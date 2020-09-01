Митрополит ПЦУ Александр (Драбинко) заболел COVID-19

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины (ПЦУ) Александр (Драбинко) заявляет, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19, при этом болезнь проходить бессимптомно.

"Своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "положительный" результат. Источник инфицирования, время и место - неопределенные. В связи с этим, согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме", - написал он на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Митрополит призвал лиц, с которыми имел контакт в последние дни, с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела