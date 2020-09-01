На акции студентов в Минске начались задержания
Белорусская милиция вновь начала задерживать студентов, вышедших на протестную акцию в Минске.
Как сообщают очевидцы, не менее десяти человек задержаны в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова. При этом демонстранты пытались отбить задержанных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс
Во вторник в белорусской столице проходит несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намереваются передать в министерство образования петицию за отставку президента Александр Лукашенко и справедливые выборы президента.
Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранители. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Участники несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.
Участники акции решили расходиться.
В полдень милиция также задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
болотные рабы другого обращения не поймут.
И это скоро будет.