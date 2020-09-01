Разумков відкрив нову сесію Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту IX скликання.

Верховна Рада відкрила четверту сесію дев'ятого скликання парламенту. Про це повідомляє кореспондент Цензор НЕТ.

Про відкриття сесії оголосив голова ВР Дмитро Разумков. Після оголошення про відкриття в сесійній залі залунав гімн України.

У залі зареєструвалися 299 парламентарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Деякі забули, для чого потрапили в Раду. Але вони "мікроби в здоровому організмі" і їх мало

Разумков нагадав, що сьогодні Рада розпочала роботу о 12:00 у зв'язку з Днем знань. Він попросив нардепів під час роботи пам'ятати, що все, що вони роблять, - це для дітей України.

Як повідомив Разумков, на відкритті сесії присутні члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, представники церков та церковних організацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Згідно з порядком денним парламенту на вівторок, 1 вересня, народні депутати на пленарному засіданні 4-ї сесії Верховної Ради планують розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються уточнення окремих виборчих процедур (№ 3971).

Також депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України, що стосуються створення військово-цивільних адміністрацій (№3913), а також законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються створення і ліквідація районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням (ліквідацією) районів (№ 3975), а також проєкт закону про заснування бізнес-омбудсмена в Україні (№ 3607).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан

Крім того, народні депутати збираються розглянути в першому читанні законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки (№3819). У планах народних депутатів на вівторок також внесення змін до деяких законів про захист прав осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність (перше читання № 3594).

На порядку денному також законопроєкт у другому читанні № 3112 про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" щодо обов'язків виконавця проводити індексацію розмірів аліментів, які визначив суд у твердій грошовій сумі.

Депутати також розглянуть у першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про туризм", який пропонує розширити коло суб'єктів надання готельних послуг (№ 2673).