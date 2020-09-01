У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок, 1 вересня, в Мінську (Білорусь) студенти вийшли на мирну акцію протесту і солідарності.

У Мінську колона студентів рухається проспектом Незалежності в сторону площі Якуба Коласа, повідомляє TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

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Протестують студенти Білоруського національного технічного університету та Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. Міліція просить їх розійтися.

До протестів приєднався Мінський державний лінгвістичний університет (МЛУ). Машини, що проїжджають повз, сигналять на знак підтримки.

Тим часом, МЛУ оточили силовики - туди прямує колона студентів.

До МЛУ приїхали співробітники ОМОНу, які намагалися розігнати студентів і перекрили дорогу. Стверджується, що затриманий студент Білоруського державного економічного університету. Також видання "Радіо Свобода" повідомило, що ОМОН затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.

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Журналіст розповідає про затримання студентів у районі площі Перемоги і моста через Свислочь. Журналістів, які вели стрім зі студентської акції, затримали в прямому ефірі - для перевірки акредитації.























Раніше повідомлялося, що в Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, Лукашенко отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Виступи громадян, котрі намагаються відстояти свої голоси і переконаних у фальсифікації результатів голосування, припинялися ОМОНом і спецназом. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Тіхановська була змушена покинути Білорусь і виїхати в Литву.