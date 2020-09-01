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Новини Відео Революція в Білорусі
3 809 56

Хлопець зробив коханій пропозицію на акції протесту в Мінську. ВIДЕО

Молодик освідчився своїй обраниці і запропонував їй руку і серце на акції опозиції в Мінську. Дівчина відповіла згодою, перехожі аплодували.

Це відео опублікував портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз всі перебуваємо серед наших людей, серед всіх тих, хто нам близький за духом, хто наші друзі і брати. Це наші люди, і це наша країна, нова країна, яку ми створимо. І я теж хочу сьогодні дещо створити", - сказав молодик і опустився на одне коліно.

"Таню, ти вийдеш за мене?" - запитав він.

Дівчина була настільки вражена, що змогла лише кивнути, розплакатися і поцілувати обранця.

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Автор: 

Білорусь (7930) одруження (81) кохання (9)


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Топ коментарі
+13
И че теперь, всем расплакаться от умиления? Прям индийское кино какое-то, с хороводами.
Противно.
Если бы они оба были перемазаны сажей от шин, это было бы круто.
А так - тьфу, инфантилы не знают как покруче выпендриться в инстаграмчике "сматрите я на протестиках". Позорище.
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01.09.2020 01:27
+8
Сябры поздравляю Вас и желаю долгих лет жизни в демократической Беларуси без усатого таракана!!!
Жыве Беларусь!
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01.09.2020 01:17
+5
Интересно читать посты человека, не знающего ничего о Майдане. Там нетолько предложения делались, в феврале и свадьбу отгуляли.
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01.09.2020 01:59
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Вона оно что.. То и правильно, а ну-как колонна солдатов НАТО сделаць предложение непонятное захочет?
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01.09.2020 01:16 Відповісти
Сябры поздравляю Вас и желаю долгих лет жизни в демократической Беларуси без усатого таракана!!!
Жыве Беларусь!
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01.09.2020 01:17 Відповісти
а ты заметил что все болотные рабы имеют бело синий цвет кожи. Они что, никогда не загорают?
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01.09.2020 01:31 Відповісти
Дело молодое. Одно плохо: когда поженятся и родят, то заграницу придется ехать: деньги нужны, а заводы по их милости стоя́т. А то и вообще нестабильность может быть. Это я так будущую возможную войну называю, которую РФ всё раскачивает. Раз за Беларусь уцепился Путин, то проседание экономики неизбежно. И вообще Беларусь ждут времена перемен. И неизвестно в какую сторону.
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01.09.2020 05:26 Відповісти
Мову проср.
не мог на белоруской попросить шоб натянуть.... (кольцо, а вы шо подумали?) на конечность(безымянный палец,а вы шо подумали? )
То я понимаю белорускую мову, а этот чел даже "освідчення" произносит на том языке, носители которого убили беларусов - как никто, а за Муссолини даже и говорить нечего - банально не дорос до московитов.
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01.09.2020 01:17 Відповісти
я подумал натянуть Луку на бутілко...
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01.09.2020 01:20 Відповісти
Луку Вітек Ростовський натягне. Йому )(уйло Луку вкарти програло.
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01.09.2020 01:36 Відповісти
Лулз. Мне так удобней просто. че я должен переключать раскладку шоб поставить апостроф то? не, ну понимаю шо выглядит не оч. шо пишу на рос. языке и выступаю за мову, а вот ты сам на каком написал? патриот колбасный блин.
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01.09.2020 13:21 Відповісти
Ты, свою то мову, хоть знаешь, чудило))?
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01.09.2020 07:23 Відповісти
она у меня родная. а вот писать, "чудило", мне удобней на кацапской.
у нас апостроф просто - это же ужасно неудобно. вон, Антиколорадос пишет в осн. на рос. языке, хотя и патриот и все дела. умный, мужественный, крепкий.
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01.09.2020 13:19 Відповісти
И че теперь, всем расплакаться от умиления? Прям индийское кино какое-то, с хороводами.
Противно.
Если бы они оба были перемазаны сажей от шин, это было бы круто.
А так - тьфу, инфантилы не знают как покруче выпендриться в инстаграмчике "сматрите я на протестиках". Позорище.
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01.09.2020 01:27 Відповісти
Полностью согласен! Если бы у нас на Майдан парни выходили с кольцами, свадьбы они проводили бы с благословения яныка!!
