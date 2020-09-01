УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8035 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
23 631 67

Пресконференцію військового Тараса Констанчука про операцію із захоплення "вагнерівців" скасовано

Пресконференцію військового Тараса Констанчука про операцію із захоплення

Скасовано анонсовану на середу, 2 вересня, о 10:00 пресконференцію на тему "Державна зрада на рівні Офісу президента: домисли чи реальність?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пресконференція повинна була відбутися в пресцентрі цього інформаційного агентства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Автор: 

пресконференція (188) ПВК Вагнер (1540) Костанчук Тарас (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHsIKbrEgDUQ40BILALRBy6gekqLWiPQOUJh8ZLOfYfbUBe4vfWYCSXLz0qkqZ_HFx7J6mueuuycnd&hc_ref=ARRCZhINxn8BT3_iKdgOFozwFtOuyYCLrrodXoXdrHK7Sxgbg8QcFhtsRV5U0v1n34o&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4526629880710606 2 год ·

НБУ - ГУР МО - НАБУ. Россия устраняет влияние США в руководстве Украины руками окружения Зеленского
17 июня главой комитета по разведке президент Зеленский назначил уволенного по люстрации Руслана Демченко. Демченко пользуется поддержкой России и назначен по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее действия разведслужб координировал секретарь СНБО Алексей Данилов - известный прокраинский политик.
3 июля президент Зеленский добивается увольнения главы Нацбанка Якова Смолия, который пользовался поддержкой США и миссии МВФ.
24 июля на совещании у Зеленского с участием Демченко и главы Офиса президента Ермака было принято решение об отмене операции по захвату 28 российских террористов, которую ГУР МО проводило совместно с ЦРУ США.
30 июля Леонид Кравчук, однопартиец Виктора Медведчука по СДПУ (о), назначен руководителем Трехсторонней контактной группы в Минске.
5 августа Зеленский увольняет главу ГУР МО Василия Бурбу, который пользовался поддержкой спецслужб США.
5 августа Зеленский назначил уволенного по люстрации Олега Татарова (близкого к пророссийскому политику Андрею Портнову) заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов.
18 августа в Трехстороннюю контактную группу по Минску назначен известный своими антиамериканскими заявлениями и пророссийскими взглядами Витольд Фокин.
28 августа Конституционный суд принял решение о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Повод для решения - заявление народных депутатов фракции "Слуга народа" (группа Коломойского) и "Оппозиционная платформа" во главе с Виктором Медведчуком - кумом Путина. 31 августа Офис президента (автор текста - Татаров) выпустил заявление, что будет сотрудничать с "исполняющим обязанности директора НАБУ". То есть по сути признал решение Конституционного суда и показал готовность продолжить атаку против Сытника.
Не секрет, что ГУР МО было стержнем военного сотрудничества с США в войне с РФ, а НАБУ было и есть основой влияния США на украинскую правоохранительную сферу. Не секрет, что Нацбанк был основным гарантом влияния США в финансовой сфере Украины.
Таким образом мы видим, что Офис Зеленского предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине, и добился существенного ослабления этого влияния.
Это сделано руками пророссийских сил, которые получили ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.
Дошло до абсурда - глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко отвечают у Зеленского за переговоры с Россией, с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно - контролируют все разведывательные операции против России. То есть Зеленский сам лишил себя возможности получать объективную информацию - он сам передал в руки одних и тех же лиц как контакты с Кремлем так и контроль этих контактов! Скажите сами - неужели какой-то адекватный руководитель будет отдавать эти функции в одни руки? Очевидно, сдача Зеленским разведки и дипломатии в руки Ермака и Демченко, это полный абсурд, что подтвердило предательство и "слив" из Офиса президента информации по захвату 28 террористов.
Можно констатировать, что в окружении Зеленского создан ситуативный союз: Ермак-Коломойский-Портнов-Демченко-Медведчук, который направлен против интересов США в Украине, и работает против институтов, которые пользовались поддержкой американцев.
А теперь посмотрите, кого Зеленский назначил на пост главы комитета по разведке, который получил доступ ко всем секретам украинских спецслужб и структур обороны.
