Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко. ВIДЕО
Українські спецслужби дійсно проводили масштабну спецоперацію щодо"вагнерівців" ще в минулому році. Вона могла мати величезний успіх у протистоянні з Росією і стати козирем України в боротьбі за мир.
Про це ексгенеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі токшоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Луценко запевнив: деталі спецоперації були задокументовані і процесуально зафіксовані ще в минулому році.
"Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані у минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці "вагнерівці" були знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України. Ця спецоперація могла стати глобальним успіхом України", – сказав він.
За словами Луценка, вона могла би і не вдатися, однак у будь-якому випадку, доводила би, що українські спецслужби вийшли на рівень, коли її проводили.
"Це був би доказ перед усім світом, хто розв'язав війну проти України, хто сам визнається у процесуальному порядку у тому, що збивав українські та міжнародні літаки, хто є військовим злочинцем. Ця операція могла бути головним козирем України у нашому протистоянні у тому числі у боротьбі за мир", – зазуважив Луценко.
Він додав, що "вагнерівців", цікавих Україні через причетність до збиття малайзійського Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу навмисно.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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Ну куда же ему бежать от американской Фемиды ?
А КЛОУН ПРОДОВЖУЄ ЗЛИВАТИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В КАНАЛІЗАЦІЮ І НАЗИВАЄ ЦЕ БОРОТЬБОЮ ЗА МИР
В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net/n3215044
"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
ну шо ты шепчешь то? это же не то шо Вольнов развел 2 петуха. но это 32!
откараскался бы хотя бы. чмо, выпей и не высерай. дебил тупой.
Луценко, рассекретивший двухлетнюю реальную, а не мифическую спецоперацию набу, раскрывший несколько агентов, предупреждавший случайно или нет подозреваемых о грядущих обысках, выдумщик и пиарщик, кто бы здесь что распрягал, но только не он.
Впереди местные выборы, последняя надежда схватить власть, хоть не центральную, но на местах. Отсюда и весь этот бред
послушай вот
https://www.youtube.com/watch?v=z5AT468d69E
====== Похоже Юрик бредит
https://twitter.com/comrealiti Тодор Цветанов
Болгары всегда говорят, что на территории нашей страны не погиб ни один советский солдат, но кто же тогда эти солдаты ? В 1945 году солдаты от советский гарнизон в городе Бургас , откуда-то узнали, что на железнодорожной станции стоит некая цистерночка со спиртом.
Начальник станции, убеждённый русофил начал их уговаривать, что спирт ядовит и они не должны его пить. Эта просветительская беседа принесла ему в результате быструю смерть через расстрел.
В конечном итоге алкоголь оказался промышленным и над 100 солдата стали жертвами в этой неравной битве между идиотизма и интеллектом. Результат - памятник.
До сих пор в Бургас стоит скромный обелиск: «Тук са погребани съветските войни починали в гр. Бургас». А болгарские журналисты иногда напоминают о том, как 90 советских солдат и офицеров «полегли» в борьбе с метилом, который оказался в той цистерне.
На самом деле, в 1944 году Советская армия вошла в Болгарию без сопротивления и без единого выстрела, а «Алеши», стоящие в большом количестве по всей стране - лишь дань традиции: раз армия зашла, то она непременно должна быть освободительницей.
https://twitter.com/comrealiti/status/1299033706636681216
Це спроба виправдати втручання Кремля у внутрішні справи цієї країни. Повідомив 28 серпня на брифінгу https://aspi.com.ua/dirt/kuleba-dmitro#gsc.tab=0 Дмитро Кулеба , керівник міністерства закордонних справ України.
Російських найманців заплановано затягли на територію сусідньої країни. Вони мали виконувати завдання щодо реалізації можливого сценарію для розгойдування ситуації в ході передвиборчої кампанії. Ці бойовики - своєрідна ударна сила. Кулеба додав, що дії очільника Кремля достатньо передбачувані: "Президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі".
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https://aspi.com.ua/news/politika/zatrimannya-vagnerivciv-kuleba-vidpoviv-na-zvinuvachennya-putina-schodo-provedennya#gsc.tab=0
https://www.youtube.com/watch?v=kSHkftt937k
С чем я их, убогих, и поздравляю. "Ви зробили це разом".