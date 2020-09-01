РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11521 посетитель онлайн
Новости
1 963 10

Рада предлагает расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Рада предлагает расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2673 "О внесении изменений Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О туризме", изложив в новой редакции понятия "гостиница", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения".

Также предлагается предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.д.) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис во время обсуждения законопроекта объяснил, что документ "касается исключительно возможности получения физическими лицами предпринимателями, а не только юридическими лицами, установленной европейской категоризации заведений временного размещения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

бизнес (1620) ВР (29230) гостиницы (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Хотят больше казино открыть?
показать весь комментарий
01.09.2020 14:31
+5
и отмена запрета на игровие автомати тут совсем нипричем)
показать весь комментарий
01.09.2020 14:31
+5
Ну ясный хрен! Ведь казино могут размещаться только в гостиницах.
Теперь "гостиницы" с сидячими местами и игровыми автоматами возле каждого будут у нас в каждой подворотне. От клоунской команды я другого не ожидал
показать весь комментарий
01.09.2020 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотят больше казино открыть?
показать весь комментарий
01.09.2020 14:31 Ответить
Борделей.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:58 Ответить
и отмена запрета на игровие автомати тут совсем нипричем)
показать весь комментарий
01.09.2020 14:31 Ответить
Ну ясный хрен! Ведь казино могут размещаться только в гостиницах.
Теперь "гостиницы" с сидячими местами и игровыми автоматами возле каждого будут у нас в каждой подворотне. От клоунской команды я другого не ожидал
показать весь комментарий
01.09.2020 14:32 Ответить
Тре швиденька лавку в парку приватизувати, потім здаватиму погодинно.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:34 Ответить
в карантин? когда предполагают вернуть некоторые районы к строгому??? куда торопиться?
показать весь комментарий
01.09.2020 14:34 Ответить
Казіно казіно!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 14:45 Ответить
опередил!
показать весь комментарий
01.09.2020 14:49 Ответить
Очіковано
показать весь комментарий
01.09.2020 15:09 Ответить
А пустующие на 90% существующие гостиницы "слуг Дьявола" не смущают? Зачем же всем сараям и пристройкам давать гостиничные лицензии? Кто в них будет жить ? Или это койкоместа для траха?
показать весь комментарий
01.09.2020 18:03 Ответить
 
 