16 июня президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО, 17 июня Демченко был назначен главой вновь созданного комитета по разведке при президенте. Решение пролобировал глава ОП Андрей Ермак.
Демченко при Януковиче был замминистра и первым замминистра иностранных дел, официальным куратором отношений с РФ, он был одним из главных разработчиков Харьковских соглашений 2010-го года, которые фактически узаконили любые действия российской армии в Крыму, что позволило легко осуществить оккупацию в 2014-м. Без сомнений, Демченко действовал по указке из Москвы действовал против ассоциации Украины с ЕС, был намерен завести Украину в союз с РФ.
Демченко был уволен по люстрации, однако по требованию России он в качестве внештатного советника президента Порошенко был включен в переговорную группу от Украины по Минским соглашениям. При Порошенко его не сделали госслужащим и не дали допуска к гостайне, он оставался люстрированным.
Демченко является сторонником полного прекращения огня на фронте и выполнения Миских соглашений в российском варианте. Зеленский с первых дней активно взаимодействовал с Демченко.
В августе 2019-го Демченко направил Зеленскому информацию, что обстрелы на фронте провоцируют украинские войска. В результате Генштаб ВСУ был вынужден опровергать информацию Демченко с помощью данных миссии ОБСЕ, которая зафиксировала, что российские войска проводят обстрелы чаще. Ложь Демченко была полностью разоблачена, однако... Зеленский сохранил его на своей должности.
Теперь Демченко стал самым близким к Зеленскому советником по вопросам национальной безопасности и обороны во время войны, с доступом ко всем секретам обороны и безопасности.
Мое мнение. Руслан Демченко - это российский агент в украинской власти. Те, кто назначил Демченко на такой высокий пост - это люди, которые либо являются российской агентурой, либо направляются российской агентурой в виду полной некомпетентности в вопросах обороны и безопасности.
показати весь коментар
01.09.2020 14:21
+17
СБУ перетворили на дах бізнесових стосунків узеленських з рашистами.
На інші спецслужби чекає та сама доля.
показати весь коментар
01.09.2020 14:17
+12
к гнусавому наркоману песец подкрадывается медленно,но неотвратимо
показати весь коментар
01.09.2020 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ перетворили на дах бізнесових стосунків узеленських з рашистами.
На інші спецслужби чекає та сама доля.
показати весь коментар
01.09.2020 14:17 Відповісти
ви завжди все знаєте мене цікавить тільки одне - чому звинувачення у "зраді" співзвучні з заявами хутіна, однакові претензії...
показати весь коментар
01.09.2020 16:20 Відповісти
Серьезно? Кто то из наших заявлял, что мы наняли вагнеровцев для беспорядков в Беларуси?)
показати весь коментар
01.09.2020 21:58 Відповісти
такие вещи надо озвучивать сразу. А не давать сутки на реакцию обвиняемьіх
показати весь коментар
01.09.2020 14:20 Відповісти
Когда это клоунская команда реагировала в течении суток?! Они пока согласуют что врать, потом сценаристу должно вдохновение прийти, потом только сценарий напишут. А его еще и выучить надо!
показати весь коментар
01.09.2020 14:38 Відповісти
Опять смешались кони, люди. Вы уже определитьсь, это операция спецов при Зеленском, или провал именно из за Зеленского. Лично у меня вызывает сомнения сама операция и ее реальность, а не то, что такой гениальный план и реализацию в течение года разрушил в одно мгновение какой то дурачок.
показати весь коментар
01.09.2020 21:56 Відповісти
?! Я-то, как раз определился! По той информации, что сейчас имеется можно утверждать, что операция имела место быть (не в том виде в котором ее описывают и это понятно почему) и имел место слив информации (все предыдущие действия Клоуна и Козака, так же говорят в эту пользу)
Кому надо будет определится, так это Клоуну: либо ******* дальше, но ложь становится все виднее и абсурднее, либо заводить дело на Констанчука, но это все равно, что завести дело на себя.
PS "При Зеленском" я себе дом построил, только вот Зеленский к этому отношения не имеет, от слова НИКАКОГО!
показати весь коментар
01.09.2020 22:11 Відповісти
и желательно одновременно с судовой повесткой. а то какая-то хрень, домыслы или реальность? это типа авторский вечер писателя или что?
