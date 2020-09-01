У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу (оновлено)
У міністерстві захворювання виявили відразу у декількох осіб.
Як стало відомо Цензор.НЕТ, у Міністерстві енергетики після завершення конкурсу на заміщення вакантних посад серед персоналу різко збільшилася кількість захворювань на COVID-19.
Як повідомило джерело в Міністерстві, на конкурс із заміщення вакантних посад було подано понад 700 заявок. Під час оформлення документів та проходження іспитів люди тривалий час змушені були перебувати в обмеженому просторі із порушенням санітарних норм. В результаті днями у міністерстві захворювання виявили відразу в кількох осіб, які спілкувалися із кандидатами та займалися оформленнями документів. Ситуація поширилися і по інших підрозділах.
В Міністерстві ситуацію не розголошують, однак 28 серпня на сайті відомства був опублікований Наказ про скасування раніше оголошених конкурсів.
За інформацією джерела, наразі в Міністерстві вже більше 10 хворих співробітників. Більшість працівників переведено на дистанційну форму роботи.
ОНОВЛЕНО
У Міністерстві заявили, що інформація, яку Цензор.НЕТ отримав від джерела, не відповідає дійсності.
Так, у Міненерго повідомили, що документи у кандидатів брали в електронній формі. Претенденти не здавали жодних іспитів, але з ними проводили співбесіду - такий порядок прийому на держслужбу.
"З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 вживалися такі заходи:
Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, були розділені на групи.
Групи запрошувалися на окремо визначений час.
Було дотримано всіх протиепідемічних заходів (використання засобів індивідуального захисту, забезпечення антисептичними засобами, дотримання соціальної дистанції)", - сказано в повідомленні міністерства.
У Міненерго стверджують, що у співробітників, які проводили співбесіди, коронавірус не виявили. А наказ "Про скасування оголошених конкурсів" був опублікований ще навесні і стосується скасування конкурсів 26 лютого 2020 і 5 березня 2020.
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подумав, що опалення подешевшає
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Сьогодні 1 вересня. Діти пішли до школи. Держава не те що не подбала про засоби захисту: маски, антисептики, елементи захисту для вчителів та працівників сфери освіти, ба більше - батьки самі повинні все це купляти адже є офіційна вимога.
У березні цього року в так званий «ковідний» фонд з бюджету МОН забрали 5 млрд грн., з яких і мали б брати кошти для забезпечення захисту для дітей. Але ні.
Зеленський у Полтаві вже розповідає що учні ймовірно продовжать навчання у дистанційному форматі. Прем'єр-міністр Шмигаль каже що в кінці вересня у нас буде по 3 тисячі інфікованих на добу.
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