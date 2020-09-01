Рада предлагает расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2673 "О внесении изменений Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О туризме", изложив в новой редакции понятия "гостиница", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения".

Также предлагается предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.д.) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис во время обсуждения законопроекта объяснил, что документ "касается исключительно возможности получения физическими лицами предпринимателями, а не только юридическими лицами, установленной европейской категоризации заведений временного размещения".

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