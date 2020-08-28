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Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко. ВIДЕО

Українські спецслужби дійсно проводили масштабну спецоперацію щодо"вагнерівців" ще в минулому році. Вона могла мати величезний успіх у протистоянні з Росією і стати козирем України в боротьбі за мир.

Про це ексгенеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі токшоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Луценко запевнив: деталі спецоперації були задокументовані і процесуально зафіксовані ще в минулому році.

"Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані у минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці "вагнерівці" були знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України. Ця спецоперація могла стати глобальним успіхом України", – сказав він.

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За словами Луценка, вона могла би і не вдатися, однак у будь-якому випадку, доводила би, що українські спецслужби вийшли на рівень, коли її проводили.

"Це був би доказ перед усім світом, хто розв'язав війну проти України, хто сам визнається у процесуальному порядку у тому, що збивав українські та міжнародні літаки, хто є військовим злочинцем. Ця операція могла бути головним козирем України у нашому протистоянні у тому числі у боротьбі за мир", – зазуважив Луценко.

Він додав, що "вагнерівців", цікавих Україні через причетність до збиття малайзійського Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу навмисно.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Автор: 

Луценко Юрій (3447) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+37
но **** Ермак, все сдал кацапам.. Главное, что бы он не успел сбежать в Рашку..
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28.08.2020 16:55
+33
Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 16:53
+22
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера"

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net/n3215044

"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
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28.08.2020 17:00
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Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 16:53 Відповісти
Луценко з Лондона спостерігав за операцією.
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28.08.2020 16:53 Відповісти
Особисто керував й брав участь! Під прикриттям!
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28.08.2020 17:27 Відповісти
Прикривався гонтаревою?
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28.08.2020 17:29 Відповісти
як же ви засрались, упорототі 73/43%зебіли, з такою наглою цинічною брехнею та маніпуляцією...
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28.08.2020 17:31 Відповісти
Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 1211 Нарешті згадав де я тебе свинорилого бачив.
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28.08.2020 17:40 Відповісти
скачи нахер, зайчик
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28.08.2020 18:42 Відповісти
Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 3349 Щасти тобі в дорозі.
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28.08.2020 18:55 Відповісти
но **** Ермак, все сдал кацапам.. Главное, что бы он не успел сбежать в Рашку..
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28.08.2020 16:55 Відповісти
Єрмак ніби не збирається збігати, а Ви що автограф бажаєте взяти .
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28.08.2020 18:43 Відповісти
Ти ніби гей, та нє показалось, точно егегей
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29.08.2020 10:34 Відповісти
Коли здається перехреститися треба. І не будь затичкою, не тебе ворог писали.
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29.08.2020 10:56 Відповісти
Мне кажется, что операцию слили в обмен на прощение Бени за то, что в 2014 г. назвал путина шизофреником!
Ну куда же ему бежать от американской Фемиды ?
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28.08.2020 16:56 Відповісти
І до речі ЗСУ вийшли з Іловайська, там залишились тільки добровольці.
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28.08.2020 17:02 Відповісти
Развєда кажеш? Не пиши брєд - розвідка про все знала, виводом військ і обороною займається Генштаб, а не розвідка.
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Под Иловайском прои"али. А под Марьинкой нет и 28-я всунула так шо охота ходить в наступления пропала у новоросов до сих пор.
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28.08.2020 17:02 Відповісти
old pigdog недоволен. cry me a river
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28.08.2020 17:09 Відповісти
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", - подчеркнул Луценко. Источник: https://censor.net/n3216431

А КЛОУН ПРОДОВЖУЄ ЗЛИВАТИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В КАНАЛІЗАЦІЮ І НАЗИВАЄ ЦЕ БОРОТЬБОЮ ЗА МИР
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28.08.2020 16:59 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера"

