В Министерстве энергетики вспышка коронавируса (обновлено)

В министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц.

Как стало известно Цензор.НЕТ, в Министерстве энергетики после завершения конкурса на замещение вакантных должностей среди персонала резко увеличилось количество заболеваний COVID-19.

Как сообщил источник в министерстве, на конкурс по замещению вакантных должностей были поданы более 700 заявок. При оформлении документов и прохождении экзаменов люди длительное время вынуждены были находиться в ограниченном пространстве с нарушением санитарных норм. В результате на днях в министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц, общавшихся с кандидатами и занимавшихся оформлением документов. Ситуация распространилась и по другим подразделениям.

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В Министерстве ситуацию не разглашают, однако 28 августа на сайте ведомства был опубликован Указ об отмене ранее объявленных конкурсов.

По информации источника, в настоящее время в Министерстве уже более 10 больных сотрудников. Большинство работников переведены на дистанционную форму работы.

ОБНОВЛЕНО

В Министерстве заявили, что информация, которую Цензор.НЕТ получил от источника, не соответствует действительности.

Так, в Минэнерго сообщили, что документы у кандидатов принимали в электронной форме. Претенденты не сдавали никаких экзаменов, но с ними проводили собеседование - таков порядок приема на госслужбу.

"С целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 принимались следующие меры:

Лица, изъявившие желание принять участие в отборе, были разделены на группы. Группы приглашались на отдельно определенное время. Были соблюдены все противоэпидемические меры (использование средств индивидуальной защиты, обеспечение антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции)", - сказано в сообщении министерства.

В Минэнерго утверждают, что у сотрудников, которые проводили собеседования, коронавирус не обнаружили. А приказ "Об отмене объявленных конкурсов" был опубликован еще весной и касается отмены конкурсов 26 февраля 2020 и 5 марта 2020.