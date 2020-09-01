Парень сделал любимой предложение на акции протеста в Минске. ВИДЕО
Молодой человек признался своей избраннице в любви и предложил ей руку и сердце на акции оппозиции в Минске. Девушка ответила согласием, прохожие апплодировали.
Это видео опубликовал портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас все находимся среди наших людей, среди всех тех, кто нам близок по духу, кто наши друзья и братья. Это наши люди, и это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня кое-то создать", - сказал молодой человек и опустился на одно колено.
"Таня, ты выйдешь за меня?" - спросил он.
Девушка была настолько впечатлена, что смогла только кивнуть, расплакаться и поцеловать избранника.
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Жыве Беларусь!
не мог на белоруской попросить шоб натянуть.... (кольцо, а вы шо подумали?) на конечность(безымянный палец,а вы шо подумали? )
То я понимаю белорускую мову, а этот чел даже "освідчення" произносит на том языке, носители которого убили беларусов - как никто, а за Муссолини даже и говорить нечего - банально не дорос до московитов.
у нас апостроф просто - это же ужасно неудобно. вон, Антиколорадос пишет в осн. на рос. языке, хотя и патриот и все дела. умный, мужественный, крепкий.
Противно.
Если бы они оба были перемазаны сажей от шин, это было бы круто.
А так - тьфу, инфантилы не знают как покруче выпендриться в инстаграмчике "сматрите я на протестиках". Позорище.
Нужно было сразу с этого и начинать, а не выкладывать свои "знания" и интересы и потом писать: "комментировать не буду". Надо же до такого додуматься: начать комментировать, а потом в комментарии писать, что комментировать не буду.
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А потом до меня дотекло.
У них это реально 2004 год.
Они еще не осознали, что одного соседа не досчитаются а второй сосед инвалид действиями омона.
У каждой нации свой путь.
Мы просто повзрослели чуть раньше.
Удачи, ребята.
Выжить вам и выстоять.
как не стало его у венесуэльцев
а чтобы отсосать у власти - то сябры все делают правильно
Не потрібно ховати вовка в овечу шкуру. Що собою являють ці "овечки" - всі бачили вже на Україні в 2014 році.
типа акции Тесла после вчерашнего сплита 5:1 😬😬
скоро эти брачующиеся будуткуковать за пределами своей страны...
И шо ты будешь делать когда омоновцы твою подружку по кругу пустят у тебя на глазах, мурчать о другой стране и цветочки им подносить? Эта мирная "поллюция", выражает не протест а покорность, как правильно заметил господин Невзоров, может быть они созреют года через два, но боюсь шо колхозник труханет их так шо не успеют, уже видно шо все происходящее станет наглядным примером, инструкцией к применению - как действовать узурпаторам в отношении овечек возомнивших себя вольнолюбивыми горными баранами , зачем там выборы вообще проводить, не понимаю, в Украине выборы - пародия, а там простая формальность... Не будет там ничего, нет огня. Я о протестах.
Таракан, по праву первой брачной ночи даст команду спецмордоровцам отмудохать обоих влюбленных в очко милицейской дубиной прямо в автозаке, а потом еще много раз на киче.