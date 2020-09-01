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Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси

Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

Об этом сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

Для прекращения торговли будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

"Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы - единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии", - цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Читайте также: Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"

16 июня 2020 года Александр Лукашенко был уверен, что "белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии".

Беларусь (7888) Латвия (1331) Литва (2448) Балтия (352) санкции (11263) Эстония (1415) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+27
нормально,кацапа,они уже газ из америки покупают-а тебе облом в доходах.то же будет и электричеством...
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01.09.2020 13:10
+20
вот и ответ на лукашевское быкование про вякание из под забора...
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01.09.2020 13:09
+12
Поля бульбы будет зимою отапливать атомной электрикой.
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01.09.2020 13:08
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Правила форума Совет форумчан
В Европе пусть покупают, там демократическая энергия!))
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01.09.2020 13:07 Ответить
нормально,кацапа,они уже газ из америки покупают-а тебе облом в доходах.то же будет и электричеством...
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01.09.2020 13:10 Ответить
Gaz s norvegov pokupajm okolo 70% vsego gaza,s ameriki 18% a drugoje s raski 12% eto cerez terminal.So svedov elektricestvo bolsinstve kabel idiot cerez more
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01.09.2020 13:16 Ответить
tak i pokujaet so svedov 3 raza bolse cem s raski,ona deseevle
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01.09.2020 13:11 Ответить
Так и говорю же - молодцы!) (с)
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01.09.2020 13:13 Ответить
а жрать ты с ****** шо будеш?)
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01.09.2020 13:12 Ответить
У меня с ним разные кухни. И что и как там - без понятия.
Но Ваша забота мне приятна)
А кроме шуток - энергорынок велик и найти потребителя не проблема
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01.09.2020 13:16 Ответить
... если ты член энергетической хартии )))

а без хартии ты маршрутчик без патента - разово пассажиров отвезёшь, а на постоянный маршрут не станешь
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01.09.2020 13:36 Ответить
Походи по базару, поищи. Электроэнергию девать некуда. Перепроизводство - бич капитализма (с)
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01.09.2020 13:38 Ответить
Поля бульбы будет зимою отапливать атомной электрикой.
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01.09.2020 13:08 Ответить
вот и ответ на лукашевское быкование про вякание из под забора...
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01.09.2020 13:09 Ответить
Молодчины!!!
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01.09.2020 13:10 Ответить
К слову, с Лукашенко это решение не связано. Страны Балтии в принципе против строительства АЭС у своих границ, и не важно кто у руля в Беларуси. Для них было бы странным жестко выступать против АЭС, а потом покупать электроэнергию с этой станции.
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01.09.2020 13:11 Ответить
Это бесконечное бодание совковых ********* в ущерб себе никогда не прекратится.)
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01.09.2020 13:14 Ответить
Это все

-----------------------
Литва, Латвия и Эстония договорились не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС (БелАЭС) после ее запуска. При этом торговля электроэнергией между Россией и Латвией сохранится, обмен электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме.
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01.09.2020 13:19 Ответить
На зло бабушке отморозили уши. Наказали бацьку переориентацией на пуйловский рынок. А наши одноклеточные организмы верещат - перемога
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01.09.2020 13:23 Ответить
какой там рынок на мордовии? у них в западной части куча совковых аэс натыкано.
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01.09.2020 13:26 Ответить
Общая сеть? Не, не слышали
Как отличить атомный Беларусь -электрон бегущий по проводам от атомного Руссь-электрона. А-аа?
Пук в лужу.
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01.09.2020 13:29 Ответить
при чем здесь общая сеть? ты удмуртом прикидываешся, или ты и есть чуваш?
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01.09.2020 13:32 Ответить
Английским владеешь? Статью осилишь? https://www.researchgate.net/publication/305827449_Electricity_security_models_and_methods_for_supporting_the_policy_decision_making_in_the_European_Union/figures?lo=1 Here
Общая эл. сеть на картинке.
Литва, Латвія та Естонія вирішили не купувати електроенергію у Білорусі - Цензор.НЕТ 8881
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01.09.2020 13:43 Ответить
Nu da jest Brell,vot teper nad etim i rabotajem stob ot nejio otkliucytsia,dengi na to jest raboti idut.Tut takoje netu jesli uze naciali tak i zakoncyt neperezyvajte
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01.09.2020 14:08 Ответить
Hy.... Как отличить атомный Беларусь -электрон бегущий по проводам от атомного Руссь-электрона. А-аа?
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01.09.2020 13:44 Ответить
да элементарно он отличается )))

по перетокам.

или ты думаешь, что любой дурак в любой момент может ввалить в систему любое количество электрики ?
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01.09.2020 15:40 Ответить
А в чем проблема? При наличии России и контрактов Литвы с Россией, дешевая атомная электрика из Беларуси будет в Литве. Перетоки не маркируют электроны. Никто не будет вкачивать, а атомную из Беларуси поставлять как Российскую, но через Беларусь.
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01.09.2020 17:34 Ответить
для кого это написано ?