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01.09.2020 01:33 Відповісти
А брачная ночь у них была бы в камере, причем порознь.
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01.09.2020 01:34 Відповісти
Интересно читать посты человека, не знающего ничего о Майдане. Там нетолько предложения делались, в феврале и свадьбу отгуляли.
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01.09.2020 01:59 Відповісти
А меня не очень-то интересует, что вас интересует. Да украинские парни женились на Майдане, а коктейли молотова американцы швыряли! Американцы отстаивали Майдан с оружием в руках! А наши только женитьбой занимались! Гуляли бы вы отсюда со своими знаниями Майдана.
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01.09.2020 02:11 Відповісти
Я свое отгуляла зимой 2014. И знаю о нем поболее Вашего. А хамство не аргумент, всего лишь показатель воспитания. Не стоит этим кичиться. Про оружие на Майдане даже комментировать не буду.
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01.09.2020 02:25 Відповісти
"даже комментировать не буду"
Нужно было сразу с этого и начинать, а не выкладывать свои "знания" и интересы и потом писать: "комментировать не буду". Надо же до такого додуматься: начать комментировать, а потом в комментарии писать, что комментировать не буду.
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01.09.2020 02:36 Відповісти
Комментировать не буду Ваш абсурд об оружии на Майдане.
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01.09.2020 02:41 Відповісти
Плохо, что вы не воздерживаетесь также от комментариев о своих интересах. Они тут и правда мало кого интересуют.
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01.09.2020 02:44 Відповісти
Если не хотите, чтобы ваши посты комментировали, не пишите . Это открытый форум. Не понравилось замечание, что на Майдане была и свадьба, вопреки Вашему заявлению? Ну что поделать. Правда, она такая дама - ей рот не заткнешь.
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01.09.2020 02:57 Відповісти
Скажите, а вы допускаете мысль, что можете ошибаться?
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01.09.2020 02:59 Відповісти
Эта особь начала с утверждения того, что я ничего не знаю о событиях на Майдане. Интересно, что она даже не удосужилась сравнить ситуации перед своим выпадом. После своего выпада этот человек назвал меня хамом. Ахаха. Ах, да, она же ещё написала, что не будет комментировать ситуацию с оружием на Майдане. Поэтому, да, я наверное ошибаюсь и украинцы выходили на Майдан исключительно с мыслями о свадьбе, беря с собой смартфоны, цветы и кольца, и ничего больше. Отстаивали свободу и Майдан с оружием американцы, как и писали рус. СМИ. Вот теперь и белорусы дарят цветы омону, делают предложения и женяться, ожидая америкосов которорые и будут, ЧТО-ТО делать.
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01.09.2020 11:30 Відповісти
ну а что вам мешает ответить на мой вопрос?
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01.09.2020 17:11 Відповісти
Нужно признать, что ваше невежество на очень высоком уровне. Мне до вас обоих далеко. Как и до ваших смайлов, которые что та особь, что эта любят зачем-то вставлять
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01.09.2020 19:42 Відповісти
Благодарю.
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01.09.2020 20:17 Відповісти
У футбольных болельщиков и в ситуациях наподобие этого, например на митингах, увеличивается тестостерон. И хочется пожениться.Так что это состояние понятно. Всеобщая эйфория.
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01.09.2020 05:52 Відповісти
У белорусов повышаеться тестостерон от выхода на марши со сматрфонами, цветами и кольцами? Ну тогда мир да любовь им. А кто-то другой приедет и будет биться за их свободу.
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01.09.2020 11:22 Відповісти
вы были пермазаны , а результат такой же .
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01.09.2020 04:39 Відповісти
плодитесь и размножайтесь холопы лукавого цыгана.
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01.09.2020 01:28 Відповісти
А право "первой ночи" есть у Луки?
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01.09.2020 01:33 Відповісти
у коленьки.
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01.09.2020 01:35 Відповісти
А он потянет?
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01.09.2020 01:37 Відповісти
У нас тоже такие романтические истории случались во времена Майдана. А в результате - антиукраинский идиот с несколькими статьями про дэжзраду, мля! Ну я не буду намекать, шо то есть идиот зеля.)