показати весь коментар
01.09.2020 16:15 Відповісти
а кто же будет ловить предателей если СБУ - баканова?
показати весь коментар
01.09.2020 14:21 Відповісти
Дело не в этом!
Теперь им придется: либо продолжать врать, что никакой операции не планировалось, но при прессконференции ее участника это будет сложновато, либо открывать на него уголовное дело за разглашение секретных данных, что в свою очередь означает признание реальности такой опереции и слива данных - а это уже госизмена Бубочки и Козака
показати весь коментар
01.09.2020 14:42 Відповісти
А что ***** сказал?) Что мы в Беларуси беспорядки готовили?)))
показати весь коментар
01.09.2020 22:02 Відповісти
Дмитрий Ч ты про закон рф http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/ Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)
Это Украина . Срок полномочий, 5 лет, не более двух сроков подряд.Также внеочередные выборы счастливчик выбирает страны.(у) Український військовий Тарас Костанчук, учасник операції щодо захоплення "вагнерівців", дасть пресконференцію - Цензор.НЕТ 6186 меру пресечения экс-президенту Украины и приговор оглашает Суд
показати весь коментар
01.09.2020 15:55 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHsIKbrEgDUQ40BILALRBy6gekqLWiPQOUJh8ZLOfYfbUBe4vfWYCSXLz0qkqZ_HFx7J6mueuuycnd&hc_ref=ARRCZhINxn8BT3_iKdgOFozwFtOuyYCLrrodXoXdrHK7Sxgbg8QcFhtsRV5U0v1n34o&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4526629880710606 2 год ·

НБУ - ГУР МО - НАБУ. Россия устраняет влияние США в руководстве Украины руками окружения Зеленского
17 июня главой комитета по разведке президент Зеленский назначил уволенного по люстрации Руслана Демченко. Демченко пользуется поддержкой России и назначен по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее действия разведслужб координировал секретарь СНБО Алексей Данилов - известный прокраинский политик.
3 июля президент Зеленский добивается увольнения главы Нацбанка Якова Смолия, который пользовался поддержкой США и миссии МВФ.
24 июля на совещании у Зеленского с участием Демченко и главы Офиса президента Ермака было принято решение об отмене операции по захвату 28 российских террористов, которую ГУР МО проводило совместно с ЦРУ США.
30 июля Леонид Кравчук, однопартиец Виктора Медведчука по СДПУ (о), назначен руководителем Трехсторонней контактной группы в Минске.
5 августа Зеленский увольняет главу ГУР МО Василия Бурбу, который пользовался поддержкой спецслужб США.
5 августа Зеленский назначил уволенного по люстрации Олега Татарова (близкого к пророссийскому политику Андрею Портнову) заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов.
18 августа в Трехстороннюю контактную группу по Минску назначен известный своими антиамериканскими заявлениями и пророссийскими взглядами Витольд Фокин.
28 августа Конституционный суд принял решение о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Повод для решения - заявление народных депутатов фракции "Слуга народа" (группа Коломойского) и "Оппозиционная платформа" во главе с Виктором Медведчуком - кумом Путина. 31 августа Офис президента (автор текста - Татаров) выпустил заявление, что будет сотрудничать с "исполняющим обязанности директора НАБУ". То есть по сути признал решение Конституционного суда и показал готовность продолжить атаку против Сытника.
Не секрет, что ГУР МО было стержнем военного сотрудничества с США в войне с РФ, а НАБУ было и есть основой влияния США на украинскую правоохранительную сферу. Не секрет, что Нацбанк был основным гарантом влияния США в финансовой сфере Украины.
Таким образом мы видим, что Офис Зеленского предпринял скоординированную атаку на влияние США в Украине, и добился существенного ослабления этого влияния.
Это сделано руками пророссийских сил, которые получили ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.
Дошло до абсурда - глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко отвечают у Зеленского за переговоры с Россией, с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно - контролируют все разведывательные операции против России. То есть Зеленский сам лишил себя возможности получать объективную информацию - он сам передал в руки одних и тех же лиц как контакты с Кремлем так и контроль этих контактов! Скажите сами - неужели какой-то адекватный руководитель будет отдавать эти функции в одни руки? Очевидно, сдача Зеленским разведки и дипломатии в руки Ермака и Демченко, это полный абсурд, что подтвердило предательство и "слив" из Офиса президента информации по захвату 28 террористов.
