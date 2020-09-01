У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу (оновлено)

У міністерстві захворювання виявили відразу у декількох осіб.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, у Міністерстві енергетики після завершення конкурсу на заміщення вакантних посад серед персоналу різко збільшилася кількість захворювань на COVID-19.

Як повідомило джерело в Міністерстві, на конкурс із заміщення вакантних посад було подано понад 700 заявок. Під час оформлення документів та проходження іспитів люди тривалий час змушені були перебувати в обмеженому просторі із порушенням санітарних норм. В результаті днями у міністерстві захворювання виявили відразу в кількох осіб, які спілкувалися із кандидатами та займалися оформленнями документів. Ситуація поширилися і по інших підрозділах.

В Міністерстві ситуацію не розголошують, однак 28 серпня на сайті відомства був опублікований Наказ про скасування раніше оголошених конкурсів.

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За інформацією джерела, наразі в Міністерстві вже більше 10 хворих співробітників. Більшість працівників переведено на дистанційну форму роботи.

ОНОВЛЕНО

У Міністерстві заявили, що інформація, яку Цензор.НЕТ отримав від джерела, не відповідає дійсності.

Так, у Міненерго повідомили, що документи у кандидатів брали в електронній формі. Претенденти не здавали жодних іспитів, але з ними проводили співбесіду - такий порядок прийому на держслужбу.

"З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 вживалися такі заходи:

Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, були розділені на групи.

Групи запрошувалися на окремо визначений час.

Було дотримано всіх протиепідемічних заходів (використання засобів індивідуального захисту, забезпечення антисептичними засобами, дотримання соціальної дистанції)", - сказано в повідомленні міністерства.

У Міненерго стверджують, що у співробітників, які проводили співбесіди, коронавірус не виявили. А наказ "Про скасування оголошених конкурсів" був опублікований ще навесні і стосується скасування конкурсів 26 лютого 2020 і 5 березня 2020.