Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО
Украинские спецслужбы действительно проводили масштабную спецоперацию по "вангеровцам" еще в прошлом году. Она могла иметь огромный успех в противостоянии с Россией и стать козырем Украины в борьбе за мир.
Об этом экс-генеральний прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
Луценко заверил: детали спецоперации были задокументированы и процессуально зафиксированы еще в прошлом году.
"Я знаю, что все эти разговоры были задокументированы в прошлом году в рамках одного уголовного производства и в рамках сотрудничества украинских спецслужб с западными и ближневосточными партнерами. Эти "вагнеровцы" были найдены, им был задан вопрос об участии в военных преступлениях на территории Украины. В Министерстве обороны и СБУ проводили оперативные записи, которые присылали в Генеральную прокуратуру Украины. Эта спецоперация могла стать глобальным успехом Украины", – сказал он.
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По словам Луценко, спецоперация показала бы, что украинские спецслужбы вышли на определенный уровень.
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", – подчеркнул Луценко.
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Он добавил, что "вагнеровцев", интересных Украине из-за причастности к сбитому малайзийскому Боингу и из-за войны на Донбассе, собирали в одну группу намеренно.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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Ну куда же ему бежать от американской Фемиды ?
А КЛОУН ПРОДОВЖУЄ ЗЛИВАТИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В КАНАЛІЗАЦІЮ І НАЗИВАЄ ЦЕ БОРОТЬБОЮ ЗА МИР
В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"Источник: https://censor.net/n3215044
"Кошелек, кошелек, какой кошелек?!"(с)
ну шо ты шепчешь то? это же не то шо Вольнов развел 2 петуха. но это 32!
откараскался бы хотя бы. чмо, выпей и не высерай. дебил тупой.
Луценко, рассекретивший двухлетнюю реальную, а не мифическую спецоперацию набу, раскрывший несколько агентов, предупреждавший случайно или нет подозреваемых о грядущих обысках, выдумщик и пиарщик, кто бы здесь что распрягал, но только не он.
Впереди местные выборы, последняя надежда схватить власть, хоть не центральную, но на местах. Отсюда и весь этот бред
послушай вот
https://www.youtube.com/watch?v=z5AT468d69E
====== Похоже Юрик бредит
https://twitter.com/comrealiti Тодор Цветанов
Болгары всегда говорят, что на территории нашей страны не погиб ни один советский солдат, но кто же тогда эти солдаты ? В 1945 году солдаты от советский гарнизон в городе Бургас , откуда-то узнали, что на железнодорожной станции стоит некая цистерночка со спиртом.
Начальник станции, убеждённый русофил начал их уговаривать, что спирт ядовит и они не должны его пить. Эта просветительская беседа принесла ему в результате быструю смерть через расстрел.
В конечном итоге алкоголь оказался промышленным и над 100 солдата стали жертвами в этой неравной битве между идиотизма и интеллектом. Результат - памятник.
До сих пор в Бургас стоит скромный обелиск: «Тук са погребани съветските войни починали в гр. Бургас». А болгарские журналисты иногда напоминают о том, как 90 советских солдат и офицеров «полегли» в борьбе с метилом, который оказался в той цистерне.
На самом деле, в 1944 году Советская армия вошла в Болгарию без сопротивления и без единого выстрела, а «Алеши», стоящие в большом количестве по всей стране - лишь дань традиции: раз армия зашла, то она непременно должна быть освободительницей.
https://twitter.com/comrealiti/status/1299033706636681216
Це спроба виправдати втручання Кремля у внутрішні справи цієї країни. Повідомив 28 серпня на брифінгу https://aspi.com.ua/dirt/kuleba-dmitro#gsc.tab=0 Дмитро Кулеба , керівник міністерства закордонних справ України.
Російських найманців заплановано затягли на територію сусідньої країни. Вони мали виконувати завдання щодо реалізації можливого сценарію для розгойдування ситуації в ході передвиборчої кампанії. Ці бойовики - своєрідна ударна сила. Кулеба додав, що дії очільника Кремля достатньо передбачувані: "Президенту Росії треба якось збалансувати це своє непристойну поведінку щодо Білорусі".
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https://aspi.com.ua/news/politika/zatrimannya-vagnerivciv-kuleba-vidpoviv-na-zvinuvachennya-putina-schodo-provedennya#gsc.tab=0
https://www.youtube.com/watch?v=kSHkftt937k
С чем я их, убогих, и поздравляю. "Ви зробили це разом".