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У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок, 1 вересня, в Мінську (Білорусь) студенти вийшли на мирну акцію протесту і солідарності.

У Мінську колона студентів рухається проспектом Незалежності в сторону площі Якуба Коласа, повідомляє TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську

Протестують студенти Білоруського національного технічного університету та Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. Міліція просить їх розійтися.

До протестів приєднався Мінський державний лінгвістичний університет (МЛУ). Машини, що проїжджають повз, сигналять на знак підтримки.

Тим часом, МЛУ оточили силовики - туди прямує колона студентів.

До МЛУ приїхали співробітники ОМОНу, які намагалися розігнати студентів і перекрили дорогу. Стверджується, що затриманий студент Білоруського державного економічного університету. Також видання "Радіо Свобода" повідомило, що ОМОН затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хлопець зробив коханій пропозицію на акції протесту в Мінську. ВIДЕО

Журналіст розповідає про затримання студентів у районі площі Перемоги і моста через Свислочь. Журналістів, які вели стрім зі студентської акції, затримали в прямому ефірі - для перевірки акредитації.

У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 01
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 02
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 03
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 04
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 05
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 06
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 07
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 08
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 09
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 10
У Мінську студенти вийшли на протест: почалися затримання 11

Раніше повідомлялося, що в Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, Лукашенко отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Виступи громадян, котрі намагаються відстояти свої голоси і переконаних у фальсифікації результатів голосування, припинялися ОМОНом і спецназом. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Тіхановська була змушена покинути Білорусь і виїхати в Литву.

Автор: 

Білорусь (7930) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2655) протест (2398) репресії (1622) Мінськ (828) студенти (434)


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Топ коментарі
+12
когда они научаться давать отпор блеать ????
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01.09.2020 12:37
+11
А де повітряні кульки та букети кольорів?
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01.09.2020 12:37
+10
как говорится за одного битого двух небитых дают. с каждым избитым, особенно избитым ни за что беларусы будут все больше радикализовываться.
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01.09.2020 12:28
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Ага, Де Голя відправили у відставку, Янукович втік в Ростов, і дальше по списку. ... Що, перестрашився і самозаспокоюєшся?
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01.09.2020 14:35 Відповісти
ну, ты реально невежда и идиот...
Франция Де Голля - это демократический режим
Украина Януковича - мягкоавторитарный, но жертвы все равно были
---
учи матчасть
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01.09.2020 14:51 Відповісти
Я писав про студентів. Студенти почали тоді страйкувати. Тут майже постійно хтось десь страйкує, то такий французький вид спорту.
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01.09.2020 14:55 Відповісти
еще раз, баран ты неумеющий читать
для жескоавторитарного или тоталитарного режима посрать - студенты или работяги, если они с цветочками
работает только насилие
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01.09.2020 14:59 Відповісти
А ГДЕ РОДИТЕЛИ ЭТИХ ДЕТЕЙ???
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01.09.2020 12:46 Відповісти
Хай тільки вони попробують дітей скривдити, родичі озвіріють. В Києві теж все затихало поки дітей (студентів) не побили. Так було завжди і всюди.
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01.09.2020 12:50 Відповісти
я об этом и говорю. У меня аж закипело, хотя дети не мои
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01.09.2020 12:51 Відповісти
Для батьків вже готові кацапські братушки - ***** обіцяло відмегелити братів по повній програмі, щоб не вилазили зі стійла. Ні кроку назад, бо буде біда.
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01.09.2020 12:55 Відповісти
Студенты - это дети?
Может быть.
А были ли детьми Герои Крут - Киевские студенты?
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01.09.2020 12:58 Відповісти
да, были
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01.09.2020 12:59 Відповісти
Их мусора вяжут и бьют, а они все визжат "милиция с народом"
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01.09.2020 12:46 Відповісти
Мирных бить ментам одно удовольствие. Странные белорусы, нет внутренней гордости.
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01.09.2020 13:00 Відповісти
ненавидимий народом лукашеску...пора тобі склеїти ласти
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01.09.2020 13:03 Відповісти
Протест розовых пони. Это уже на садомазо похоже. Может им нравится.
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01.09.2020 13:12 Відповісти
На гей-парад.
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01.09.2020 14:46 Відповісти
В армії пострайкують, тих кого зараз пакують шукайте там
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01.09.2020 13:14 Відповісти
ВЫ МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!! И НЕ БОЙТЕСЬ!!! БЕРКУТ ОНИ БЫЛИ ВАМИ-НО ВЫ ИМИ НЕ СТАНЕТЕ!!!!!
ЛУКАШЕНКО_ ДЕТЕЙ НЕ ТРОЖЬ!!!
Кадырова позови БАТ !!!! Тот тебя научит, хотя может и учить не надо!
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01.09.2020 13:27 Відповісти
кошмаррр. прямо как в фильме.....
гдето там на смердящих болотах микромордора...
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01.09.2020 13:30 Відповісти
Говорят у Путина ресурсов нет. Наивность. В рашке ОМОНА на пару дивизий найдется да и просто желающих избивать "нациков" найдется немало. И с большим удоволтствием и наслаждением будут это делать. Организовывать быдло гопоту рашка для таких дел умеет как мы знаем из событий тн русской весны на Донбассе. С хрущеб понабирают гопоту на крайняк.
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01.09.2020 13:34 Відповісти
Что значит "нацик"? По этой мерке любого человека, любящего свою родину, можно обозвать "нациком"..
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01.09.2020 13:42 Відповісти
Для ватников все кто за независимость от Маасквы есть нацики.
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01.09.2020 14:20 Відповісти
Нацик в кавычках - слишком сложная конструкция, лучше бы https://censor.net/ru/user/448831 её не употреблял. Потому, что без кавычек это слово имеет негативную коннотацию, а в кавычках - это что? Автор хотел сказать, что это слово в кавычках не его, а как бы из лексикона ОМОНа, однако от этого оно не утратило свою негативную коннотацию.
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01.09.2020 14:53 Відповісти
Уже даже не интересно. Это не демонстрации. Это выгул розовых пони. Их менты фигарят, а они скандируют "Мы гуляем". Для болота это, конечно, достижение, но не о какой "революции", тем более "национальной", и уж тем более "достоинства" не может быть и речи. Сябрам, конечно успехов, но "революция" мышей против волков ... итог предсказуем.
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01.09.2020 13:40 Відповісти
Оказывается, в Беларуси слово "диссидент" - ругательное. Студенты не знают историю и думают, что диссиденты - это враги своей страны. Диссиденты - враги не страны, а государства, пожирающего своих граждан. Пока белорусы не научатся различать понятия "страна" и "государство", толку не будет. Кстати, госпропаганда всегда стремится смешать эти понятия, чтобы объявить каждого, кому не нравятся действия власти (государства), врагом страны (народа), чтобы оправдать репрессии против них.
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01.09.2020 13:44 Відповісти
овощи на грядке взбунтовались.
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01.09.2020 13:45 Відповісти
Аркадий Бабченко:

