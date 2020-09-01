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Рада пропонує розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Рада пропонує розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 2673 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про туризм", виклавши в новій редакції поняття "готель", "готельна послуга" і "аналогічні засоби розміщення".

Також пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не тільки власникам, але і користувачам відповідних об'єктів нерухомості.

Нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс під час обговорення законопроєкту пояснив, що документ "стосується виключно можливості отримання фізичними особами - підприємцями, а не тільки юридичними особами, встановленої європейської категоризації закладів тимчасового розміщення".

Також читайте: Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"

Автор: 

бізнес (1974) ВР (14945) готелі (143)


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Топ коментарі
+8
Хотят больше казино открыть?
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01.09.2020 14:31
+5
и отмена запрета на игровие автомати тут совсем нипричем)
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01.09.2020 14:31
+5
Ну ясный хрен! Ведь казино могут размещаться только в гостиницах.
Теперь "гостиницы" с сидячими местами и игровыми автоматами возле каждого будут у нас в каждой подворотне. От клоунской команды я другого не ожидал
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01.09.2020 14:32
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Хотят больше казино открыть?
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01.09.2020 14:31 Відповісти
Борделей.
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01.09.2020 14:58 Відповісти
и отмена запрета на игровие автомати тут совсем нипричем)
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01.09.2020 14:31 Відповісти
Ну ясный хрен! Ведь казино могут размещаться только в гостиницах.
Теперь "гостиницы" с сидячими местами и игровыми автоматами возле каждого будут у нас в каждой подворотне. От клоунской команды я другого не ожидал
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01.09.2020 14:32 Відповісти
Тре швиденька лавку в парку приватизувати, потім здаватиму погодинно.
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01.09.2020 14:34 Відповісти
в карантин? когда предполагают вернуть некоторые районы к строгому??? куда торопиться?
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01.09.2020 14:34 Відповісти
Казіно казіно!!!!!!!!
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01.09.2020 14:45 Відповісти
опередил!
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01.09.2020 14:49 Відповісти
Очіковано
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01.09.2020 15:09 Відповісти
А пустующие на 90% существующие гостиницы "слуг Дьявола" не смущают? Зачем же всем сараям и пристройкам давать гостиничные лицензии? Кто в них будет жить ? Или это койкоместа для траха?
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01.09.2020 18:03 Відповісти
 
 