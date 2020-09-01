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Новости Агрессия России против Украины
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Пресс-конференция военного Тараса Констанчука об операции по захвату "вагнеровцев" отменена

Пресс-конференция военного Тараса Констанчука об операции по захвату

Отменена анонсированная на среду, 2 сентября, на 10.00 пресс-конференция на тему " Государственная измена на уровне офиса президента: домыслы или реальность?".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция должна была состояться в пресс-центре этого информационного агентства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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пресс-конференция (324) ЧВК Вагнер (1332) Костанчук Тарас (11)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4526629880710606 2 год ·

НБУ - ГУР МО - НАБУ. Россия устраняет влияние США в руководстве Украины руками окружения Зеленского
17 июня главой комитета по разведке президент Зеленский назначил уволенного по люстрации Руслана Демченко. Демченко пользуется поддержкой России и назначен по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее действия разведслужб координировал секретарь СНБО Алексей Данилов - известный прокраинский политик.
3 июля президент Зеленский добивается увольнения главы Нацбанка Якова Смолия, который пользовался поддержкой США и миссии МВФ.
24 июля на совещании у Зеленского с участием Демченко и главы Офиса президента Ермака было принято решение об отмене операции по захвату 28 российских террористов, которую ГУР МО проводило совместно с ЦРУ США.
30 июля Леонид Кравчук, однопартиец Виктора Медведчука по СДПУ (о), назначен руководителем Трехсторонней контактной группы в Минске.
5 августа Зеленский увольняет главу ГУР МО Василия Бурбу, который пользовался поддержкой спецслужб США.
5 августа Зеленский назначил уволенного по люстрации Олега Татарова (близкого к пророссийскому политику Андрею Портнову) заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов.
18 августа в Трехстороннюю контактную группу по Минску назначен известный своими антиамериканскими заявлениями и пророссийскими взглядами Витольд Фокин.
28 августа Конституционный суд принял решение о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Повод для решения - заявление народных депутатов фракции "Слуга народа" (группа Коломойского) и "Оппозиционная платформа" во главе с Виктором Медведчуком - кумом Путина. 31 августа Офис президента (автор текста - Татаров) выпустил заявление, что будет сотрудничать с "исполняющим обязанности директора НАБУ". То есть по сути признал решение Конституционного суда и показал готовность продолжить атаку против Сытника.
Не секрет, что ГУР МО было стержнем военного сотрудничества с США в войне с РФ, а НАБУ было и есть основой влияния США на украинскую правоохранительную сферу. Не секрет, что Нацбанк был основным гарантом влияния США в финансовой сфере Украины.
Таким образом мы видим, что Офис Зеленского предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине, и добился существенного ослабления этого влияния.
Это сделано руками пророссийских сил, которые получили ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.
Дошло до абсурда - глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко отвечают у Зеленского за переговоры с Россией, с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно - контролируют все разведывательные операции против России. То есть Зеленский сам лишил себя возможности получать объективную информацию - он сам передал в руки одних и тех же лиц как контакты с Кремлем так и контроль этих контактов! Скажите сами - неужели какой-то адекватный руководитель будет отдавать эти функции в одни руки? Очевидно, сдача Зеленским разведки и дипломатии в руки Ермака и Демченко, это полный абсурд, что подтвердило предательство и "слив" из Офиса президента информации по захвату 28 террористов.
Можно констатировать, что в окружении Зеленского создан ситуативный союз: Ермак-Коломойский-Портнов-Демченко-Медведчук, который направлен против интересов США в Украине, и работает против институтов, которые пользовались поддержкой американцев.
А теперь посмотрите, кого Зеленский назначил на пост главы комитета по разведке, который получил доступ ко всем секретам украинских спецслужб и структур обороны.
16 июня президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО, 17 июня Демченко был назначен главой вновь созданного комитета по разведке при президенте. Решение пролобировал глава ОП Андрей Ермак.