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net/n3215044

"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
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28.08.2020 17:00 Відповісти
Але Зеленський та Єрмак не дали зіпсувати стосунки з РФ!
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Хоч сто разів скажи "державна зрада", зелена жаба й вухом не поведе.Час слів закінчився.
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Дурик, ну невзоможно завербовать 32 тела, которые воевали, под компанию которая уже закрыта, без того шоп ни один не позвонил в "Вагнер" и не уточнил - правильно ли направляют мясо в Венесуэлу.
ну шо ты шепчешь то? это же не то шо Вольнов развел 2 петуха. но это 32!
откараскался бы хотя бы. чмо, выпей и не высерай. дебил тупой.
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Якщо раніше такого ще не було то й про обережність терористів не потрібно говорити. На аферу ведуться лише раз, тому таку операцію вже не провести. Всі ті матюки що ви пишете, у себе в статусі залиште.
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28.08.2020 17:44 Відповісти
Надежда толко на то, очевидно, что все вместе будут кричать 'о срыве спецоперации'.
Луценко, рассекретивший двухлетнюю реальную, а не мифическую спецоперацию набу, раскрывший несколько агентов, предупреждавший случайно или нет подозреваемых о грядущих обысках, выдумщик и пиарщик, кто бы здесь что распрягал, но только не он.
Впереди местные выборы, последняя надежда схватить власть, хоть не центральную, но на местах. Отсюда и весь этот бред
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28.08.2020 19:46 Відповісти
Да знаем мы, что ты дурик))) Представляться и не обязательно было))) Поинтересуйся кто такой Шаман, который и вербовал всю компашку)))
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28.08.2020 22:43 Відповісти
А, ты и тут нарисовался...., давай не будем тут, зайди ко мне шас. только ствол не надо, у меня есть тоже.
послушай вот
https://www.youtube.com/watch?v=z5AT468d69E
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28.08.2020 22:46 Відповісти
Мы знакомы?)))
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29.08.2020 20:36 Відповісти
Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко - Цензор.НЕТ 8991
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28.08.2020 17:05 Відповісти
эта гнида еще будет сучить ножками, болтаясь в петле
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28.08.2020 17:11 Відповісти
Який би мудак не був Луценко, але зрада є зрада...Дивно, що по мережах це не разгоняється, на відміну від минулих передвиборів
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28.08.2020 17:36 Відповісти
а чего это он мудак?оттого что деньги сворованные янучарой конфисковал и в бюджет отправил?
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28.08.2020 17:49 Відповісти
Знову цей гандон умнічає
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28.08.2020 17:39 Відповісти
Єрмак ?
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28.08.2020 17:46 Відповісти
не,дохтур фрейд
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28.08.2020 17:50 Відповісти
Хочете про це поговорити?
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28.08.2020 18:44 Відповісти
ні...розмовляй зі своїм дохтуром
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28.08.2020 18:46 Відповісти
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", - подчеркнул Луценко.Источник: https://censor.net/n3216431

====== Похоже Юрик бредит
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28.08.2020 17:43 Відповісти
https://twitter.com/comrealiti

https://twitter.com/comrealiti Тодор Цветанов

Болгары всегда говорят, что на территории нашей страны не погиб ни один советский солдат, но кто же тогда эти солдаты ? В 1945 году солдаты от советский гарнизон в городе Бургас , откуда-то узнали, что на железнодорожной станции стоит некая цистерночка со спиртом.

Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 4368

Начальник станции, убеждённый русофил начал их уговаривать, что спирт ядовит и они не должны его пить. Эта просветительская беседа принесла ему в результате быструю смерть через расстрел.

В конечном итоге алкоголь оказался промышленным и над 100 солдата стали жертвами в этой неравной битве между идиотизма и интеллектом. Результат - памятник.

До сих пор в Бургас стоит скромный обелиск: «Тук са погребани съветските войни починали в гр. Бургас». А болгарские журналисты иногда напоминают о том, как 90 советских солдат и офицеров «полегли» в борьбе с метилом, который оказался в той цистерне.

На самом деле, в 1944 году Советская армия вошла в Болгарию без сопротивления и без единого выстрела, а «Алеши», стоящие в большом количестве по всей стране - лишь дань традиции: раз армия зашла, то она непременно должна быть освободительницей.

https://twitter.com/comrealiti/status/1299033706636681216
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28.08.2020 17:46 Відповісти
О, картавое вылезло. Расскажи лучше про спецоперацию Тумгоева
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28.08.2020 17:49 Відповісти
шо кацапа,прищемил вам отросток юрик? отож...всей лахтой бидкаетесь
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28.08.2020 17:52 Відповісти
Організація вагнерівської операції в Білорусі не здійснювалася Україною і США. На заяви президента Росії Володимира Путіна офіційно відреагував Київ.
Це спроба виправдати втручання Кремля у внутрішні справи цієї країни. Повідомив 28 серпня на брифінгу https://aspi.com.ua/dirt/kuleba-dmitro#gsc.tab=0 Дмитро Кулеба , керівник міністерства закордонних справ України.
Російських найманців заплановано затягли на територію сусідньої країни. Вони мали виконувати завдання щодо реалізації можливого сценарію для розгойдування ситуації в ході передвиборчої кампанії. Ці бойовики - своєрідна ударна сила. Кулеба додав, що дії очільника Кремля достатньо передбачувані: "Президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі".