Можно констатировать, что в окружении Зеленского создан ситуативный союз: Ермак-Коломойский-Портнов-Демченко-Медведчук, который направлен против интересов США в Украине, и работает против институтов, которые пользовались поддержкой американцев.
А теперь посмотрите, кого Зеленский назначил на пост главы комитета по разведке, который получил доступ ко всем секретам украинских спецслужб и структур обороны.
16 июня президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО, 17 июня Демченко был назначен главой вновь созданного комитета по разведке при президенте. Решение пролобировал глава ОП Андрей Ермак.
Демченко при Януковиче был замминистра и первым замминистра иностранных дел, официальным куратором отношений с РФ, он был одним из главных разработчиков Харьковских соглашений 2010-го года, которые фактически узаконили любые действия российской армии в Крыму, что позволило легко осуществить оккупацию в 2014-м. Без сомнений, Демченко действовал по указке из Москвы действовал против ассоциации Украины с ЕС, был намерен завести Украину в союз с РФ.
Демченко был уволен по люстрации, однако по требованию России он в качестве внештатного советника президента Порошенко был включен в переговорную группу от Украины по Минским соглашениям. При Порошенко его не сделали госслужащим и не дали допуска к гостайне, он оставался люстрированным.
Демченко является сторонником полного прекращения огня на фронте и выполнения Миских соглашений в российском варианте. Зеленский с первых дней активно взаимодействовал с Демченко.
В августе 2019-го Демченко направил Зеленскому информацию, что обстрелы на фронте провоцируют украинские войска. В результате Генштаб ВСУ был вынужден опровергать информацию Демченко с помощью данных миссии ОБСЕ, которая зафиксировала, что российские войска проводят обстрелы чаще. Ложь Демченко была полностью разоблачена, однако... Зеленский сохранил его на своей должности.
Теперь Демченко стал самым близким к Зеленскому советником по вопросам национальной безопасности и обороны во время войны, с доступом ко всем секретам обороны и безопасности.
Мое мнение. Руслан Демченко - это российский агент в украинской власти. Те, кто назначил Демченко на такой высокий пост - это люди, которые либо являются российской агентурой, либо направляются российской агентурой в виду полной некомпетентности в вопросах обороны и безопасности.
показати весь коментар
01.09.2020 14:21 Відповісти
А перед тем, руками России, 21.04.2019 устранили Президента Порошенка.
Какая синхронность.
показати весь коментар
01.09.2020 15:23 Відповісти
А я думал, что народ Украины голосовал на выборах и уволил Поршенко.
Оказывается руки наРФии выбрали Зеленского, точнее устранили Порошенко. О как!
показати весь коментар
01.09.2020 21:08 Відповісти
к гнусавому наркоману песец подкрадывается медленно,но неотвратимо
показати весь коментар
01.09.2020 14:22 Відповісти
Скорее не «участник», а «не состоявшийся участник».
показати весь коментар
01.09.2020 14:23 Відповісти
Он в каком статусе участвовал? Ни в СБУ и ВС он не служит.
показати весь коментар
01.09.2020 15:08 Відповісти
приглашенным экспэртом, надо полагать... но вообще да - забавно наблюдать как всякая мелкота на этой хайпится...и вход на конференцию наверняка платный сделали...
показати весь коментар
01.09.2020 15:50 Відповісти
Еще забавнее наблюдать, как ваша говнопропаганда верещит за то, шо Леху Не Бутерброда отравили западные спецслужбы
показати весь коментар
01.09.2020 16:39 Відповісти
а ктож еще...
показати весь коментар
01.09.2020 17:18 Відповісти
Угу. Шо ж еще от русхолопа ожидать? За тебя думает фюрер, тебе свое мнение иметь запрещено
показати весь коментар
01.09.2020 17:21 Відповісти
Как "прилечённое лицо" - это разрешено !