Демченко при Януковиче был замминистра и первым замминистра иностранных дел, официальным куратором отношений с РФ, он был одним из главных разработчиков Харьковских соглашений 2010-го года, которые фактически узаконили любые действия российской армии в Крыму, что позволило легко осуществить оккупацию в 2014-м. Без сомнений, Демченко действовал по указке из Москвы действовал против ассоциации Украины с ЕС, был намерен завести Украину в союз с РФ.
Демченко был уволен по люстрации, однако по требованию России он в качестве внештатного советника президента Порошенко был включен в переговорную группу от Украины по Минским соглашениям. При Порошенко его не сделали госслужащим и не дали допуска к гостайне, он оставался люстрированным.
Демченко является сторонником полного прекращения огня на фронте и выполнения Миских соглашений в российском варианте. Зеленский с первых дней активно взаимодействовал с Демченко.
В августе 2019-го Демченко направил Зеленскому информацию, что обстрелы на фронте провоцируют украинские войска. В результате Генштаб ВСУ был вынужден опровергать информацию Демченко с помощью данных миссии ОБСЕ, которая зафиксировала, что российские войска проводят обстрелы чаще. Ложь Демченко была полностью разоблачена, однако... Зеленский сохранил его на своей должности.
Теперь Демченко стал самым близким к Зеленскому советником по вопросам национальной безопасности и обороны во время войны, с доступом ко всем секретам обороны и безопасности.
Мое мнение. Руслан Демченко - это российский агент в украинской власти. Те, кто назначил Демченко на такой высокий пост - это люди, которые либо являются российской агентурой, либо направляются российской агентурой в виду полной некомпетентности в вопросах обороны и безопасности.
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01.09.2020 14:21
+17
СБУ перетворили на дах бізнесових стосунків узеленських з рашистами.
На інші спецслужби чекає та сама доля.
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01.09.2020 14:17
+12
к гнусавому наркоману песец подкрадывается медленно,но неотвратимо
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01.09.2020 14:22
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СБУ перетворили на дах бізнесових стосунків узеленських з рашистами.
На інші спецслужби чекає та сама доля.
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01.09.2020 14:17 Ответить
ви завжди все знаєте мене цікавить тільки одне - чому звинувачення у "зраді" співзвучні з заявами хутіна, однакові претензії...
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01.09.2020 16:20 Ответить
Серьезно? Кто то из наших заявлял, что мы наняли вагнеровцев для беспорядков в Беларуси?)
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01.09.2020 21:58 Ответить
такие вещи надо озвучивать сразу. А не давать сутки на реакцию обвиняемьіх
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01.09.2020 14:20 Ответить
Когда это клоунская команда реагировала в течении суток?! Они пока согласуют что врать, потом сценаристу должно вдохновение прийти, потом только сценарий напишут. А его еще и выучить надо!
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01.09.2020 14:38 Ответить
Опять смешались кони, люди. Вы уже определитьсь, это операция спецов при Зеленском, или провал именно из за Зеленского. Лично у меня вызывает сомнения сама операция и ее реальность, а не то, что такой гениальный план и реализацию в течение года разрушил в одно мгновение какой то дурачок.
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01.09.2020 21:56 Ответить
?! Я-то, как раз определился! По той информации, что сейчас имеется можно утверждать, что операция имела место быть (не в том виде в котором ее описывают и это понятно почему) и имел место слив информации (все предыдущие действия Клоуна и Козака, так же говорят в эту пользу)
Кому надо будет определится, так это Клоуну: либо ******* дальше, но ложь становится все виднее и абсурднее, либо заводить дело на Констанчука, но это все равно, что завести дело на себя.
PS "При Зеленском" я себе дом построил, только вот Зеленский к этому отношения не имеет, от слова НИКАКОГО!
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01.09.2020 22:11 Ответить
и желательно одновременно с судовой повесткой. а то какая-то хрень, домыслы или реальность? это типа авторский вечер писателя или что?