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/zatrimannya-vagnerivciv-kuleba-vidpoviv-na-zvinuvachennya-putina-schodo-provedennya#gsc.tab=0
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28.08.2020 18:04 Відповісти
ну,мид для того и существует,шоб ляпы руководства сглаживать
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28.08.2020 18:20 Відповісти
МИД это официально, а не фуфло из "Комсомольской правды"
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28.08.2020 18:45 Відповісти
ти - дебіл? Не пойняв, що "официально" - "шоб ляпы руководства сглаживать"?
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28.08.2020 19:10 Відповісти
Продурки, вы действительно думаете , что США может в подобное дерьмо вляпаться? ... Никогда не думал, зачем их сюда приплели?
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28.08.2020 19:28 Відповісти
интересно, каким образом спецслужбы украины собирались задерживать граждан россии в беларуси ? или реально расчитывали получить их по экстрадиции из сателлита рф ? да батька тогда быстро остался бы без трона за такую подставу, он конечно сволочь еще та, но не дурак же
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28.08.2020 17:56 Відповісти
В коме месяц находились?) Уже давно все по полочкам разложено)
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28.08.2020 22:49 Відповісти
про вагнерівців і Луценко з 2:09:09 хв. г+г відбілює Ваву і Дєрмака.
https://www.youtube.com/watch?v=kSHkftt937k
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28.08.2020 17:57 Відповісти
Луценко пробил очередное дно ради кума. Позорник...
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28.08.2020 18:19 Відповісти
Вся ситуация позорная, после такого провала выставляют себя дураками. А как там дела с Нормандским форматом, а то ко мне не хорошие слухи доходят. Сегодняшняя встреча советников отменена и сентябрьский саммит с участием президентов тоже. Может добавите позитива, Вы педалировали эту тему совсем недавно.
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28.08.2020 19:01 Відповісти
Мьікола , обтекай. Путина пинками загонят на саммит в Берлин. Перед Парижем бьіло то же самое , Пу пьітался спрьігнуть , но не вьішло. Печалька для тебя?
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29.08.2020 11:37 Відповісти
Дело не в карлике. Германия и Франция против. Так, что саммита в ближайшее время не будет. Так, что обтекай Ивашин. Не, ну если Зеленский выполнит решения саммита в https://www.dw.com/ru/%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5/a-51610064 Париже , тогда конечно, а так нет.
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29.08.2020 12:24 Відповісти
Германия и Франция , вместе с Украиной , за проведение Берлинского саммита в ближайшем месяце. Учи матчасть , Мьікола.
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29.08.2020 13:06 Відповісти
У меня Google работает не так хорошо, как у тебя. Учить не чего. Разве что это:""Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новая дата встречи пока не определена." https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/25/7113572/
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29.08.2020 17:49 Відповісти
І ця п'яниця керувало прокуратурою...
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28.08.2020 18:25 Відповісти
я так розумію що ти з ним бухав.
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28.08.2020 18:51 Відповісти
То чого ж ти, розумний, нині в гастерах?
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28.08.2020 19:00 Відповісти
гастер це ти.а я тут живу.
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29.08.2020 10:07 Відповісти
Вылезло с умным видом.
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28.08.2020 19:36 Відповісти
Прикольно, все знали, даже и алкаш югик. Шо ж то за спецоперация если все всё знают?
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28.08.2020 19:42 Відповісти
Очень секретная. Даже две Ирки никому ничего
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28.08.2020 19:50 Відповісти
То йому білочка розповіла.
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28.08.2020 21:12 Відповісти
Воно ще не здохло?..........
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28.08.2020 19:49 Відповісти
О Юґік припхався з Лондону, що вже вивчив англійську?
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28.08.2020 21:10 Відповісти
Какие люди, Югик протрезвел
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28.08.2020 21:21 Відповісти
Однако украинские избиратели, проголосовавшие за Зеленского, просрали всё.
С чем я их, убогих, и поздравляю. "Ви зробили це разом".
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28.08.2020 21:28 Відповісти
Неее, Югик явно не протрезвел и перешёл на какой-то галимый шмурдяк, если он заявляет, что эти вагнеровцы есть ключь к разгадке сегодняшней тайны, кто же всё таки развязал войну против Украины. А пока нет вагнеровцев у нас то ни мы ни мир не знает кто развязал войну против Украины
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28.08.2020 21:29 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко - Цензор.НЕТ 9917Оперативное мероприятие №16...GF
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28.08.2020 22:13 Відповісти
инфо собирали, бойцов в беларусь отправили, но садить турецкий самолёт в Украине никто не планировал.
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29.08.2020 03:44 Відповісти
Все що потрібно знати про це - "вагнеровці" приїхали в Білорусь через діяльність спецслужб Кієва, а не в зв'язку з виборами.
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29.08.2020 08:03 Відповісти
А что за тип этот Вагнер.?Мутит войнушки на полмира,и все ему нипочем,даже Бен Ладена грохнули,а Вагнеру хоть бы хрен
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30.08.2020 01:01 Відповісти
Все этот Вагнер мутит через Ердогана,и главу сицилианской мафии Н.Страдивари,все это знают
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30.08.2020 01:06 Відповісти
 
 