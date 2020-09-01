Парень сделал любимой предложение на акции протеста в Минске. ВИДЕО

Молодой человек признался своей избраннице в любви и предложил ей руку и сердце на акции оппозиции в Минске. Девушка ответила согласием, прохожие апплодировали.

Это видео опубликовал портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас все находимся среди наших людей, среди всех тех, кто нам близок по духу, кто наши друзья и братья. Это наши люди, и это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня кое-то создать", - сказал молодой человек и опустился на одно колено.

"Таня, ты выйдешь за меня?" - спросил он.

Девушка была настолько впечатлена, что смогла только кивнуть, расплакаться и поцеловать избранника.

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