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01.09.2020 16:15 Ответить
а кто же будет ловить предателей если СБУ - баканова?
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01.09.2020 14:21 Ответить
Дело не в этом!
Теперь им придется: либо продолжать врать, что никакой операции не планировалось, но при прессконференции ее участника это будет сложновато, либо открывать на него уголовное дело за разглашение секретных данных, что в свою очередь означает признание реальности такой опереции и слива данных - а это уже госизмена Бубочки и Козака
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01.09.2020 14:42 Ответить
А что ***** сказал?) Что мы в Беларуси беспорядки готовили?)))
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01.09.2020 22:02 Ответить
Дмитрий Ч ты про закон рф http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/ Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)
Это Украина . Срок полномочий, 5 лет, не более двух сроков подряд.Также внеочередные выборы счастливчик выбирает страны.(у) Український військовий Тарас Костанчук, учасник операції щодо захоплення "вагнерівців", дасть пресконференцію - Цензор.НЕТ 6186 меру пресечения экс-президенту Украины и приговор оглашает Суд
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01.09.2020 15:55 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHsIKbrEgDUQ40BILALRBy6gekqLWiPQOUJh8ZLOfYfbUBe4vfWYCSXLz0qkqZ_HFx7J6mueuuycnd&hc_ref=ARRCZhINxn8BT3_iKdgOFozwFtOuyYCLrrodXoXdrHK7Sxgbg8QcFhtsRV5U0v1n34o&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4526629880710606 2 год ·

НБУ - ГУР МО - НАБУ. Россия устраняет влияние США в руководстве Украины руками окружения Зеленского
17 июня главой комитета по разведке президент Зеленский назначил уволенного по люстрации Руслана Демченко. Демченко пользуется поддержкой России и назначен по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее действия разведслужб координировал секретарь СНБО Алексей Данилов - известный прокраинский политик.
3 июля президент Зеленский добивается увольнения главы Нацбанка Якова Смолия, который пользовался поддержкой США и миссии МВФ.
24 июля на совещании у Зеленского с участием Демченко и главы Офиса президента Ермака было принято решение об отмене операции по захвату 28 российских террористов, которую ГУР МО проводило совместно с ЦРУ США.
30 июля Леонид Кравчук, однопартиец Виктора Медведчука по СДПУ (о), назначен руководителем Трехсторонней контактной группы в Минске.
5 августа Зеленский увольняет главу ГУР МО Василия Бурбу, который пользовался поддержкой спецслужб США.
5 августа Зеленский назначил уволенного по люстрации Олега Татарова (близкого к пророссийскому политику Андрею Портнову) заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов.
18 августа в Трехстороннюю контактную группу по Минску назначен известный своими антиамериканскими заявлениями и пророссийскими взглядами Витольд Фокин.
28 августа Конституционный суд принял решение о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Повод для решения - заявление народных депутатов фракции "Слуга народа" (группа Коломойского) и "Оппозиционная платформа" во главе с Виктором Медведчуком - кумом Путина. 31 августа Офис президента (автор текста - Татаров) выпустил заявление, что будет сотрудничать с "исполняющим обязанности директора НАБУ". То есть по сути признал решение Конституционного суда и показал готовность продолжить атаку против Сытника.
Не секрет, что ГУР МО было стержнем военного сотрудничества с США в войне с РФ, а НАБУ было и есть основой влияния США на украинскую правоохранительную сферу. Не секрет, что Нацбанк был основным гарантом влияния США в финансовой сфере Украины.
Таким образом мы видим, что Офис Зеленского предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине, и добился существенного ослабления этого влияния.
Это сделано руками пророссийских сил, которые получили ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.
