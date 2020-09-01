Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) захворів на COVID-19

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України (ПЦУ) Олександр (Драбинко) заявляє, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19, при цьому хвороба проходить безсимптомно.

"Своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Митрополит закликав осіб, з якими мав контакт в останні дні, з увагою поставитися до самопочуття і за потреби звернутися до лікаря.

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