В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во вторник, 1 сентября, в Минске (Беларусь) студенты вышли на мирную акцию протеста и солидарности.
В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа, сообщает TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.
К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.
Тем временем, МГЛУ оцепили силовики - туда направляется колонна студентов.
К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета. Также издание "Радио Свобода" сообщило, что ОМОН задержал несколько студентов, которые вышли на акцию протеста.
Журналист передает о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь. Журналистов, которые вели стрим со студенческой акции, задержали в прямом эфире — для проверки аккредитации.
Ранее сообщалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.
В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.Источник: https://censor.net/ru/n3216880
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Франция Де Голля - это демократический режим
Украина Януковича - мягкоавторитарный, но жертвы все равно были
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учи матчасть
для жескоавторитарного или тоталитарного режима посрать - студенты или работяги, если они с цветочками
работает только насилие
Может быть.
А были ли детьми Герои Крут - Киевские студенты?
ЛУКАШЕНКО_ ДЕТЕЙ НЕ ТРОЖЬ!!!
Кадырова позови БАТ !!!! Тот тебя научит, хотя может и учить не надо!
гдето там на смердящих болотах микромордора...
Послушайте меня, друзья. Беларусы.
Попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.
Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопчеными, черными, злыми и ненавидящими - вы не победите.
Свобода и победа над диктатурой не дается плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.
Она дается гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов.
Это в лучшем случае.
А в наших с вами случаях - ещё и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".
У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно.
А выжившие - были злы и усталы.
Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко.
Когда вас полюбить будет сложно.
Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.
Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать.
Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать самим.
Да-да, избивать.
Когда - пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.
Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.
Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу.
И никак иначе.
Я был на нескольких революциях и я вам могу сказать точно: пока у нее светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит.
Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.
На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать.
Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощереных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи.
Но побеждают только псы.
Только.
Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.
Если бы меня тогда на Карачуне на отп...или за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом ещё два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили пряниками с чаем - Украины бы уже не было.
И другого пути нет.
У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста - украинский и российский.
Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый - с плакатиками, со статысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и «милиция с народом».
Результат и того и того перед глазами.
Время не работает на протест.
Время работает на диктатуру.
Поймите это наконец.
339 коментарів
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"они гуляют"... эт вы в отделении будете рассказывать, стоя раком и с дубинкой в задницах
https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4
https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
Тому що Білорусь - це колонія росії.
І якщо ви будет там щось робити - путін буде з вами боротись. А в путіна дуже багато сил і ресурсів.
Вижу человек 100-150 инфантилов решивших под шумок погулять по городу вместо учебы.
если в Беларуси и в росии одновременно пройдут революции.
Иначе путин просто не даст ничего сделать.
путин такие советы и януковичу давал, что народ нужно переломать через колено.
чтобы они утерлись и пошли себе по домам дальше терпеть терпилы.
у него в россии это работает.