В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении.


Не добавится энергия белорусского происхождения, а даже та, которая сейчас идёт из России, сократится.
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01.09.2020 19:27 Ответить
Як відрізнити? Рубільником і лічильником.
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01.09.2020 13:39 Ответить
Костя, Вы же умный человек, не позорьте себя и великую укр нацию.
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01.09.2020 13:45 Ответить
Відрізнити дуже просто, не купляти в обох, Лука вивів АЕС в збиткову.
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01.09.2020 13:53 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP7eHW5cfrAhXWFXcKHefxDl0QFjADegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcu.gov.ua%2Fnews.html%3FnewsID%3D40886&usg=AOvVaw1Vq-3Fl1qlLOfXQmx17UJx Країни Балтії відмовляються від російської електроенергії ...
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01.09.2020 13:56 Ответить
Повністю відмовитись від російської електроенергії балтійські країни планують до 2025 року.
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01.09.2020 14:33 Ответить
Otlycyt gde Belorus atomanaja,nasi specialisty tak govoriat,ja veriu im.Jest specialisty kotoryje luce vas znajut kak eto zdelat
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01.09.2020 14:47 Ответить
А-Ааа! Секретные электрики- специалисты. Продолжайте верить!

Включем знания.

Провод передает эл. ток. Ток сгенерированный электрической турбиной, раскрученной водяным паром не знает откуда пар пришел, или из атомного реактора, или из угольной котельной, или вообще это была гидроэлектростанция.
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01.09.2020 14:58 Ответить
Oni skazali,mozet za vas 100 raz luce znajet kak eto zdelat.Zria nasi energetiki neboltajet.Tut umnyje u nas rabotajet neperezyvajte zdelat kak nado.
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01.09.2020 15:04 Ответить
Oni skazali,.....

---------------------
Загадка, как... Но ладно.
Ну будут покупать Российскую - чистую, а атомную Минск будет отдавать России. Так легче?
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01.09.2020 15:26 Ответить
Ministerstva energetiki nasa tak skazala sto uze vsio texniceski obgovoreno kak zdelat sto energija s Belorus nepopala na nas rynok.Ecio obgovorili sto budet voditsia poslenyje novyje dlia energiji s 3 stran.Raski eto Intere rao tut prodajiot oni skazali sto tolko svojio budet prodovat,tut konkretno s takimi tem boleje jest 6 stran sto prodajut energiju nam
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01.09.2020 18:31 Ответить
Ну тоді платіжкою в банку. Не отримуватиме Лука вічно зелені доллари за електирку, а буде залік рупьлямі за борги перед роіссєю. Так йому звичайно краще, правда?
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01.09.2020 13:56 Ответить
Nasi govoriat sto otlicit gde Belorus.Jest garantinaja sistema tak nasi skazali.Ecio budet import poslenyje dlia tretix stran ix uvelycit toze
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01.09.2020 14:44 Ответить
Я тоже не имею кириллицы, но пользуюсь этой программой.

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=ru&tl=uk
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01.09.2020 14:49 Ответить
Лука продавати хтів, не тупи Антон, москалям не треба енергії.
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01.09.2020 13:54 Ответить
"после запуска АЭС в Островце."

Лукашонка ради себя любимого готов засунуть Беларусь в полную изоляцию от внешнего мира.
И таки можно всю страну переименовывать в Островец.
Хотя, скорее в Полуостровец - бо без "братских" уз кацапской любви не обойдется.
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01.09.2020 13:24 Ответить
похоже, эти быстрее ухандокают экономику Беларуси, чем Лука придумает для них санкции.
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01.09.2020 13:28 Ответить
какая там экономика была? отсасывать у русни ресурсы и за это жить. вот и вся экономика менцкого улуса.
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01.09.2020 13:39 Ответить
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01.09.2020 13:41 Ответить
Ах придумают Кенигсберг+... ликтричество оно везде одинаковое
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01.09.2020 13:40 Ответить
возможно. т.к. винницкий мыролюбный реформизм не имеет границ и совести.
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01.09.2020 13:43 Ответить
О-оо! начал думать!
-----------------------
Пока прибалты покупают Российскую электрику нет у них методов против Беларуси.
Хотя возбудили местную публику неподетски - "Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси. "
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01.09.2020 13:55 Ответить
Країни Балтії ухвалили рішення, згідно із яким відключаються від системи BRELL, яка поєднує Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю і Росією.

Крім того, політики цих країн ухвалили рішення про синхронізацію систем електропостачання країн Балтії в європейську мережу, передає "Укрінформ" із посиланням на естонське видання Delfi.

Рішення про відключення від BRELL діятиме наразі до 2025 року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/*******-baltiyi-vidmovilisya-vid-***************-rosiyi-ta-bilorusi-849190.html
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01.09.2020 13:57 Ответить
.....передає "Укрінформ" із посиланням на естонське видання Delfi......

