На акции студентов в Минске начались задержания

Белорусская милиция вновь начала задерживать студентов, вышедших на протестную акцию в Минске.

Как сообщают очевидцы, не менее десяти человек задержаны в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова. При этом демонстранты пытались отбить задержанных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс

Во вторник в белорусской столице проходит несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намереваются передать в министерство образования петицию за отставку президента Александр Лукашенко и справедливые выборы президента.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранители. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Участники несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

Участники акции решили расходиться.

В полдень милиция также задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили.

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