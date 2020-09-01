У Раді поки не планують посилювати карантин, - Разумков

Посилення режиму роботи в парламенті у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 поки не планується, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Поки вводити якісь більш жорсткі заходи не плануємо, сподіваюся ситуація не дійде до тієї межі, коли ми змушені будемо впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спікер нагадав, що в даний час існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради. "Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав Разумков.

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