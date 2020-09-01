Зеленський прибув з робочим візитом на Полтавщину

Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава".

Також президент ознайомиться з перебігом робіт на об'єктах, що зводяться в межах Національної програми "Велике будівництво", і візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.

Крім того, Зеленський ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проєктами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи "25 магнітів".

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