Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) захворів на COVID-19
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України (ПЦУ) Олександр (Драбинко) заявляє, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19, при цьому хвороба проходить безсимптомно.
"Своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Митрополит закликав осіб, з якими мав контакт в останні дні, з увагою поставитися до самопочуття і за потреби звернутися до лікаря.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жаль, бо там "святую воду" доставили типо "освященную", но правда канализационную. любо ли шоп на тя взбрызгнул толстенький поп такой продукцией"?
вон, вирус даже находят в таких "водах". это мазохизм - ходить шоп на тя брызгали не пойми чем. и да, это ни разу на "святО".
Мне вообще все равно, как там по-церковному называется независимая Украинская церковь.
А вот вас ( насчет лично Вас - не знаю), московский перетрахат до сиз пор разводит, как девственниц.
Не дает НАМ покоя. Мне бы поуй, что они там делают, но они помогают российской агрессии против нас.
Если ты этого не знаешь - то дурачок.
Если знаешь и одобряешь - то враг.
Выбор небольшой.
Но есть еще вариант - бороться за Украину и всё украинское, если это тебе по душе.
Если я случайно тебя с такими спутал - извини.
Так вот, - на самом деле - Вселенский Патриарх - это как для католиков Папа Римский.
Глава независимой церкви патриарх Варфоломей, подконтрольной митрополит Епифаний.
Что не так, я не пойму?
Кстати, вот, поинтересовался историей - Украина, оказывается, уже 100+ лет добивалась своей церкви.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
И Барыга лишь завершил дело.
В любой христианской церкви, традиционно, нет "самостоятельных" церквей - все они подчинены своему единому Главе (Папе Римскому в католичестве, Вселенскому Патриарху в православии), и любая церковь ВНЕ этой иерархии считается самозваной и БЕЗблагодатной (по причине отсутствия иерархии, восходящей к Апостолу Петру, с ключами от Рая).
Что для искренне верующих имеет безусловное значение - в безблагодатной церкви НЕТ спасения, по их верованию. А это для них хуже смерти.
В УПЦ КП - к сожалению, этой иерархии и спасения не было. Теперь - есть.
По их верованию.