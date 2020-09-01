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Новини Коронавірус і карантин
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Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) захворів на COVID-19

Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) захворів на COVID-19

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України (ПЦУ) Олександр (Драбинко) заявляє, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19, при цьому хвороба проходить безсимптомно.

"Своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Митрополит закликав осіб, з якими мав контакт в останні дні, з увагою поставитися до самопочуття і за потреби звернутися до лікаря.

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Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) захворів на COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Драбинко Олександр (37) ПЦУ (793) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
желаю личного выздоровления и системного процветания ПЦУ!.. за Украиной будущее!!!
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01.09.2020 15:04
+10
Одужання панотцю.
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01.09.2020 15:10
+9
Це український патріархат.
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01.09.2020 15:10
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а вы видел шо в Иркутске было?
жаль, бо там "святую воду" доставили типо "освященную", но правда канализационную. любо ли шоп на тя взбрызгнул толстенький поп такой продукцией"?
вон, вирус даже находят в таких "водах". это мазохизм - ходить шоп на тя брызгали не пойми чем. и да, это ни разу на "святО".
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01.09.2020 15:11 Відповісти
желаю личного выздоровления и системного процветания ПЦУ!.. за Украиной будущее!!!
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01.09.2020 15:04 Відповісти
главное то шо попы с удовольствием пользуются твиттерами и фс-буками, которые создали б*гомерзкие эти вот все шо их надо бы сжечь, ученые, запрещающие верить шо планете не 7000 лет, а в миллион раз поболее и Боб не замесил глину для создания "адама".... гггг, ну насколько же они архаичные то? паразиты. вон, Мазепа, вместо того шоб капища строить - спокойно бы на это бабло вооружил тысяч 50 пехоты, которая бы тупо снесла орду Петьки "первого". эти гниды еще смеют чет о "молитвочках" кричать? что за бред то, да Ленин прав был, посылая этих существ к Аллаху или куда там они идут после встречи с пулей.
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01.09.2020 15:07 Відповісти
ПЦУ - это Филаретовский или Москвовский патриархат? Запуталась я.
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01.09.2020 15:09 Відповісти
Це український патріархат.
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01.09.2020 15:10 Відповісти
Дякую
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01.09.2020 15:23 Відповісти
Как всегда ты несёшь чушь совершенно не понимая темы)) Какой нахрен патриархат, если глава ПЦУ метрополит?
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01.09.2020 15:52 Відповісти
Митрополия так митрополия, дело не в названии.
Мне вообще все равно, как там по-церковному называется независимая Украинская церковь.
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01.09.2020 16:53 Відповісти
Дело как раз в деталях. Не зря главой упц кп был патриарх, а сейчас митрополит. Когда ты это поймёшь то осознаешь как шоколадный гетман развёл тебя как выпускницу на автопати))
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01.09.2020 17:14 Відповісти
Меня? Я в церковь не хожу, в их регалиях не разбираюсь, но я вижу. - новая независимая украинская церковь - действует в интересах Украины.
А вот вас ( насчет лично Вас - не знаю), московский перетрахат до сиз пор разводит, как девственниц.
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01.09.2020 20:20 Відповісти
Кацапский патриархат не даёт тебе покоя, ты латентный что-ли к нему? Я про него ничего не писал)) судя про "независимая" ты так ничего и не понял про патриархат и митрополию, значит выпускница из тебя знатная🤣
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01.09.2020 21:44 Відповісти
Кацапский патриархат не даёт тебе покоя
Не дает НАМ покоя. Мне бы поуй, что они там делают, но они помогают российской агрессии против нас.
Если ты этого не знаешь - то дурачок.
Если знаешь и одобряешь - то враг.
Выбор небольшой.
Но есть еще вариант - бороться за Украину и всё украинское, если это тебе по душе.
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01.09.2020 22:20 Відповісти
Да причём тут твой кацапский патриархат?!? Ни в статье, ни в моем посте про него не было ни слова!! Про бороться за все украинское ты должен был вспомнить когда соевый гетман закрыл УПЦ КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА(свою НЕЗАВИСИМУЮ церковь) а взамен открыл турецкую митрополию. Почему ты такой глупый и не видишь очевидных вещей?
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01.09.2020 23:02 Відповісти
турецкую митрополию - где-то я такую риторику уже слышал, и она ходит именно в перетрахатных кругах, они всячески занижают наши достижения, потому что им БОЛЬНО...
Если я случайно тебя с такими спутал - извини.
Так вот, - на самом деле - Вселенский Патриарх - это как для католиков Папа Римский.
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01.09.2020 23:25 Відповісти
Так риторика как раз основывается на церковных столпах. Глава независимой церкви патриарх, подконтрольной митрополит. Ты можешь разбиться головой об стену крича "это методички кремля" но факт остаётся фактом. Я за независимую Украину и церковь, но быть идиотом отказываюсь если вижу как меня пытаются кинуть и впихнуть "независимую митрополию" но ты можешь продолжать верить в сказки на ночь от барыги.
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01.09.2020 23:32 Відповісти
При чем тут Барыга, или ти кюшать не можешь, как вспомнишь что-то с ним связанное?
Глава независимой церкви патриарх Варфоломей, подконтрольной митрополит Епифаний.
Что не так, я не пойму?

Кстати, вот, поинтересовался историей - Украина, оказывается, уже 100+ лет добивалась своей церкви.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
И Барыга лишь завершил дело.
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01.09.2020 23:46 Відповісти
Вы, видимо, не разбираетесь в церковных иерархиях.
В любой христианской церкви, традиционно, нет "самостоятельных" церквей - все они подчинены своему единому Главе (Папе Римскому в католичестве, Вселенскому Патриарху в православии), и любая церковь ВНЕ этой иерархии считается самозваной и БЕЗблагодатной (по причине отсутствия иерархии, восходящей к Апостолу Петру, с ключами от Рая).
Что для искренне верующих имеет безусловное значение - в безблагодатной церкви НЕТ спасения, по их верованию. А это для них хуже смерти.
В УПЦ КП - к сожалению, этой иерархии и спасения не было. Теперь - есть.
По их верованию.
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02.09.2020 11:13 Відповісти
Барыга лишил Украину настоящей независимой церкви, поэтому и вспоминаю в этой теме этого упыря.
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01.09.2020 23:56 Відповісти
А в чем именно проявлялось то, что он упырь, полюбопытствую?
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Одужання панотцю.
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01.09.2020 15:10 Відповісти
Цвкаво, планове обстеження, де？ пересічному украінцю це обійдеться ＋－ 2500грн.
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01.09.2020 15:47 Відповісти
в Ділі 1800 грн ПЛР-аналіз на ковід
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01.09.2020 17:01 Відповісти
Лучше вспомните, за счет чего у этого оцерковленного плейбоя был резкий карьерный взлет при Владимире.
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01.09.2020 15:52 Відповісти
Наверное он очень мало икон и крестов целовал, раз благодать божья не уберегла
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01.09.2020 16:00 Відповісти
Он, видимо, другие места целовал, поэтому и не уберегла.
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01.09.2020 17:21 Відповісти
Ты явно перепутал митрополии
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01.09.2020 21:03 Відповісти
Швидкого одуження добрій людині.
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01.09.2020 16:33 Відповісти
Ни один депутат не помер от вируса! Вся эпидемия псу под хвост!
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01.09.2020 16:57 Відповісти
Не треба їх ні Богу ні чорту
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01.09.2020 18:38 Відповісти
КОВИД плодит только УПЦ, стало быть Драбинко - отступник!
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01.09.2020 19:28 Відповісти
 
 