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Новини Коронавірус і карантин
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У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу (оновлено)

У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу (оновлено)

У міністерстві захворювання виявили відразу у декількох осіб.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, у Міністерстві енергетики після завершення конкурсу на заміщення вакантних посад серед персоналу різко збільшилася кількість захворювань на COVID-19.

Як повідомило джерело в Міністерстві, на конкурс із заміщення вакантних посад було подано понад 700 заявок. Під час оформлення документів та проходження іспитів люди тривалий час змушені були перебувати в обмеженому просторі із порушенням санітарних норм. В результаті днями у міністерстві захворювання виявили відразу в кількох осіб, які спілкувалися із кандидатами та займалися оформленнями документів. Ситуація поширилися і по інших підрозділах.

В Міністерстві ситуацію не розголошують, однак 28 серпня на сайті відомства був опублікований Наказ про скасування раніше оголошених конкурсів.

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За інформацією джерела, наразі в Міністерстві вже більше 10 хворих співробітників. Більшість працівників переведено на дистанційну форму роботи.

ОНОВЛЕНО

У Міністерстві заявили, що інформація, яку Цензор.НЕТ отримав від джерела, не відповідає дійсності.

Так, у Міненерго повідомили, що документи у кандидатів брали в електронній формі. Претенденти не здавали жодних іспитів, але з ними проводили співбесіду - такий порядок прийому на держслужбу.

"З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 вживалися такі заходи:

Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, були розділені на групи.

Групи запрошувалися на окремо визначений час.

Було дотримано всіх протиепідемічних заходів (використання засобів індивідуального захисту, забезпечення антисептичними засобами, дотримання соціальної дистанції)", - сказано в повідомленні міністерства.

У Міненерго стверджують, що у співробітників, які проводили співбесіди, коронавірус не виявили. А наказ "Про скасування оголошених конкурсів" був опублікований ще навесні і стосується скасування конкурсів 26 лютого 2020 і 5 березня 2020.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міненерго (1404)


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Топ коментарі
+8
а где это вонючее ГБР, с её сраный рукоБЛУдитель Бибиков?!
У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3988
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01.09.2020 15:29
+5
в міністерстві енергетики спалах...
подумав, що опалення подешевшає
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01.09.2020 15:25
+2
А вот не надо повышать тарифы . Плохая примета .
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01.09.2020 15:25
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в міністерстві енергетики спалах...
подумав, що опалення подешевшає
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01.09.2020 15:25 Відповісти
А вот не надо повышать тарифы . Плохая примета .
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01.09.2020 15:25 Відповісти
В Министерстве энергетики вспышка коронавируса - Цензор.НЕТ 2049
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01.09.2020 15:27 Відповісти
Так что, можно надеяться, что появятся новые вакансии?
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01.09.2020 15:29 Відповісти
а где это вонючее ГБР, с её сраный рукоБЛУдитель Бибиков?!
У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3988
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01.09.2020 15:29 Відповісти
ну і хто за неї буде голосувать? вона навіть парашута не бачила!
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01.09.2020 15:32 Відповісти
У березня 2020 року партія отримала єдиний внесок за перший квартал року від компанії, пов'язаної з групою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82 «Приват» українського олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Коломойського (с) педивикия
показати весь коментар
01.09.2020 15:39 Відповісти
Знаєте скільки влада Зеленського виділила на захист школярів, вчителів чи студентів від коронавірусу? Нуль гривень.
І це з так званого «ковідного» фонду на 65 млрд грн, від якого вже нічого не лишилось.

Сьогодні 1 вересня. Діти пішли до школи. Держава не те що не подбала про засоби захисту: маски, антисептики, елементи захисту для вчителів та працівників сфери освіти, ба більше - батьки самі повинні все це купляти адже є офіційна вимога.

У березні цього року в так званий «ковідний» фонд з бюджету МОН забрали 5 млрд грн., з яких і мали б брати кошти для забезпечення захисту для дітей. Але ні.

Зеленський у Полтаві вже розповідає що учні ймовірно продовжать навчання у дистанційному форматі. Прем'єр-міністр Шмигаль каже що в кінці вересня у нас буде по 3 тисячі інфікованих на добу.

От тільки що реально зробила влада для того щоб цього не сталося?
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01.09.2020 15:29 Відповісти
Шморгаль сказал шо они прогнозируют 3000 в день к концу месяца, та уже через 2 недели будет 5000 в день.... школьники и студенты сделают свое дело...
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01.09.2020 15:31 Відповісти
Тут після літніх відпусток 3-4 тис. свіжо виявлених кожний день. На канікулах народ відпочивав в барах, ресторанах, дискотеках і епідемія поперла вверх.
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01.09.2020 15:39 Відповісти
...і тішина...ніхто й не гавкне, не лайне...
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01.09.2020 15:55 Відповісти
Кінець енергетиці, захворіла. А ви питаєте чому реактори зупинили. Вірус.
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01.09.2020 15:36 Відповісти
хороший повод для срочного поднятия тарифа для населения
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01.09.2020 17:02 Відповісти
Все кина не будет! Электричество кончилось!
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01.09.2020 18:07 Відповісти
 
 