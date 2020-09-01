Литва, Латвія та Естонія вирішили не купувати електроенергію у Білорусі

Країни Балтії домовилися не купувати електроенергію у Білорусі після запуску АЕС в Островці.

Про це повідомляє Міністерство економіки і комунікацій Естонії, передає Цензор.НЕТ.

Для припинення торгівлі буде використовуватися система розпізнавання походження електроенергії.

В скороченому обсязі торгівля продовжиться на російсько-латвійському напрямку. Між Литвою і Калінінградом торгівля електроенергією продовжиться в нинішньому обсязі.

"Для нас важливо, що в угоду включені важливі для Естонії питання - єдиний тариф на використання інфраструктури і скорочення торгових можливостей з третіми країнами. Досягнута угода містить ці елементи, які також покращують становище на ринку і перспективи наших виробників електроенергії", - цитує Міністерство економіки і комунікацій главу відомства Тааві Ааса.

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Як очікують країни Балтії, в зв'язку з прийнятим угодою торгівля електроенергією між ними і третіми країнами скоротиться наполовину. Угода діятиме до синхронізації енергосистем країн Балтії з Центральною Європою, запланованої на кінець 2025 року.

16 червня 2020 року Олександра Лукашенко був упевнений, що "білоруська електроенергія буде продаватися як мінімум в Литві, Латвії та Естонії".