__________________________________
"The synchronisation of the Baltics with the European electric power networks is planned for 2025." https://www.ast.lv/en/projects/synchronisation-europe Article here for you to read

Это план и только с 2025 года! А пока что БРЕЛЛ и взаимный зачет с Россией минимум на 4.5 года.
Литва, Латвія та Естонія вирішили не купувати електроенергію у Білорусі - Цензор.НЕТ 3056
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01.09.2020 14:19 Ответить
Значит будут покупать российскую.
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01.09.2020 13:55 Ответить
Венесуельску, брехати так брехати.
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01.09.2020 13:57 Ответить
Читайте первоисточники, и желательно в оригинале... BRELL is working till 2025.
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01.09.2020 14:26 Ответить
Не будем.
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01.09.2020 14:24 Ответить
Dear Sven,
Обоснуйте, и желательно с фактами. Даже интересно, как "Не будем" ?
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01.09.2020 14:28 Ответить
Политическое решение плюс отсутствие надобности. Есть подключения к сети NordPool с достаточными резервными мощностями. Сальдо с Россией нулевая. Точнее, смотрю данные в реальном времени, ровно сейчас Россия не продает, а покупает энергию (транзитную с Финляндии по EstLink 2) на 140 МВ.
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01.09.2020 22:26 Ответить
А если не будут брать - отключим газ!
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01.09.2020 14:58 Ответить
Русня организует Белорусии второй Черноболь на этой станции
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01.09.2020 13:57 Ответить
Все такі, пострадянські диктатори шикарні дебіли в економіці, що Газпром прибили, що АЕС Луки, яка будувалась з метою продажу енергії в країни Балтії, генії.
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01.09.2020 14:01 Ответить
Україна теж повинна ни чого не купувати в цього підкацапського чорта.
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01.09.2020 14:04 Ответить
Будем экономить электричество! Меньше шастать в интернет!
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01.09.2020 14:17 Ответить
Ці хлопці не патякають про економічні вигоди та безальтернативність торгівлі з диктаторами.
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01.09.2020 14:21 Ответить
это не правильные электроны, совсем неправильные !

а беларусь отказалась пользоваться прибалтийскими портами, путин доволен еще одним вбитым клинышком и дополнительной загрузкой своих портов
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01.09.2020 14:23 Ответить
Я не за Луку, но бред прибалтов ничем не лучше.
Как они намерены дифференцировать пришедшие в проводах из Беларуси плохие - АЭС электроны от других - хороших электронов.?
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01.09.2020 14:43 Ответить
Значит в сором времени увидим остановку всех белорусских НПЗ.
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01.09.2020 14:47 Ответить
Обоснуйте-ка, почему? Где их рынки сбыта, а источники сырья ?
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01.09.2020 14:51 Ответить
Вспоминаем начало года. Лукашенко не берет нефть у курятника, начинает поставки американской нефти, через прибалтийские и наши порты. Нынче же, поставки из-за океана будут прекращены полностью. Поставщик нефти один единственный - Курятник, а как он торгует стратегическими ресурсами известно всем "Соглашаешься на оккупацию - даем нефть. Нет - перекрываем краник". Поэтому без даже призрачной возможности альтернативных поставок сырья и маршрутов НПЗ будут простаивать. Да и в начале года Курятник отказывался поставлять нефть в Белорусь, поставлялся ограниченный объем. После первого же провала поставки, кто захочет иметь дело с поставщиком, еоторый не выполняет взятые на себя обязательства, хотя чисто формально поставщик и будет говорить о форс-мажоре.
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01.09.2020 15:01 Ответить
Сырье - Россия. Рынки сбыта: Бел, Укр, Россия
Что изменилось?
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01.09.2020 15:09 Ответить
Изменились условия поставок. Без альтернативных путей и поставок. Хочу даю нефть, не хочу не даю. И даже всемирный кризис и перепроизводство нефти при таких раскладах не помогут.
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01.09.2020 15:12 Ответить
Поэтому Лукашенко ничего не будет перенаправлять, он не про экономику - он про стабильность. Но в безвыходное положение он сам себя загнал.
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01.09.2020 15:18 Ответить
Сам не сам, а с оппозицией и Западом вместе - он-же не в лесу живет. Смотрим дальше. Жуем поп-корн.
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01.09.2020 15:21 Ответить
С какой оппозицией? Цихановская, купленный газпромом Бабирико и кто там еще - это оппозиция? Запад - это тот который спит и видит как оттяпать Гродненскую волость? Вы вообще соображаете о чем говорите?
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01.09.2020 19:49 Ответить
Для таракана это начало большого конца. Вот если бы еще паРашу отключили от свифта, было бы чудесно.
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01.09.2020 14:41 Ответить
Клоун купит
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01.09.2020 15:50 Ответить
Ничтожество шут ничего не будет делать, потому что оно ничтожество как и его избиратели
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01.09.2020 16:02 Ответить
Тоді все купить Зе, а свої електростанції закриє.
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01.09.2020 16:27 Ответить
Вот и правильно,покупайте в Украине.
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01.09.2020 16:29 Ответить
Луке на эл.стул останется!!!
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01.09.2020 16:40 Ответить
 
 