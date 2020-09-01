Пресконференцію військового Тараса Констанчука про операцію із захоплення "вагнерівців" скасовано

Скасовано анонсовану на середу, 2 вересня, о 10:00 пресконференцію на тему "Державна зрада на рівні Офісу президента: домисли чи реальність?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пресконференція повинна була відбутися в пресцентрі цього інформаційного агентства.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.