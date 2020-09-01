В Раде пока не планируют ужесточать карантин, - Разумков
Ужесточение режима работы в парламенте в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19 пока не планируется, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Спикер напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе в здание Верховной Рады. "По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал Разумков.
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+5 Лариса #401376
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Сьогодні просто у Ларіскі зміна в Лахті..
Но депутатки, что шоколадные, что зеленоватые - это шлак
В Литве растет количество людей больных коронавирусом, поэтому профессор Витаутас Усонис сказал, что в начале лета мы рано радовались, думая, что первая волна коронавируса пошла на спад. По его словам, сегодня уже видно, что многие заблуждались, предполагая, что жара убьет вирус. Профессор не сомневается, что вторая волна вполне возможна.
"Сегодня мы можем ясно сказать - неправда, что тепло останавливает распространение COVID-19. Мы видим, он распространяется и в Греции, и в Испании, ну и у нас", - сказал Усонис в передаче на https://ru.delfi.lt/news/live/professor-o-vtoroj-volne-koronavirusa-uzhe-vidno-gde-dopustili-oshibku.d?id=85122895 Delfi .
"Мы слишком рано в начале лета радовались сокращению количества случаев заболевания, стали говорить о спаде первой волны, но это не так. Эпидемиологи ясно говорят, что пока прошли 7 месяцев с начала пандемии - это первичная волна. Значит, мы везде можем встретиться с больным и заболеть сами", - сказал он.
Профессор еще раз подчеркнул, что важно подумать, стоит ли ходить на мероприятия или летать на самолете - особенно это касается людей из группы риска.
Что касается открытия школ, профессор отмечает, что тут данные пока противоречивые.
"Кажется, складывается интересная тенденция. Говорят, что в дошкольных учреждениях дети относительно безопасны в тех условиях, которые есть сейчас. Говорят, что дети до 10 лет находятся в относительной безопасности и редко приносят вирус домой. Самый большой риск - подростки с 10 лет - они и сами заражаются и могут стать носителями инфекции", - сказал Усонис, но подчеркнул, что эти данные не до конца подтверждены.
По его словам, еще ничего неизвестно о сезонности коронавируса, как он будет вести себя осенью, зимой, весной, но надо быть готовыми к росту числа заболеваний осенью.