Литва, Латвия и Эстония решили не покупать электроэнергию у Беларуси

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

Об этом сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, передает Цензор.НЕТ.



Для прекращения торговли будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

"Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы - единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии", - цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Читайте также: Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"

16 июня 2020 года Александр Лукашенко был уверен, что "белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии".