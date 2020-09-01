У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У вівторок, 1 вересня, в Мінську (Білорусь) студенти вийшли на мирну акцію протесту і солідарності.
У Мінську колона студентів рухається проспектом Незалежності в сторону площі Якуба Коласа, повідомляє TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.
Протестують студенти Білоруського національного технічного університету та Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. Міліція просить їх розійтися.
До протестів приєднався Мінський державний лінгвістичний університет (МЛУ). Машини, що проїжджають повз, сигналять на знак підтримки.
Тим часом, МЛУ оточили силовики - туди прямує колона студентів.
До МЛУ приїхали співробітники ОМОНу, які намагалися розігнати студентів і перекрили дорогу. Стверджується, що затриманий студент Білоруського державного економічного університету. Також видання "Радіо Свобода" повідомило, що ОМОН затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.
Журналіст розповідає про затримання студентів у районі площі Перемоги і моста через Свислочь. Журналістів, які вели стрім зі студентської акції, затримали в прямому ефірі - для перевірки акредитації.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.
У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, Лукашенко отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Виступи громадян, котрі намагаються відстояти свої голоси і переконаних у фальсифікації результатів голосування, припинялися ОМОНом і спецназом. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Тіхановська була змушена покинути Білорусь і виїхати в Литву.
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Франция Де Голля - это демократический режим
Украина Януковича - мягкоавторитарный, но жертвы все равно были
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учи матчасть
для жескоавторитарного или тоталитарного режима посрать - студенты или работяги, если они с цветочками
работает только насилие
Может быть.
А были ли детьми Герои Крут - Киевские студенты?
ЛУКАШЕНКО_ ДЕТЕЙ НЕ ТРОЖЬ!!!
Кадырова позови БАТ !!!! Тот тебя научит, хотя может и учить не надо!
гдето там на смердящих болотах микромордора...
Послушайте меня, друзья. Беларусы.
Попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.
Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопчеными, черными, злыми и ненавидящими - вы не победите.
Свобода и победа над диктатурой не дается плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.
Она дается гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов.
Это в лучшем случае.
А в наших с вами случаях - ещё и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".
У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно.
А выжившие - были злы и усталы.
Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко.
Когда вас полюбить будет сложно.
Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.
Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать.
Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать самим.
Да-да, избивать.
Когда - пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.
Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.
Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу.
И никак иначе.
Я был на нескольких революциях и я вам могу сказать точно: пока у нее светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит.
Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.
На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать.
Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощереных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи.
Но побеждают только псы.
Только.
Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.
Если бы меня тогда на Карачуне на отп...или за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом ещё два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили пряниками с чаем - Украины бы уже не было.
И другого пути нет.
У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста - украинский и российский.
Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый - с плакатиками, со статысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и «милиция с народом».
Результат и того и того перед глазами.
Время не работает на протест.
Время работает на диктатуру.
Поймите это наконец.
339 коментарів
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"они гуляют"... эт вы в отделении будете рассказывать, стоя раком и с дубинкой в задницах
https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4
https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
Тому що Білорусь - це колонія росії.
І якщо ви будет там щось робити - путін буде з вами боротись. А в путіна дуже багато сил і ресурсів.
Вижу человек 100-150 инфантилов решивших под шумок погулять по городу вместо учебы.
если в Беларуси и в росии одновременно пройдут революции.
Иначе путин просто не даст ничего сделать.
путин такие советы и януковичу давал, что народ нужно переломать через колено.
чтобы они утерлись и пошли себе по домам дальше терпеть терпилы.
у него в россии это работает.