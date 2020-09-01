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В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 1 сентября, в Минске (Беларусь) студенты вышли на мирную акцию протеста и солидарности.

В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа, сообщает TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Парень сделал любимой предложение на акции протеста в Минске. ВИДЕО

К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Тем временем, МГЛУ оцепили силовики - туда направляется колонна студентов.

К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета. Также издание "Радио Свобода" сообщило, что ОМОН задержал несколько студентов, которые вышли на акцию протеста.

Журналист передает о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь. Журналистов, которые вели стрим со студенческой акции, задержали в прямом эфире — для проверки аккредитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. СПИСОК (обновлено)

В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 01
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 02
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 03
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 04
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 05
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 06
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 07
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 08
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 09
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 10
В Минске студенты вышли на протест: начались задержания 11

Ранее сообщалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.Источник: https://censor.net/ru/n3216880

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) протест (5858) репрессии (2767) Минск (1562) студенты (667)


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Топ комментарии
+12
когда они научаться давать отпор блеать ????
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01.09.2020 12:37
+11
А де повітряні кульки та букети кольорів?
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01.09.2020 12:37
+10
как говорится за одного битого двух небитых дают. с каждым избитым, особенно избитым ни за что беларусы будут все больше радикализовываться.
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01.09.2020 12:28
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Ага, Де Голя відправили у відставку, Янукович втік в Ростов, і дальше по списку. ... Що, перестрашився і самозаспокоюєшся?
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01.09.2020 14:35 Ответить
ну, ты реально невежда и идиот...
Франция Де Голля - это демократический режим
Украина Януковича - мягкоавторитарный, но жертвы все равно были
---
учи матчасть
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01.09.2020 14:51 Ответить
Я писав про студентів. Студенти почали тоді страйкувати. Тут майже постійно хтось десь страйкує, то такий французький вид спорту.
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01.09.2020 14:55 Ответить
еще раз, баран ты неумеющий читать
для жескоавторитарного или тоталитарного режима посрать - студенты или работяги, если они с цветочками
работает только насилие
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01.09.2020 14:59 Ответить
А ГДЕ РОДИТЕЛИ ЭТИХ ДЕТЕЙ???
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01.09.2020 12:46 Ответить
Хай тільки вони попробують дітей скривдити, родичі озвіріють. В Києві теж все затихало поки дітей (студентів) не побили. Так було завжди і всюди.
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01.09.2020 12:50 Ответить
я об этом и говорю. У меня аж закипело, хотя дети не мои
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01.09.2020 12:51 Ответить
Для батьків вже готові кацапські братушки - ***** обіцяло відмегелити братів по повній програмі, щоб не вилазили зі стійла. Ні кроку назад, бо буде біда.
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01.09.2020 12:55 Ответить
Студенты - это дети?
Может быть.
А были ли детьми Герои Крут - Киевские студенты?
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01.09.2020 12:58 Ответить
да, были
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01.09.2020 12:59 Ответить
Их мусора вяжут и бьют, а они все визжат "милиция с народом"
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01.09.2020 12:46 Ответить
Мирных бить ментам одно удовольствие. Странные белорусы, нет внутренней гордости.
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01.09.2020 13:00 Ответить
ненавидимий народом лукашеску...пора тобі склеїти ласти
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01.09.2020 13:03 Ответить
Протест розовых пони. Это уже на садомазо похоже. Может им нравится.
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01.09.2020 13:12 Ответить
На гей-парад.
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01.09.2020 14:46 Ответить
В армії пострайкують, тих кого зараз пакують шукайте там
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01.09.2020 13:14 Ответить
ВЫ МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!! И НЕ БОЙТЕСЬ!!! БЕРКУТ ОНИ БЫЛИ ВАМИ-НО ВЫ ИМИ НЕ СТАНЕТЕ!!!!!
ЛУКАШЕНКО_ ДЕТЕЙ НЕ ТРОЖЬ!!!
Кадырова позови БАТ !!!! Тот тебя научит, хотя может и учить не надо!
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01.09.2020 13:27 Ответить
кошмаррр. прямо как в фильме.....
гдето там на смердящих болотах микромордора...
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01.09.2020 13:30 Ответить
Говорят у Путина ресурсов нет. Наивность. В рашке ОМОНА на пару дивизий найдется да и просто желающих избивать "нациков" найдется немало. И с большим удоволтствием и наслаждением будут это делать. Организовывать быдло гопоту рашка для таких дел умеет как мы знаем из событий тн русской весны на Донбассе. С хрущеб понабирают гопоту на крайняк.
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01.09.2020 13:34 Ответить
Что значит "нацик"? По этой мерке любого человека, любящего свою родину, можно обозвать "нациком"..
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01.09.2020 13:42 Ответить
Для ватников все кто за независимость от Маасквы есть нацики.
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01.09.2020 14:20 Ответить
Нацик в кавычках - слишком сложная конструкция, лучше бы https://censor.net/ru/user/448831 её не употреблял. Потому, что без кавычек это слово имеет негативную коннотацию, а в кавычках - это что? Автор хотел сказать, что это слово в кавычках не его, а как бы из лексикона ОМОНа, однако от этого оно не утратило свою негативную коннотацию.
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01.09.2020 14:53 Ответить
Уже даже не интересно. Это не демонстрации. Это выгул розовых пони. Их менты фигарят, а они скандируют "Мы гуляем". Для болота это, конечно, достижение, но не о какой "революции", тем более "национальной", и уж тем более "достоинства" не может быть и речи. Сябрам, конечно успехов, но "революция" мышей против волков ... итог предсказуем.
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01.09.2020 13:40 Ответить
Оказывается, в Беларуси слово "диссидент" - ругательное. Студенты не знают историю и думают, что диссиденты - это враги своей страны. Диссиденты - враги не страны, а государства, пожирающего своих граждан. Пока белорусы не научатся различать понятия "страна" и "государство", толку не будет. Кстати, госпропаганда всегда стремится смешать эти понятия, чтобы объявить каждого, кому не нравятся действия власти (государства), врагом страны (народа), чтобы оправдать репрессии против них.
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01.09.2020 13:44 Ответить
овощи на грядке взбунтовались.
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01.09.2020 13:45 Ответить
Аркадий Бабченко:

