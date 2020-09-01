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Хлопець зробив коханій пропозицію на акції протесту в Мінську. ВIДЕО
Молодик освідчився своїй обраниці і запропонував їй руку і серце на акції опозиції в Мінську. Дівчина відповіла згодою, перехожі аплодували.
Це відео опублікував портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз всі перебуваємо серед наших людей, серед всіх тих, хто нам близький за духом, хто наші друзі і брати. Це наші люди, і це наша країна, нова країна, яку ми створимо. І я теж хочу сьогодні дещо створити", - сказав молодик і опустився на одне коліно.
"Таню, ти вийдеш за мене?" - запитав він.
Дівчина була настільки вражена, що змогла лише кивнути, розплакатися і поцілувати обранця.
Топ коментарі
+13 Сэмэн Сумской
показати весь коментар01.09.2020 01:27
+8 Jimmy Hill
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+5 Irada
показати весь коментар01.09.2020 01:59
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Жыве Беларусь!
не мог на белоруской попросить шоб натянуть.... (кольцо, а вы шо подумали?) на конечность(безымянный палец,а вы шо подумали? )
То я понимаю белорускую мову, а этот чел даже "освідчення" произносит на том языке, носители которого убили беларусов - как никто, а за Муссолини даже и говорить нечего - банально не дорос до московитов.
у нас апостроф просто - это же ужасно неудобно. вон, Антиколорадос пишет в осн. на рос. языке, хотя и патриот и все дела. умный, мужественный, крепкий.
Противно.
Если бы они оба были перемазаны сажей от шин, это было бы круто.
А так - тьфу, инфантилы не знают как покруче выпендриться в инстаграмчике "сматрите я на протестиках". Позорище.
Нужно было сразу с этого и начинать, а не выкладывать свои "знания" и интересы и потом писать: "комментировать не буду". Надо же до такого додуматься: начать комментировать, а потом в комментарии писать, что комментировать не буду.
.
А потом до меня дотекло.
У них это реально 2004 год.
Они еще не осознали, что одного соседа не досчитаются а второй сосед инвалид действиями омона.
У каждой нации свой путь.
Мы просто повзрослели чуть раньше.
Удачи, ребята.
Выжить вам и выстоять.
как не стало его у венесуэльцев
а чтобы отсосать у власти - то сябры все делают правильно
Не потрібно ховати вовка в овечу шкуру. Що собою являють ці "овечки" - всі бачили вже на Україні в 2014 році.
типа акции Тесла после вчерашнего сплита 5:1 😬😬
скоро эти брачующиеся будуткуковать за пределами своей страны...
И шо ты будешь делать когда омоновцы твою подружку по кругу пустят у тебя на глазах, мурчать о другой стране и цветочки им подносить? Эта мирная "поллюция", выражает не протест а покорность, как правильно заметил господин Невзоров, может быть они созреют года через два, но боюсь шо колхозник труханет их так шо не успеют, уже видно шо все происходящее станет наглядным примером, инструкцией к применению - как действовать узурпаторам в отношении овечек возомнивших себя вольнолюбивыми горными баранами , зачем там выборы вообще проводить, не понимаю, в Украине выборы - пародия, а там простая формальность... Не будет там ничего, нет огня. Я о протестах.
Таракан, по праву первой брачной ночи даст команду спецмордоровцам отмудохать обоих влюбленных в очко милицейской дубиной прямо в автозаке, а потом еще много раз на киче.