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Новости Коронавирус и карантин
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В Министерстве энергетики вспышка коронавируса (обновлено)

В Министерстве энергетики вспышка коронавируса (обновлено)

В министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц.

Как стало известно Цензор.НЕТ, в Министерстве энергетики после завершения конкурса на замещение вакантных должностей среди персонала резко увеличилось количество заболеваний COVID-19.

Как сообщил источник в министерстве, на конкурс по замещению вакантных должностей были поданы более 700 заявок. При оформлении документов и прохождении экзаменов люди длительное время вынуждены были находиться в ограниченном пространстве с нарушением санитарных норм. В результате на днях в министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц, общавшихся с кандидатами и занимавшихся оформлением документов. Ситуация распространилась и по другим подразделениям.

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В Министерстве ситуацию не разглашают, однако 28 августа на сайте ведомства был опубликован Указ об отмене ранее объявленных конкурсов.

По информации источника, в настоящее время в Министерстве уже более 10 больных сотрудников. Большинство работников переведены на дистанционную форму работы.

ОБНОВЛЕНО

В Министерстве заявили, что информация, которую Цензор.НЕТ получил от источника, не соответствует действительности.

Так, в Минэнерго сообщили, что документы у кандидатов принимали в электронной форме. Претенденты не сдавали никаких экзаменов, но с ними проводили собеседование - таков порядок приема на госслужбу.

"С целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 принимались следующие меры:

  1. Лица, изъявившие желание принять участие в отборе, были разделены на группы.
  2. Группы приглашались на отдельно определенное время.
  3. Были соблюдены все противоэпидемические меры (использование средств индивидуальной защиты, обеспечение антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции)", - сказано в сообщении министерства.

В Минэнерго утверждают, что у сотрудников, которые проводили собеседования, коронавирус не обнаружили. А приказ "Об отмене объявленных конкурсов" был опубликован еще весной и касается отмены конкурсов 26 февраля 2020 и 5 марта 2020.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+8
а где это вонючее ГБР, с её сраный рукоБЛУдитель Бибиков?!
У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3988
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01.09.2020 15:29
+5
в міністерстві енергетики спалах...
подумав, що опалення подешевшає
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01.09.2020 15:25
+2
А вот не надо повышать тарифы . Плохая примета .
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01.09.2020 15:25
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в міністерстві енергетики спалах...
подумав, що опалення подешевшає
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01.09.2020 15:25 Ответить
А вот не надо повышать тарифы . Плохая примета .
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01.09.2020 15:25 Ответить
В Министерстве энергетики вспышка коронавируса - Цензор.НЕТ 2049
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01.09.2020 15:27 Ответить
Так что, можно надеяться, что появятся новые вакансии?
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01.09.2020 15:29 Ответить
а где это вонючее ГБР, с её сраный рукоБЛУдитель Бибиков?!
У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3988
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01.09.2020 15:29 Ответить
ну і хто за неї буде голосувать? вона навіть парашута не бачила!
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01.09.2020 15:32 Ответить
У березня 2020 року партія отримала єдиний внесок за перший квартал року від компанії, пов'язаної з групою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82 «Приват» українського олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Коломойського (с) педивикия
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01.09.2020 15:39 Ответить
Знаєте скільки влада Зеленського виділила на захист школярів, вчителів чи студентів від коронавірусу? Нуль гривень.
І це з так званого «ковідного» фонду на 65 млрд грн, від якого вже нічого не лишилось.

Сьогодні 1 вересня. Діти пішли до школи. Держава не те що не подбала про засоби захисту: маски, антисептики, елементи захисту для вчителів та працівників сфери освіти, ба більше - батьки самі повинні все це купляти адже є офіційна вимога.

У березні цього року в так званий «ковідний» фонд з бюджету МОН забрали 5 млрд грн., з яких і мали б брати кошти для забезпечення захисту для дітей. Але ні.

Зеленський у Полтаві вже розповідає що учні ймовірно продовжать навчання у дистанційному форматі. Прем'єр-міністр Шмигаль каже що в кінці вересня у нас буде по 3 тисячі інфікованих на добу.

От тільки що реально зробила влада для того щоб цього не сталося?
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01.09.2020 15:29 Ответить
Шморгаль сказал шо они прогнозируют 3000 в день к концу месяца, та уже через 2 недели будет 5000 в день.... школьники и студенты сделают свое дело...
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01.09.2020 15:31 Ответить
Тут після літніх відпусток 3-4 тис. свіжо виявлених кожний день. На канікулах народ відпочивав в барах, ресторанах, дискотеках і епідемія поперла вверх.
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01.09.2020 15:39 Ответить
...і тішина...ніхто й не гавкне, не лайне...
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01.09.2020 15:55 Ответить
Кінець енергетиці, захворіла. А ви питаєте чому реактори зупинили. Вірус.
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01.09.2020 15:36 Ответить
хороший повод для срочного поднятия тарифа для населения
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01.09.2020 17:02 Ответить
Все кина не будет! Электричество кончилось!
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01.09.2020 18:07 Ответить
 
 