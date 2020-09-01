В Министерстве энергетики вспышка коронавируса (обновлено)
В министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц.
Как стало известно Цензор.НЕТ, в Министерстве энергетики после завершения конкурса на замещение вакантных должностей среди персонала резко увеличилось количество заболеваний COVID-19.
Как сообщил источник в министерстве, на конкурс по замещению вакантных должностей были поданы более 700 заявок. При оформлении документов и прохождении экзаменов люди длительное время вынуждены были находиться в ограниченном пространстве с нарушением санитарных норм. В результате на днях в министерстве заболевание обнаружили сразу у нескольких лиц, общавшихся с кандидатами и занимавшихся оформлением документов. Ситуация распространилась и по другим подразделениям.
В Министерстве ситуацию не разглашают, однако 28 августа на сайте ведомства был опубликован Указ об отмене ранее объявленных конкурсов.
По информации источника, в настоящее время в Министерстве уже более 10 больных сотрудников. Большинство работников переведены на дистанционную форму работы.
ОБНОВЛЕНО
В Министерстве заявили, что информация, которую Цензор.НЕТ получил от источника, не соответствует действительности.
Так, в Минэнерго сообщили, что документы у кандидатов принимали в электронной форме. Претенденты не сдавали никаких экзаменов, но с ними проводили собеседование - таков порядок приема на госслужбу.
"С целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 принимались следующие меры:
- Лица, изъявившие желание принять участие в отборе, были разделены на группы.
- Группы приглашались на отдельно определенное время.
- Были соблюдены все противоэпидемические меры (использование средств индивидуальной защиты, обеспечение антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции)", - сказано в сообщении министерства.
В Минэнерго утверждают, что у сотрудников, которые проводили собеседования, коронавирус не обнаружили. А приказ "Об отмене объявленных конкурсов" был опубликован еще весной и касается отмены конкурсов 26 февраля 2020 и 5 марта 2020.
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подумав, що опалення подешевшає
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Сьогодні 1 вересня. Діти пішли до школи. Держава не те що не подбала про засоби захисту: маски, антисептики, елементи захисту для вчителів та працівників сфери освіти, ба більше - батьки самі повинні все це купляти адже є офіційна вимога.
У березні цього року в так званий «ковідний» фонд з бюджету МОН забрали 5 млрд грн., з яких і мали б брати кошти для забезпечення захисту для дітей. Але ні.
Зеленський у Полтаві вже розповідає що учні ймовірно продовжать навчання у дистанційному форматі. Прем'єр-міністр Шмигаль каже що в кінці вересня у нас буде по 3 тисячі інфікованих на добу.
От тільки що реально зробила влада для того щоб цього не сталося?