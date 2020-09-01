Рада пропонує розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 2673 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про туризм", виклавши в новій редакції поняття "готель", "готельна послуга" і "аналогічні засоби розміщення".

Також пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не тільки власникам, але і користувачам відповідних об'єктів нерухомості.

Нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс під час обговорення законопроєкту пояснив, що документ "стосується виключно можливості отримання фізичними особами - підприємцями, а не тільки юридичними особами, встановленої європейської категоризації закладів тимчасового розміщення".

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