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Разумков відкрив нову сесію Верховної Ради

Разумков відкрив нову сесію Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту IX скликання.

Верховна Рада відкрила четверту сесію дев'ятого скликання парламенту. Про це повідомляє кореспондент Цензор НЕТ.

Про відкриття сесії оголосив голова ВР Дмитро Разумков. Після оголошення про відкриття в сесійній залі залунав гімн України.

У залі зареєструвалися 299 парламентарів.

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Разумков нагадав, що сьогодні Рада розпочала роботу о 12:00 у зв'язку з Днем знань. Він попросив нардепів під час роботи пам'ятати, що все, що вони роблять, - це для дітей України.

Як повідомив Разумков, на відкритті сесії присутні члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, представники церков та церковних організацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Згідно з порядком денним парламенту на вівторок, 1 вересня, народні депутати на пленарному засіданні 4-ї сесії Верховної Ради планують розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються уточнення окремих виборчих процедур (№ 3971).

Також депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України, що стосуються створення військово-цивільних адміністрацій (№3913), а також законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються створення і ліквідація районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням (ліквідацією) районів (№ 3975), а також проєкт закону про заснування бізнес-омбудсмена в Україні (№ 3607).

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Крім того, народні депутати збираються розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки (№3819). У планах народних депутатів на вівторок також внесення змін до деяких законів про захист прав осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність (перше читання № 3594).

На порядку денному також законопроєкт у другому читанні № 3112 про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" щодо обов'язків виконавця проводити індексацію розмірів аліментів, які визначив суд у твердій грошовій сумі.

Депутати також розглянуть у першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про туризм", який пропонує розширити коло суб'єктів надання готельних послуг (№ 2673).

Автор: 

ВР (14945) Разумков Дмитро (1526)


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мы начинаем квн, для чего? для чего?
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01.09.2020 12:26 Відповісти
Дармоеды ***..ные
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01.09.2020 12:29 Відповісти
Пора голосовать за легализацию героина и ЛСД !
Почему "однорукому бандиту" -- таки да , а герычу и ЛСД --таки нет ?!

Если же украинцев развращать , так делать это нужно по-полной ...
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Пора голосовать за легализацию героина и ЛСД !/ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят маленькие дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиноиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле Мефедрон провоцирует высокую смертность.
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01.09.2020 13:05 Відповісти
Пропоную передивитись потужний виступ Гео Лероса в ВР!
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01.09.2020 13:11 Відповісти
І знов гидота пропукінська сди пхається купіть вже собі зашморги і ваші мамки зрадіють і сусіди періжкув врешті-решт поїдять
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01.09.2020 13:21 Відповісти
УРАААА,,, Всі раді, і я трохи.
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01.09.2020 13:48 Відповісти
 
 