В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 1 сентября, в Минске (Беларусь) студенты вышли на мирную акцию протеста и солидарности.

В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа, сообщает TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.

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К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Тем временем, МГЛУ оцепили силовики - туда направляется колонна студентов.

К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета. Также издание "Радио Свобода" сообщило, что ОМОН задержал несколько студентов, которые вышли на акцию протеста.

Журналист передает о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь. Журналистов, которые вели стрим со студенческой акции, задержали в прямом эфире — для проверки аккредитации.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.Источник: https://censor.net/ru/n3216880