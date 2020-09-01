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Новини Коронавірус і карантин
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У Раді поки не планують посилювати карантин, - Разумков

У Раді поки не планують посилювати карантин, - Разумков

Посилення режиму роботи в парламенті у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 поки не планується, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Поки вводити якісь більш жорсткі заходи не плануємо, сподіваюся ситуація не дійде до тієї межі, коли ми змушені будемо впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спікер нагадав, що в даний час існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради. "Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав Разумков.

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Автор: 

ВР (14945) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Канаде в некоторых штатах запретили на законодательном уровне коронобесие, за это наказывают. А у нас зеленые пока что не ужесточают незаконный и неконституционный карантин. Прямо благодетели.
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01.09.2020 16:45
+3
А слабо написать заяву в органы державного самоврядування, что в случае заболевания коронавирусом ты отказываешся от лечения, шобы не занимать чужую койку и не дай бог аппарат ИВЛ? Это всех касается - кто не верит в болячку. А и да, от осложнения в виде пневмонии двухсторонней вызваной вирусом вы будете ставить капильницу себе дома, сами
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01.09.2020 16:49
+3
Вирусными пневмониями люди болеют уже тысячи лет и грипп дает иногда вирусную пневмонию, но это не значит что все люди должны сидеть взаперти и ходить в масках. Тебе не доходит это? Корона - это то же ОРВИ. Ты готов всю жизнь сидеть дома и ходить в маске?До тебя не доходит, что корона - это предлог проводить в жизнь планы тотального контроля над людьми? А план уничтожения людей до полумиллиона о котором сказал Гейтс прямо тебе неизвестен? Из-за таких тупых ботов, которые тут в комментах за липовый карантин и наступает на страну чертовщина.
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01.09.2020 17:12
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В Канаде в некоторых штатах запретили на законодательном уровне коронобесие, за это наказывают. А у нас зеленые пока что не ужесточают незаконный и неконституционный карантин. Прямо благодетели.
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01.09.2020 16:45 Відповісти
А слабо написать заяву в органы державного самоврядування, что в случае заболевания коронавирусом ты отказываешся от лечения, шобы не занимать чужую койку и не дай бог аппарат ИВЛ? Это всех касается - кто не верит в болячку. А и да, от осложнения в виде пневмонии двухсторонней вызваной вирусом вы будете ставить капильницу себе дома, сами
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01.09.2020 16:49 Відповісти
Вирусными пневмониями люди болеют уже тысячи лет и грипп дает иногда вирусную пневмонию, но это не значит что все люди должны сидеть взаперти и ходить в масках. Тебе не доходит это? Корона - это то же ОРВИ. Ты готов всю жизнь сидеть дома и ходить в маске?До тебя не доходит, что корона - это предлог проводить в жизнь планы тотального контроля над людьми? А план уничтожения людей до полумиллиона о котором сказал Гейтс прямо тебе неизвестен? Из-за таких тупых ботов, которые тут в комментах за липовый карантин и наступает на страну чертовщина.
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01.09.2020 17:12 Відповісти
Зеленский, ты принимал, падла, присягу на Конституции, почему ты , животное , ее не соблюдаешь?
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01.09.2020 17:14 Відповісти
У Вас, российских пропагандистов, вообще зачатки совести есть? За что Вы лучшую страну мира лживо обосрали? ПНХ с украинского форума.
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02.09.2020 11:02 Відповісти
Откуда ты вылезло? Я тут пишу правду десятилетие, живу в Украине, а ты, моська тролличья, вали отсюда. ПНХ и быстро.
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02.09.2020 11:47 Відповісти
Шо! Опять?
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01.09.2020 16:51 Відповісти
Шо опять ?


Сьогодні просто у Ларіскі зміна в Лахті..
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01.09.2020 17:17 Відповісти
В давние времена сласть придержащий чтобы показать своё единство стнародом сами ходили в больницы во время эпидемий.
Но депутатки, что шоколадные, что зеленоватые - это шлак
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01.09.2020 16:55 Відповісти
и слово такое забудьте..
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01.09.2020 16:57 Відповісти
Витаутас Усонис не сомневается, что вторая волна коронавируса возможна.
В Литве растет количество людей больных коронавирусом, поэтому профессор Витаутас Усонис сказал, что в начале лета мы рано радовались, думая, что первая волна коронавируса пошла на спад. По его словам, сегодня уже видно, что многие заблуждались, предполагая, что жара убьет вирус. Профессор не сомневается, что вторая волна вполне возможна.
"Сегодня мы можем ясно сказать - неправда, что тепло останавливает распространение COVID-19. Мы видим, он распространяется и в Греции, и в Испании, ну и у нас", - сказал Усонис в передаче на https://ru.delfi.lt/news/live/professor-o-vtoroj-volne-koronavirusa-uzhe-vidno-gde-dopustili-oshibku.d?id=85122895 Delfi .
"Мы слишком рано в начале лета радовались сокращению количества случаев заболевания, стали говорить о спаде первой волны, но это не так. Эпидемиологи ясно говорят, что пока прошли 7 месяцев с начала пандемии - это первичная волна. Значит, мы везде можем встретиться с больным и заболеть сами", - сказал он.
Профессор еще раз подчеркнул, что важно подумать, стоит ли ходить на мероприятия или летать на самолете - особенно это касается людей из группы риска.
Что касается открытия школ, профессор отмечает, что тут данные пока противоречивые.


"Кажется, складывается интересная тенденция. Говорят, что в дошкольных учреждениях дети относительно безопасны в тех условиях, которые есть сейчас. Говорят, что дети до 10 лет находятся в относительной безопасности и редко приносят вирус домой. Самый большой риск - подростки с 10 лет - они и сами заражаются и могут стать носителями инфекции", - сказал Усонис, но подчеркнул, что эти данные не до конца подтверждены.
По его словам, еще ничего неизвестно о сезонности коронавируса, как он будет вести себя осенью, зимой, весной, но надо быть готовыми к росту числа заболеваний осенью.
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01.09.2020 17:15 Відповісти
Скільки тому усонісу заплатили, пілять?
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01.09.2020 21:54 Відповісти
а как там Юля Тимошенко???
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01.09.2020 17:28 Відповісти
 
 