Дошло до абсурда - глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко отвечают у Зеленского за переговоры с Россией, с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно - контролируют все разведывательные операции против России. То есть Зеленский сам лишил себя возможности получать объективную информацию - он сам передал в руки одних и тех же лиц как контакты с Кремлем так и контроль этих контактов! Скажите сами - неужели какой-то адекватный руководитель будет отдавать эти функции в одни руки? Очевидно, сдача Зеленским разведки и дипломатии в руки Ермака и Демченко, это полный абсурд, что подтвердило предательство и "слив" из Офиса президента информации по захвату 28 террористов.
Можно констатировать, что в окружении Зеленского создан ситуативный союз: Ермак-Коломойский-Портнов-Демченко-Медведчук, который направлен против интересов США в Украине, и работает против институтов, которые пользовались поддержкой американцев.
А теперь посмотрите, кого Зеленский назначил на пост главы комитета по разведке, который получил доступ ко всем секретам украинских спецслужб и структур обороны.
16 июня президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО, 17 июня Демченко был назначен главой вновь созданного комитета по разведке при президенте. Решение пролобировал глава ОП Андрей Ермак.
Демченко при Януковиче был замминистра и первым замминистра иностранных дел, официальным куратором отношений с РФ, он был одним из главных разработчиков Харьковских соглашений 2010-го года, которые фактически узаконили любые действия российской армии в Крыму, что позволило легко осуществить оккупацию в 2014-м. Без сомнений, Демченко действовал по указке из Москвы действовал против ассоциации Украины с ЕС, был намерен завести Украину в союз с РФ.
Демченко был уволен по люстрации, однако по требованию России он в качестве внештатного советника президента Порошенко был включен в переговорную группу от Украины по Минским соглашениям. При Порошенко его не сделали госслужащим и не дали допуска к гостайне, он оставался люстрированным.
Демченко является сторонником полного прекращения огня на фронте и выполнения Миских соглашений в российском варианте. Зеленский с первых дней активно взаимодействовал с Демченко.
В августе 2019-го Демченко направил Зеленскому информацию, что обстрелы на фронте провоцируют украинские войска. В результате Генштаб ВСУ был вынужден опровергать информацию Демченко с помощью данных миссии ОБСЕ, которая зафиксировала, что российские войска проводят обстрелы чаще. Ложь Демченко была полностью разоблачена, однако... Зеленский сохранил его на своей должности.
Теперь Демченко стал самым близким к Зеленскому советником по вопросам национальной безопасности и обороны во время войны, с доступом ко всем секретам обороны и безопасности.
Мое мнение. Руслан Демченко - это российский агент в украинской власти. Те, кто назначил Демченко на такой высокий пост - это люди, которые либо являются российской агентурой, либо направляются российской агентурой в виду полной некомпетентности в вопросах обороны и безопасности.
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01.09.2020 14:21 Ответить
А перед тем, руками России, 21.04.2019 устранили Президента Порошенка.
Какая синхронность.
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01.09.2020 15:23 Ответить
А я думал, что народ Украины голосовал на выборах и уволил Поршенко.
Оказывается руки наРФии выбрали Зеленского, точнее устранили Порошенко. О как!
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01.09.2020 21:08 Ответить
к гнусавому наркоману песец подкрадывается медленно,но неотвратимо
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01.09.2020 14:22 Ответить
Скорее не «участник», а «не состоявшийся участник».
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01.09.2020 14:23 Ответить
Он в каком статусе участвовал? Ни в СБУ и ВС он не служит.
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01.09.2020 15:08 Ответить
приглашенным экспэртом, надо полагать... но вообще да - забавно наблюдать как всякая мелкота на этой хайпится...и вход на конференцию наверняка платный сделали...
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01.09.2020 15:50 Ответить
Еще забавнее наблюдать, как ваша говнопропаганда верещит за то, шо Леху Не Бутерброда отравили западные спецслужбы
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01.09.2020 16:39 Ответить
а ктож еще...
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01.09.2020 17:18 Ответить
Угу. Шо ж еще от русхолопа ожидать? За тебя думает фюрер, тебе свое мнение иметь запрещено
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01.09.2020 17:21 Ответить
Как "прилечённое лицо" - это разрешено !
