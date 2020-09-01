Хлопець зробив коханій пропозицію на акції протесту в Мінську. ВIДЕО

Молодик освідчився своїй обраниці і запропонував їй руку і серце на акції опозиції в Мінську. Дівчина відповіла згодою, перехожі аплодували.

Це відео опублікував портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз всі перебуваємо серед наших людей, серед всіх тих, хто нам близький за духом, хто наші друзі і брати. Це наші люди, і це наша країна, нова країна, яку ми створимо. І я теж хочу сьогодні дещо створити", - сказав молодик і опустився на одне коліно.

"Таню, ти вийдеш за мене?" - запитав він.

Дівчина була настільки вражена, що змогла лише кивнути, розплакатися і поцілувати обранця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом"