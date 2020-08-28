Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Украинские спецслужбы действительно проводили масштабную спецоперацию по "вангеровцам" еще в прошлом году. Она могла иметь огромный успех в противостоянии с Россией и стать козырем Украины в борьбе за мир.

Об этом экс-генеральний прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Луценко заверил: детали спецоперации были задокументированы и процессуально зафиксированы еще в прошлом году.

"Я знаю, что все эти разговоры были задокументированы в прошлом году в рамках одного уголовного производства и в рамках сотрудничества украинских спецслужб с западными и ближневосточными партнерами. Эти "вагнеровцы" были найдены, им был задан вопрос об участии в военных преступлениях на территории Украины. В Министерстве обороны и СБУ проводили оперативные записи, которые присылали в Генеральную прокуратуру Украины. Эта спецоперация могла стать глобальным успехом Украины", – сказал он.

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По словам Луценко, спецоперация показала бы, что украинские спецслужбы вышли на определенный уровень.

"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", – подчеркнул Луценко.

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Он добавил, что "вагнеровцев", интересных Украине из-за причастности к сбитому малайзийскому Боингу и из-за войны на Донбассе, собирали в одну группу намеренно.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.