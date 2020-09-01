В Раде пока не планируют ужесточать карантин, - Разумков

Ужесточение режима работы в парламенте в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19 пока не планируется, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе в здание Верховной Рады. "По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал Разумков.

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