Послушайте меня, друзья. Беларусы.
Попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.

Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопчеными, черными, злыми и ненавидящими - вы не победите.

Свобода и победа над диктатурой не дается плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.

Она дается гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов.

Это в лучшем случае.
А в наших с вами случаях - ещё и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".
У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно.
А выжившие - были злы и усталы.

Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко.

Когда вас полюбить будет сложно.
Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.
Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать.
Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать самим.
Да-да, избивать.

Когда - пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.

Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.
Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу.
И никак иначе.

Я был на нескольких революциях и я вам могу сказать точно: пока у нее светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит.

Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.
На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать.
Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощереных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи.
Но побеждают только псы.
Только.

Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.

Если бы меня тогда на Карачуне на отп...или за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом ещё два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили пряниками с чаем - Украины бы уже не было.
И другого пути нет.

У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста - украинский и российский.

Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый - с плакатиками, со статысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и «милиция с народом».
Результат и того и того перед глазами.
Время не работает на протест.
Время работает на диктатуру.
Поймите это наконец.

339 коментарів

693 поширення
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01.09.2020 13:45 Ответить
Макаревич про Белорусский ОМОН https://youtu.be/4RyWSmjuySQ
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01.09.2020 14:01 Ответить
какие позорники эти беларусские овцы!
"они гуляют"... эт вы в отделении будете рассказывать, стоя раком и с дубинкой в задницах
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01.09.2020 14:01 Ответить
Где колоны студентов Не надо нагнетать ситуацию
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01.09.2020 14:08 Ответить
"Где колонны студентов?" Очки продаются в оптике.
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01.09.2020 15:29 Ответить
пока белорусские мужики трусливо выглядывают из подворотен, ОМОН пакует храбрых белорусских девушек


https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4

https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
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01.09.2020 14:26 Ответить
Начались задержания прогульщиков.....
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01.09.2020 14:30 Ответить
У вас нічого не вийде.
Тому що Білорусь - це колонія росії.
І якщо ви будет там щось робити - путін буде з вами боротись. А в путіна дуже багато сил і ресурсів.
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01.09.2020 14:47 Ответить
Колонны не вижу.
Вижу человек 100-150 инфантилов решивших под шумок погулять по городу вместо учебы.
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01.09.2020 14:49 Ответить
лукашенка можно скинуть только вместе с путиным.
если в Беларуси и в росии одновременно пройдут революции.
Иначе путин просто не даст ничего сделать.
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01.09.2020 14:49 Ответить
почему так жестко всех избивают?

путин такие советы и януковичу давал, что народ нужно переломать через колено.
чтобы они утерлись и пошли себе по домам дальше терпеть терпилы.

у него в россии это работает.
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01.09.2020 14:53 Ответить
вместо кастрации луки с 90-х за создание эскадронов смерти, Запад благополучно покупает у него бензик...
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01.09.2020 15:19 Ответить
Прально студенты делают,что бастуют! На польских грядках это сраное образование на хрен никому не нужно!
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01.09.2020 15:22 Ответить
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