У Раді поки не планують посилювати карантин, - Разумков
Посилення режиму роботи в парламенті у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 поки не планується, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Поки вводити якісь більш жорсткі заходи не плануємо, сподіваюся ситуація не дійде до тієї межі, коли ми змушені будемо впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Спікер нагадав, що в даний час існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради. "Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав Разумков.
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+5 Лариса #401376
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+3 Підлога Маккартні
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+3 Лариса #401376
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Сьогодні просто у Ларіскі зміна в Лахті..
Но депутатки, что шоколадные, что зеленоватые - это шлак
В Литве растет количество людей больных коронавирусом, поэтому профессор Витаутас Усонис сказал, что в начале лета мы рано радовались, думая, что первая волна коронавируса пошла на спад. По его словам, сегодня уже видно, что многие заблуждались, предполагая, что жара убьет вирус. Профессор не сомневается, что вторая волна вполне возможна.
"Сегодня мы можем ясно сказать - неправда, что тепло останавливает распространение COVID-19. Мы видим, он распространяется и в Греции, и в Испании, ну и у нас", - сказал Усонис в передаче на https://ru.delfi.lt/news/live/professor-o-vtoroj-volne-koronavirusa-uzhe-vidno-gde-dopustili-oshibku.d?id=85122895 Delfi .
"Мы слишком рано в начале лета радовались сокращению количества случаев заболевания, стали говорить о спаде первой волны, но это не так. Эпидемиологи ясно говорят, что пока прошли 7 месяцев с начала пандемии - это первичная волна. Значит, мы везде можем встретиться с больным и заболеть сами", - сказал он.
Профессор еще раз подчеркнул, что важно подумать, стоит ли ходить на мероприятия или летать на самолете - особенно это касается людей из группы риска.
Что касается открытия школ, профессор отмечает, что тут данные пока противоречивые.
"Кажется, складывается интересная тенденция. Говорят, что в дошкольных учреждениях дети относительно безопасны в тех условиях, которые есть сейчас. Говорят, что дети до 10 лет находятся в относительной безопасности и редко приносят вирус домой. Самый большой риск - подростки с 10 лет - они и сами заражаются и могут стать носителями инфекции", - сказал Усонис, но подчеркнул, что эти данные не до конца подтверждены.
По его словам, еще ничего неизвестно о сезонности коронавируса, как он будет вести себя осенью, зимой, весной, но надо быть готовыми к росту числа заболеваний осенью.