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01.09.2020 18:43 Ответить
Украинский военный Тарас Костанчук, участник операции по захвату "вагнеровцев", даст пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 2808
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01.09.2020 14:23 Ответить
пока белорусские мужики трусливо выглядывают из подворотен, ОМОН пакует храбрых болорусских девушек

https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4

https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
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01.09.2020 14:24 Ответить
Позорище мужскому населению Беларуси!
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01.09.2020 21:02 Ответить
Если Зеля, в ближайшие дни не проснется, и не даст пинка Ермаку со Шмыгалем а так же их уже расставленных ими расставленных корупционеров на должностных местах, то придется скоро Зелю будить...
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01.09.2020 14:26 Ответить
О чем Вы пишите Зе проснется ведь он прислуга Ермака он сдал свои полномочия этим проходимцам он не играет никакой роли его танцуют уже все кто может и даже те кто не мог
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01.09.2020 15:05 Ответить
а Хрюша из "Спокойной ночи малыши" проснётся и вломит той артистке, которая внутри него рукой шевелит )))
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01.09.2020 15:14 Ответить
Да не спит ваш Зеля, а старательно трудится на благо рашки, выполняя задание своих кремлевских кураторов.
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01.09.2020 15:55 Ответить
где это мудачье зебиловатое которое отрицало сам факт проведения этой операции ? сейчас что скажут ?
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01.09.2020 14:28 Ответить
Цікаво буде послухати. Для мене буде найважливішим зрозуміти одне - як українські Джеймси Бонди збиралися приземляти іноземний літак на території України та забирати з його борту вагнерівців.
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01.09.2020 14:30 Ответить
почитайте, здесь на цензоре уже давали описание операции
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01.09.2020 14:40 Ответить
Явная туфта. Спецоперация по раздуванию зрадьі на основе фейка ФСБ продолжается. Чтобьі отвлечь внимание от настоящих изменников?
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01.09.2020 14:31 Ответить
а можно предать огласке имена этих самых "настоящих изменников" ?
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01.09.2020 14:34 Ответить
Зажать дебейцьі Грицаку , он и расскажет , сам из них.
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01.09.2020 14:39 Ответить
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01.09.2020 14:42 Ответить
а тебе об измене Грицака кто сообщил ?

ФСБ ?
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01.09.2020 15:16 Ответить
теперь главное ему сберечь свое здоровье (хотя бы до пресс.конференции)
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01.09.2020 14:33 Ответить
Ну що, зе-дебіли,проголосували папріколу?
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01.09.2020 14:33 Ответить
Здається мені, спочатку треба розстріляти, а потім подивитись...
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01.09.2020 14:36 Ответить
Чего то у меня этот чел большого доверия не вызывает https://tsn.ua/ru/********/sud-arestoval-rukovoditelya-partii-kotorogo-podozrevayut-v-popytke-podkupa-kandidata-timoshenko-1308921.html
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01.09.2020 14:39 Ответить
повышение пенсии на 277 грн гораздо важнее всех ваших операций вместе взятых, а если представить себе, сколько будет платить рашка всем бакановцам, омоновцам и другим -овцам, которые будут ей служить, то смысл украинских операций против рашки теряется совсем в голубой дали..., зебилам она (раша-параша) совсем не враг, а где-то даже и друг...
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01.09.2020 14:44 Ответить
Це завтра зрвнку?
Думаю, телеканали Прямий та Еспресо транслюватимуть...
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01.09.2020 14:48 Ответить
с таааким солидным багажом доказательств(?!), опосля Импичмент можно начинать объявлять .
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01.09.2020 14:54 Ответить
Надеюсь скажет праву а не то, что зе-мрази вынудили.
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01.09.2020 15:04 Ответить
Это тот, который доказывал, что добробаты сами в Иловойске самоокружились?
