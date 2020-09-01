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Новости Революция в Беларуси
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На акции студентов в Минске начались задержания

На акции студентов в Минске начались задержания

Белорусская милиция вновь начала задерживать студентов, вышедших на протестную акцию в Минске.

Как сообщают очевидцы, не менее десяти человек задержаны в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова. При этом демонстранты пытались отбить задержанных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс

Во вторник в белорусской столице проходит несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намереваются передать в министерство образования петицию за отставку президента Александр Лукашенко и справедливые выборы президента.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранители. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Участники несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

Участники акции решили расходиться.

В полдень милиция также задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7888) Минск (1562)


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Топ комментарии
+7
Омон будет их щемить безконечно пока они будут лохами...
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01.09.2020 17:16
+5
студенты должны жить так как хотят и выстраивать политику будущего.... теперешняя ситуация вынуждает их быть на улице .... и таракану они ничего не должны ....пускай таракан занимаеться своим отпрыском.
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01.09.2020 17:22
+3
....пускай идут домой ....тут никак - или стрельба или раком в сизо .... промежуточного варианта нет , так устроен мир. Как видишь они пока раком в СИЗО а Лука на троне.... и пока стрельбы не будет в сторону Луки - с трона он не слезет.
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01.09.2020 18:18
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Омон будет их щемить безконечно пока они будут лохами...
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01.09.2020 17:16 Ответить
Бацька обещал направлять задержанных студентов в армию. Посмотрим. Вообще-то студенты должны учиться, овладевать знаниями, а не бузотерить на улицах
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01.09.2020 17:19 Ответить
студенты должны жить так как хотят и выстраивать политику будущего.... теперешняя ситуация вынуждает их быть на улице .... и таракану они ничего не должны ....пускай таракан занимаеться своим отпрыском.
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01.09.2020 17:22 Ответить
студенты должны подчиняться законам. подавай заявку на митинг за 2 недели и вперед...
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01.09.2020 18:27 Ответить
смотря каким законам ..... Лука может написать и принять закон в котором тебе по голове должны бить шесть раз в день - если не хочешь по закону - пиши заявку за 2 недели и вперед .....
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01.09.2020 18:45 Ответить
значит будет их мудохать всегда.
болотные рабы другого обращения не поймут.
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01.09.2020 17:47 Ответить
Що їм треба зробити,щоб Ви не називали їх лохами?..Взяти зброю і стріляти в ОМОН?..Тоді їх справді перестануть щемити,але почнуть розстрілювати...
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01.09.2020 18:09 Ответить
....пускай идут домой ....тут никак - или стрельба или раком в сизо .... промежуточного варианта нет , так устроен мир. Как видишь они пока раком в СИЗО а Лука на троне.... и пока стрельбы не будет в сторону Луки - с трона он не слезет.
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01.09.2020 18:18 Ответить
как ты умудрился вместо ЗЕ написать ОМОН?
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01.09.2020 18:22 Ответить
мусоров пакуют??
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01.09.2020 17:17 Ответить
Ватное тупоголовое стадо.
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01.09.2020 17:29 Ответить
Смешно, они полдня пытались пробиться к министерству чтоб вручить петицию а потом просто пошли по домам.
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01.09.2020 17:40 Ответить
Если еще один Сралин,Мавзолейное быдло закончится...,бабы дерьмо перестали рожать...маршал Жюков ошибся....
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01.09.2020 17:49 Ответить
Важливо, щоб ОМОН і інші силовики почали переходити на бік протестувальників. Тоді Білорусь буде чекати щасливе майбутнє.
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01.09.2020 17:49 Ответить
Важливо щоб їх судили за побиття людей, не так як в Україні, а по справжньому.
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01.09.2020 17:53 Ответить
Якщо побиття призвело до каліцтва, або що смерті, то так. В іншому випадку має бути амністія силовикам.
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01.09.2020 17:58 Ответить
То вже їм розбиратись відповідно з їхніми законами, бо інакше буде постійне незадоволення народу владою, як в Україні.
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01.09.2020 18:06 Ответить
Тут закон один на всі часи і народи...І він говорить - "переможців не судять"...
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01.09.2020 18:14 Ответить
Деколи судять і ще й як - після Французької революції революціонерів пачками відправляли під гільйотину.
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01.09.2020 18:23 Ответить
Вони зможуть перейти лише тоді коли знімуть форму . Інших варіантів немає , годі й думати . І вірити в казочки . .
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01.09.2020 18:11 Ответить
Напевне будуть зміни: http://mignews.com.ua/politics/24259731.html
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01.09.2020 17:55 Ответить
Много ваты развелось тут, лука убийца, потому боится и не уходит, смертная казнь ему, он не заслуживает лёгкой мгновенной смерти. Ему светит карцер с семейкой пожизненно.
И это скоро будет.
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01.09.2020 19:48 Ответить
А Литвина жалковато, он до конца будет плакать о луке.
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01.09.2020 19:49 Ответить
Я ему хвостов от селедки подгоню - пусть сосет...
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01.09.2020 20:14 Ответить
Участники акции решили расходиться.Источник: https://censor.net/ru/n3217020
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01.09.2020 20:58 Ответить
 
 