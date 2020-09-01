Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси
Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце.
Об этом сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
Для прекращения торговли будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.
"Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы - единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии", - цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.
Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.
16 июня 2020 года Александр Лукашенко был уверен, что "белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии".
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Но Ваша забота мне приятна)
А кроме шуток - энергорынок велик и найти потребителя не проблема
а без хартии ты маршрутчик без патента - разово пассажиров отвезёшь, а на постоянный маршрут не станешь
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Литва, Латвия и Эстония договорились не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС (БелАЭС) после ее запуска. При этом торговля электроэнергией между Россией и Латвией сохранится, обмен электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме.
Как отличить атомный Беларусь -электрон бегущий по проводам от атомного Руссь-электрона. А-аа?
Пук в лужу.
Общая эл. сеть на картинке.
по перетокам.
или ты думаешь, что любой дурак в любой момент может ввалить в систему любое количество электрики ?
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении.
Не добавится энергия белорусского происхождения, а даже та, которая сейчас идёт из России, сократится.
Включем знания.
Провод передает эл. ток. Ток сгенерированный электрической турбиной, раскрученной водяным паром не знает откуда пар пришел, или из атомного реактора, или из угольной котельной, или вообще это была гидроэлектростанция.
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Загадка, как... Но ладно.
Ну будут покупать Российскую - чистую, а атомную Минск будет отдавать России. Так легче?
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=ru&tl=uk
Лукашонка ради себя любимого готов засунуть Беларусь в полную изоляцию от внешнего мира.
И таки можно всю страну переименовывать в Островец.
Хотя, скорее в Полуостровец - бо без "братских" уз кацапской любви не обойдется.
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Пока прибалты покупают Российскую электрику нет у них методов против Беларуси.
Хотя возбудили местную публику неподетски - "Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси. "
Крім того, політики цих країн ухвалили рішення про синхронізацію систем електропостачання країн Балтії в європейську мережу, передає "Укрінформ" із посиланням на естонське видання Delfi.
Рішення про відключення від BRELL діятиме наразі до 2025 року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/*******-baltiyi-vidmovilisya-vid-***************-rosiyi-ta-bilorusi-849190.html
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"The synchronisation of the Baltics with the European electric power networks is planned for 2025." https://www.ast.lv/en/projects/synchronisation-europe Article here for you to read
Это план и только с 2025 года! А пока что БРЕЛЛ и взаимный зачет с Россией минимум на 4.5 года.
Обоснуйте, и желательно с фактами. Даже интересно, как "Не будем" ?
а беларусь отказалась пользоваться прибалтийскими портами, путин доволен еще одним вбитым клинышком и дополнительной загрузкой своих портов
Как они намерены дифференцировать пришедшие в проводах из Беларуси плохие - АЭС электроны от других - хороших электронов.?
Что изменилось?