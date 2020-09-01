Разумков открыл новую сессию Верховной Рады
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента IX созыва.
Об этом сообщает корреспондент Цензор НЕТ.
Об открытии сессии объявил глава ВР Дмитрий Разумков. После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.
В зале зарегистрировались 299 парламентариев.
Разумков напомнил, что сегодня Рада начала работу в 12:00 в связи с Днем знаний. Он попросил нардепов во время работы помнить, что все что они делают - это для детей Украины.
Как сообщил Разумков, на открытии сессии присутствуют члены Кабинета Министров, руководители центральных органов власти, судебной ветви власти, представители церквей и церковных организаций, главы дипломатических представительств иностранных государств.
Согласно повестке дня парламента на вторник, 1 сентября, народные депутаты на пленарном заседании 4-ой сессии Верховной Рады планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся уточнения отдельных избирательных процедур (№ 3971).
Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся создания военно-гражданских администраций (№3913), а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся создания и ликвидация районных государственных администраций в связи с создание (ликвидацией) районов (№ 3975), а также законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине (№ 3607).
Кроме того, народные депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год об обеспечении оздоровления и отдыха детей, которые требуют особого внимания и поддержки (№3819). В планах народных депутатов на вторник также внесение изменений в некоторые законы о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность (первое чтение № 3594).
В повестке дня также законопроект во втором чтении № 3112 о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" относительно обязанностей исполнителя проводить индексацию размеров алиментов, которые определил суд в твердой денежной сумме.
Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О туризме", который предлагает расширить круг субъектов предоставления отельных услуг (№ 2673).
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Почему "однорукому бандиту" -- таки да , а герычу и ЛСД --таки нет ?!
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