Послушайте меня, друзья. Беларусы.
Попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.

Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопчеными, черными, злыми и ненавидящими - вы не победите.

Свобода и победа над диктатурой не дается плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.

Она дается гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов.

Это в лучшем случае.
А в наших с вами случаях - ещё и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".
У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно.
А выжившие - были злы и усталы.

Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко.

Когда вас полюбить будет сложно.
Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.
Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать.
Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать самим.
Да-да, избивать.

Когда - пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.

Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.
Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу.
И никак иначе.

Я был на нескольких революциях и я вам могу сказать точно: пока у нее светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит.

Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.
На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать.
Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощереных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи.
Но побеждают только псы.
Только.

Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.

Если бы меня тогда на Карачуне на отп...или за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом ещё два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили пряниками с чаем - Украины бы уже не было.
И другого пути нет.

У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста - украинский и российский.

Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый - с плакатиками, со статысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и «милиция с народом».
Результат и того и того перед глазами.
Время не работает на протест.
Время работает на диктатуру.
Поймите это наконец.

339 коментарів

693 поширення
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01.09.2020 13:45 Відповісти
Макаревич про Белорусский ОМОН https://youtu.be/4RyWSmjuySQ
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01.09.2020 14:01 Відповісти
какие позорники эти беларусские овцы!
"они гуляют"... эт вы в отделении будете рассказывать, стоя раком и с дубинкой в задницах
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01.09.2020 14:01 Відповісти
Где колоны студентов Не надо нагнетать ситуацию
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01.09.2020 14:08 Відповісти
"Где колонны студентов?" Очки продаются в оптике.
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01.09.2020 15:29 Відповісти
пока белорусские мужики трусливо выглядывают из подворотен, ОМОН пакует храбрых белорусских девушек


https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4

https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
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01.09.2020 14:26 Відповісти
Начались задержания прогульщиков.....
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01.09.2020 14:30 Відповісти
У вас нічого не вийде.
Тому що Білорусь - це колонія росії.
І якщо ви будет там щось робити - путін буде з вами боротись. А в путіна дуже багато сил і ресурсів.
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01.09.2020 14:47 Відповісти
Колонны не вижу.
Вижу человек 100-150 инфантилов решивших под шумок погулять по городу вместо учебы.
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01.09.2020 14:49 Відповісти
лукашенка можно скинуть только вместе с путиным.
если в Беларуси и в росии одновременно пройдут революции.
Иначе путин просто не даст ничего сделать.
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01.09.2020 14:49 Відповісти
почему так жестко всех избивают?

путин такие советы и януковичу давал, что народ нужно переломать через колено.
чтобы они утерлись и пошли себе по домам дальше терпеть терпилы.

у него в россии это работает.
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01.09.2020 14:53 Відповісти
вместо кастрации луки с 90-х за создание эскадронов смерти, Запад благополучно покупает у него бензик...
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01.09.2020 15:19 Відповісти
Прально студенты делают,что бастуют! На польских грядках это сраное образование на хрен никому не нужно!
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01.09.2020 15:22 Відповісти
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