.
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01.09.2020 01:37 Відповісти
ты про междуидиотье забыл, там не идиот, но статей хватает
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01.09.2020 02:05 Відповісти
Ну не знаю.Какое будущее и крепкая семья,может быть у уголовника и безработной.Ведь именно так их видит их незаконный Президент
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01.09.2020 01:41 Відповісти
И укатили в автозаке на медовый месяц?
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01.09.2020 01:49 Відповісти
Хотелось написать желчную гадость на тему "у вас соседей уже убили, соседок омон дубинками изнасиловал а вы сопли розовые разводите"...
А потом до меня дотекло.
У них это реально 2004 год.
Они еще не осознали, что одного соседа не досчитаются а второй сосед инвалид действиями омона.
У каждой нации свой путь.
Мы просто повзрослели чуть раньше.
Удачи, ребята.
Выжить вам и выстоять.
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01.09.2020 01:53 Відповісти
И что интересно: вполне возможно что и в 2004 год вмешались ихтамнеты. И в 2020 год в Беларуси. Так что неудивительно, что вам это напоминант 2004 год: сценарий тот же. И возможно пропагандисты те же. И дирижеры те же.
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01.09.2020 06:39 Відповісти
у них не будет уже шанса что-то там осознать и повзрослеть
как не стало его у венесуэльцев
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01.09.2020 08:09 Відповісти
из огня да в полымя.
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01.09.2020 01:57 Відповісти
та это он не ей штото сделал, это он всем окружающим показал "какойяклассныйпассан", так умиляет, когда деффки отказывают этим клоунам
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01.09.2020 02:02 Відповісти
У них сейчас эйфория.
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01.09.2020 05:56 Відповісти
чтобы победить - да
а чтобы отсосать у власти - то сябры все делают правильно
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01.09.2020 08:08 Відповісти
Настав час "умилітєльних" історій.....

Не потрібно ховати вовка в овечу шкуру. Що собою являють ці "овечки" - всі бачили вже на Україні в 2014 році.
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01.09.2020 05:53 Відповісти
я это прочитал как парень сделал своей любимой предложение на акции
типа акции Тесла после вчерашнего сплита 5:1 😬😬
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01.09.2020 06:20 Відповісти
Ванильная бестолковая хня.
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01.09.2020 07:35 Відповісти
Достойный финал истории, людям нравится такое.
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01.09.2020 07:37 Відповісти
болваны бяларусы просто не понимают, что такое акции политического несогласия с правительством
скоро эти брачующиеся будуткуковать за пределами своей страны...
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01.09.2020 08:07 Відповісти
Дебилизм!
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01.09.2020 08:58 Відповісти
Потомственные рабы и дети появятся в рабстве!
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01.09.2020 10:09 Відповісти
А что вы хотели в СМИ работает ФСБ пошла маргинализация!
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01.09.2020 10:10 Відповісти
И жили они долго и счастливо при царе Лукашеско, а потом и после его смерти с его сыном Коленькой, до самой смерти, "Конец"
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01.09.2020 12:03 Відповісти
Та было и у нас такое и свадьбы тоже и признания и предложения, только тут была драка, а там блеяние ягнят...
И шо ты будешь делать когда омоновцы твою подружку по кругу пустят у тебя на глазах, мурчать о другой стране и цветочки им подносить? Эта мирная "поллюция", выражает не протест а покорность, как правильно заметил господин Невзоров, может быть они созреют года через два, но боюсь шо колхозник труханет их так шо не успеют, уже видно шо все происходящее станет наглядным примером, инструкцией к применению - как действовать узурпаторам в отношении овечек возомнивших себя вольнолюбивыми горными баранами , зачем там выборы вообще проводить, не понимаю, в Украине выборы - пародия, а там простая формальность... Не будет там ничего, нет огня. Я о протестах.
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01.09.2020 12:21 Відповісти
Очень романтично, учитывая ПРАВО ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ С ОБЕИМИ ПОМОЛВЛЕННЫМИ, которое имеет и обязательно применит их Верховный Каган Таракан.
Таракан, по праву первой брачной ночи даст команду спецмордоровцам отмудохать обоих влюбленных в очко милицейской дубиной прямо в автозаке, а потом еще много раз на киче.
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02.09.2020 12:06 Відповісти
 
 