чИлавек, который начинает сравнивать религию и космос, и декларирует свое непонимание во всеуслышание ..
и тут я хочу задать тебе встречный вопрос (хотя я не еврей, я украинец).. почему страна рАассия (Кацапстан), родина первого космонавта в мире, вкладывает сейчас денег в развитие и распространение влияния РПЦ больше, чем в развитие космонавтики???!!!..
потому что это борьба за мировоззрение и за идентичность!!!!!!!!!!!.. без идентичности нет страны и нет будущего и нет прошлого!
у нас Рашка украла историю, и присвоила её себе.. у Рашки вообще все ворованное!
а еще Рашка любит "полезных идиотов" которые руководствуясь своим непониманием, помогают Рашке существовать..
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01.09.2020 13:10 Відповісти
Респект бро.
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01.09.2020 15:30 Відповісти
а назови нам того самого "собственного патриарха" к примеру на 1990-й год ?

Президент полез в дела одной из религиозных сект по той очевидной для всех думающих людей причине, что враг действует через другую религиозную секту.
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01.09.2020 13:11 Відповісти
+++++++++++++++++++++++!!!!
,.....))....неймовірно влучно!!!!
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01.09.2020 14:18 Відповісти
А чем работать будет? Мозгов то нет. Рук тем более!
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01.09.2020 12:09 Відповісти
каждое появление шмаркли в регионах автоматом снижает рейтинг зеленых бездарей...
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01.09.2020 12:09 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 3040
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01.09.2020 12:09 Відповісти
предвыборная поездка с агитацией за Зе-дерьмо и за наш счет..

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 3453
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01.09.2020 12:10 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 9090
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01.09.2020 12:11 Відповісти
Ну, в данном частном случае каратист - это каратышка-артист...
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01.09.2020 12:28 Відповісти
50 машин спровождения,это что Париж-Даккар РАЛЛИ....
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01.09.2020 12:11 Відповісти
не Даккар, а До Карловки ( райцентр в Полтавской области)
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01.09.2020 12:16 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 7109
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01.09.2020 12:16 Відповісти
Совок никуда не уходит,все пиарятся ,ленточки режут.
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01.09.2020 12:12 Відповісти
у Кадырова 41 тачка,денег нет но вы дрочите... дефицит бюджета 400 миллиардов...катайся Зеля....
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01.09.2020 12:13 Відповісти
Агітаційний вояж за державні гроші...
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01.09.2020 12:13 Відповісти
ух ты эта жертва моила которая 2х слов связать не могёт всё катается
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01.09.2020 12:15 Відповісти
Я Каратисто и я Артисто,
Но я не граф Колиостро...
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01.09.2020 12:16 Відповісти
Ознакомится... осмотрит... ознакомится... осмотрит... ознакомится...
Турист на экскурсии.
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01.09.2020 12:16 Відповісти
похохмит...
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01.09.2020 12:29 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 792
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01.09.2020 12:18 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 8403
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01.09.2020 12:18 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 9116Зеля догоняй дважды не судимого маршала ДАУНбасса
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01.09.2020 12:20 Відповісти
я в натуре клоун
вот и все дела
наколи мне кольщик
цирка купола...
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01.09.2020 12:24 Відповісти
Интересно, какое звание добавят в Полтаве почетному каратисту-футболисту-баскетболисту- излукастрелкисту- юшкообожристу?
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01.09.2020 12:20 Відповісти
наталка?
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01.09.2020 12:24 Відповісти
каталка ))) ( наперсточник... только мини))))
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01.09.2020 12:33 Відповісти
Вариантов не много: или почётный кузнец "вакула второй" или чёрт в мешке....
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01.09.2020 12:30 Відповісти
немного
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01.09.2020 14:55 Відповісти
Пол таво.
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01.09.2020 13:07 Відповісти
http://www.epravda.com.ua/news/2020/09/1/664582/ Зеленський каже що пенсионери http://www.epravda.com.ua/news/2020/09/1/664582/ віком від 95 років отримуватимуть долари до пенсій - газета "Яка рiзниця"
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01.09.2020 12:21 Відповісти
Труженик ты наш.....блият..
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01.09.2020 12:25 Відповісти
Смешить будет или ребра ломать 🤔🤦 Как там Денисенко , нападал на танке ,😂😂😂😂
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01.09.2020 12:30 Відповісти
Земляк Зели Леонид Брежнев считается чемпионов Мира по наградам...4 звезды ХЕРоя СССр в 1966 году,1976 году,в 1988 г и в 1981 году.ХЕРой соцтруда в 1961 году...8 орденов чЛенина,а также ХЕРой Болгарии,Въетнама,три звезды ХЕРоя ГДР,ХЕрой Кубы,Лаоса,Монголии,три звезды ХЕРоя Чехословакии и тд. и тд.....
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01.09.2020 12:33 Відповісти
Нет,шоб остановки и знаки открывать,он с рабочими визитами катаеца
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01.09.2020 12:33 Відповісти
В рабочих поездках не обклеиваются лейбами "Зе!" со всех сторон в комплекте с "МІСЦЕВІ" "СЛУГА НАРОДУ".

Зеленский в рабочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_zelenskij-v-rabochee-vremya-zanimaetsya-agitaciej-ofis-prezidenta-piarit-ego-partiyu/980078
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01.09.2020 12:54 Відповісти
хоть томаса с собой не тягает,как некоторые б/у
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01.09.2020 13:35 Відповісти
зато врёт как витя и трусит как макарыч
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01.09.2020 13:36 Відповісти
овощ врать не умел.сразу палился.
петру равных нет.заслуженное брэхло населения8%
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01.09.2020 13:45 Відповісти
Брежнев умудрился не в военное время стать четырежды ХЕРоем дохлого СССра... уникальный баран был,Джугашвили отдыхает с 2 цацками,это Брежнев разбил Гитлера... а вы говорили мясник Жюков...
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01.09.2020 12:39 Відповісти
А мы думали это Евглена Зеленая оплатила Бубочке рейсовый самолет до Полтавы. Вместо Омана. Потому что никак не вспомнит номер того рейса. И никтоего вспомнить не может...
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01.09.2020 13:05 Відповісти
моня и шо таки он там забыл...зебил в натуре
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01.09.2020 13:06 Відповісти
На Донбасі вручили краповий берет... На Херсонщині - диплом і пояс майстра карате... На Запоріжжі розрубали огірок... Полтавці, дайте йому кабака!... А черкащани вже піднесуть "кабаку"...
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01.09.2020 13:09 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 3302
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01.09.2020 13:11 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 3430
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01.09.2020 13:13 Відповісти
Шинок с полтавскими галушками, для видосика готов !)
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01.09.2020 13:14 Відповісти
та ДСУшники еще позавчера мозги и конторе и полицаям выносили. КР конторы - стандартный план.
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01.09.2020 13:36 Відповісти
в Кременчук буде пертися ?
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01.09.2020 14:31 Відповісти
" Зеленский прибыл с рабочим визитом на Полтавщину..."

Картоплю поможе копати?
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01.09.2020 16:00 Відповісти
Ждем очередного зашквара
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01.09.2020 16:05 Відповісти
 
 