показати весь коментар
01.09.2020 18:43 Відповісти
Украинский военный Тарас Костанчук, участник операции по захвату "вагнеровцев", даст пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 2808
показати весь коментар
01.09.2020 14:23 Відповісти
пока белорусские мужики трусливо выглядывают из подворотен, ОМОН пакует храбрых болорусских девушек

https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4

https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
показати весь коментар
01.09.2020 14:24 Відповісти
Позорище мужскому населению Беларуси!
показати весь коментар
01.09.2020 21:02 Відповісти
Если Зеля, в ближайшие дни не проснется, и не даст пинка Ермаку со Шмыгалем а так же их уже расставленных ими расставленных корупционеров на должностных местах, то придется скоро Зелю будить...
показати весь коментар
01.09.2020 14:26 Відповісти
О чем Вы пишите Зе проснется ведь он прислуга Ермака он сдал свои полномочия этим проходимцам он не играет никакой роли его танцуют уже все кто может и даже те кто не мог
показати весь коментар
01.09.2020 15:05 Відповісти
а Хрюша из "Спокойной ночи малыши" проснётся и вломит той артистке, которая внутри него рукой шевелит )))
показати весь коментар
01.09.2020 15:14 Відповісти
Да не спит ваш Зеля, а старательно трудится на благо рашки, выполняя задание своих кремлевских кураторов.
показати весь коментар
01.09.2020 15:55 Відповісти
где это мудачье зебиловатое которое отрицало сам факт проведения этой операции ? сейчас что скажут ?
показати весь коментар
01.09.2020 14:28 Відповісти
Цікаво буде послухати. Для мене буде найважливішим зрозуміти одне - як українські Джеймси Бонди збиралися приземляти іноземний літак на території України та забирати з його борту вагнерівців.
показати весь коментар
01.09.2020 14:30 Відповісти
почитайте, здесь на цензоре уже давали описание операции
показати весь коментар
01.09.2020 14:40 Відповісти
Явная туфта. Спецоперация по раздуванию зрадьі на основе фейка ФСБ продолжается. Чтобьі отвлечь внимание от настоящих изменников?
показати весь коментар
01.09.2020 14:31 Відповісти
а можно предать огласке имена этих самых "настоящих изменников" ?
показати весь коментар
01.09.2020 14:34 Відповісти
Зажать дебейцьі Грицаку , он и расскажет , сам из них.
показати весь коментар
01.09.2020 14:39 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2020 14:42 Відповісти
а тебе об измене Грицака кто сообщил ?

ФСБ ?
показати весь коментар
01.09.2020 15:16 Відповісти
теперь главное ему сберечь свое здоровье (хотя бы до пресс.конференции)
показати весь коментар
01.09.2020 14:33 Відповісти
Ну що, зе-дебіли,проголосували папріколу?
показати весь коментар
01.09.2020 14:33 Відповісти
Здається мені, спочатку треба розстріляти, а потім подивитись...
показати весь коментар
01.09.2020 14:36 Відповісти
Чего то у меня этот чел большого доверия не вызывает https://tsn.ua/ru/********/sud-arestoval-rukovoditelya-partii-kotorogo-podozrevayut-v-popytke-podkupa-kandidata-timoshenko-1308921.html
показати весь коментар
01.09.2020 14:39 Відповісти
повышение пенсии на 277 грн гораздо важнее всех ваших операций вместе взятых, а если представить себе, сколько будет платить рашка всем бакановцам, омоновцам и другим -овцам, которые будут ей служить, то смысл украинских операций против рашки теряется совсем в голубой дали..., зебилам она (раша-параша) совсем не враг, а где-то даже и друг...
показати весь коментар
01.09.2020 14:44 Відповісти
Це завтра зрвнку?
Думаю, телеканали Прямий та Еспресо транслюватимуть...
показати весь коментар
01.09.2020 14:48 Відповісти
с таааким солидным багажом доказательств(?!), опосля Импичмент можно начинать объявлять .
показати весь коментар
01.09.2020 14:54 Відповісти
Надеюсь скажет праву а не то, что зе-мрази вынудили.
показати весь коментар
01.09.2020 15:04 Відповісти
Это тот, который доказывал, что добробаты сами в Иловойске самоокружились?