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01.09.2020 15:06 Ответить
Тарас Дмитриевич Костанчук (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1964 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA Алчевск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область ) - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC общественный деятель , руководитель ОО участников боевых действий «Сармат», в прошлом - командир штурмовой группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD) добровольческого батальона «Донбасс» (2014). Был демобилизован весной 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Был задержан силовыми структурами Украины за угрозы и предложение взятки размером в 5 миллионов гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ещё один аферист.
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01.09.2020 15:12 Ответить
Ау! Сейчас уже 15:35!
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01.09.2020 15:30 Ответить
В среду, 2 сентября
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01.09.2020 15:38 Ответить
действительно....
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01.09.2020 16:32 Ответить
Что, Костанчук, известный аферист и выдумщик, который чуть ли не Марс штурмовал, и танком эсминец на таран брал, еще и "вагнеровцев" задерживал?!
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01.09.2020 15:47 Ответить
Я навіть назву придумав для цього фільма :"Зе! начало конца!"
Зебіли таке *******, а держзрада це серйозно.
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01.09.2020 15:51 Ответить
Советую для на начала изучить весь этот сериал с 33 вагнеровцами и спроецировать его на нашу реальность и состояние спецслужб. А потом уже строчить тут гневные комментарии.
В течении года они собирали всех вагнеровцев внутри наРФии, кгда в самой Украине Вагнер даже не в розыске! https://gordonua.com/news/war/glava-rossiyskoy-chastnoy-*******-kompanii-vagner-utkin-v-2016-godu-naveshchal-v-ukraine-mat-170861.html Приезжает спокойно, забирает мать в наРФию !... Маразм!
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01.09.2020 21:15 Ответить
І немає нацсук, Грішина, Параски, Швабоди, Серьожи Леща, Найома та іншої мразоти. А де Толя єфрейтор Гриценко? Де самонемощ? Все гут?
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01.09.2020 16:07 Ответить
Розуму не вистачає зрозуміти, що у нас ЗМІ в руках олігархів? Вони дають слово тим, кому вважають за потрібне. Почитай https://www.pravda.com.ua/articles/2020/09/1/7263398/ Мустафін стверджує, що в Україні ЗМІ діляться на ЗМІ Порошенка і ЗМІ Медведчука. А Грішина-Семенченка почитай на його сторінці в фейсбуці. До речі, цього Костанчука щось "донбасівці" не **********.
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01.09.2020 16:36 Ответить
А чий канал 1+1? ICTV?Україна?Inter? В Порошенка тільки 5 канал і Прямий його підтримує. Чого ви брешете? Скільки брехунів в Україні.
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01.09.2020 23:34 Ответить
Участь Констанчука можлива лише в черговій клоунаді..
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01.09.2020 16:29 Ответить
Колишній помічник Бойка ,кожного разу як гівно впливає перед виборами! Інсайдер хренів!
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01.09.2020 16:47 Ответить
С большим удовольствием послушаю как наши спецслужбы работают на территории врага, а потом, когда операция срывается по вине Зеленского, эти же спецслужбы на весь мир сообщают о всех деталях.
У меня один вопрос: почему при таких "потужних" спецах, Гиркин еще топчет эту планету?!
Что им мешает уничтожить врага, кhttps://www.unian.net/politics/908581-sbu-alfovtsev-v-slavyanske-rasstrelyali-30-rossiyskih-razvedchikov-vo-glave-so-strelkovyim.html оторый уничтожил несколько сбушников в 2014 году ?!
Это ведь дело чести!
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01.09.2020 20:59 Ответить
В мене таке відчуття, що Зеленський і його люди, це посібники російських окупантів, а не українські громадяни
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01.09.2020 21:48 Ответить
Український військовий Тарас Костанчук, учасник операції щодо захоплення "вагнерівців" - это к какой структуре принадлежит товарищ, который завтра нам все расскажет?!
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01.09.2020 21:59 Ответить
 
 