показати весь коментар
01.09.2020 15:06 Відповісти
Тарас Дмитриевич Костанчук (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1964 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA Алчевск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область ) - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC общественный деятель , руководитель ОО участников боевых действий «Сармат», в прошлом - командир штурмовой группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD) добровольческого батальона «Донбасс» (2014). Был демобилизован весной 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Был задержан силовыми структурами Украины за угрозы и предложение взятки размером в 5 миллионов гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ещё один аферист.
показати весь коментар
01.09.2020 15:12 Відповісти
Ау! Сейчас уже 15:35!
показати весь коментар
01.09.2020 15:30 Відповісти
В среду, 2 сентября
показати весь коментар
01.09.2020 15:38 Відповісти
действительно....
показати весь коментар
01.09.2020 16:32 Відповісти
Что, Костанчук, известный аферист и выдумщик, который чуть ли не Марс штурмовал, и танком эсминец на таран брал, еще и "вагнеровцев" задерживал?!
показати весь коментар
01.09.2020 15:47 Відповісти
Я навіть назву придумав для цього фільма :"Зе! начало конца!"
Зебіли таке *******, а держзрада це серйозно.
показати весь коментар
01.09.2020 15:51 Відповісти
Советую для на начала изучить весь этот сериал с 33 вагнеровцами и спроецировать его на нашу реальность и состояние спецслужб. А потом уже строчить тут гневные комментарии.
В течении года они собирали всех вагнеровцев внутри наРФии, кгда в самой Украине Вагнер даже не в розыске! https://gordonua.com/news/war/glava-rossiyskoy-chastnoy-*******-kompanii-vagner-utkin-v-2016-godu-naveshchal-v-ukraine-mat-170861.html Приезжает спокойно, забирает мать в наРФию !... Маразм!
показати весь коментар
01.09.2020 21:15 Відповісти
І немає нацсук, Грішина, Параски, Швабоди, Серьожи Леща, Найома та іншої мразоти. А де Толя єфрейтор Гриценко? Де самонемощ? Все гут?
показати весь коментар
01.09.2020 16:07 Відповісти
Розуму не вистачає зрозуміти, що у нас ЗМІ в руках олігархів? Вони дають слово тим, кому вважають за потрібне. Почитай https://www.pravda.com.ua/articles/2020/09/1/7263398/ Мустафін стверджує, що в Україні ЗМІ діляться на ЗМІ Порошенка і ЗМІ Медведчука. А Грішина-Семенченка почитай на його сторінці в фейсбуці. До речі, цього Костанчука щось "донбасівці" не **********.
показати весь коментар
01.09.2020 16:36 Відповісти
А чий канал 1+1? ICTV?Україна?Inter? В Порошенка тільки 5 канал і Прямий його підтримує. Чого ви брешете? Скільки брехунів в Україні.
показати весь коментар
01.09.2020 23:34 Відповісти
Участь Констанчука можлива лише в черговій клоунаді..
показати весь коментар
01.09.2020 16:29 Відповісти
Колишній помічник Бойка ,кожного разу як гівно впливає перед виборами! Інсайдер хренів!
показати весь коментар
01.09.2020 16:47 Відповісти
С большим удовольствием послушаю как наши спецслужбы работают на территории врага, а потом, когда операция срывается по вине Зеленского, эти же спецслужбы на весь мир сообщают о всех деталях.
У меня один вопрос: почему при таких "потужних" спецах, Гиркин еще топчет эту планету?!
Что им мешает уничтожить врага, кhttps://www.unian.net/politics/908581-sbu-alfovtsev-v-slavyanske-rasstrelyali-30-rossiyskih-razvedchikov-vo-glave-so-strelkovyim.html оторый уничтожил несколько сбушников в 2014 году ?!
Это ведь дело чести!
показати весь коментар
01.09.2020 20:59 Відповісти
В мене таке відчуття, що Зеленський і його люди, це посібники російських окупантів, а не українські громадяни
показати весь коментар
01.09.2020 21:48 Відповісти
Український військовий Тарас Костанчук, учасник операції щодо захоплення "вагнерівців" - это к какой структуре принадлежит товарищ, который завтра нам все расскажет?!
показати весь коментар
01.09.2020 21:59 Відповісти
 
 