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Новини Революція в Білорусі
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На акції студентів у Мінську почалися затримання

На акції студентів у Мінську почалися затримання

Білоруська міліція знову почала затримувати студентів, які вийшли на акцію протесту в Мінську.

Як повідомляють очевидці, не менше десяти людей затримано в районі стадіону "Динамо" на вулиці Кірова. При цьому демонстранти намагалися відбити затриманих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У вівторок у білоруській столиці проходить несанкціонована акція студентів кількох вишів. Молоді люди мають намір передати в міністерство освіти петицію за відставку президента Олександр Лукашенко і справедливі вибори президента.

Учасники акції кілька разів намагалися пройти до міністерства освіти, але їх пересування блокували правоохоронці. Від площі Свободи вони пройшли по вулиці Немига до проспекту Незалежності. Учасники кілька разів його перетинали, рух при цьому не перекривався. На площі Леніна стояли мобільні кордони силовиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий

Учасники акції вирішили розходитися.

Опівдні міліція також затримувала учасників акції, заважаючи їм зібратися. Згодом затриманих відпустили.

Автор: 

Білорусь (7925) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+7
Омон будет их щемить безконечно пока они будут лохами...
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01.09.2020 17:16
+5
студенты должны жить так как хотят и выстраивать политику будущего.... теперешняя ситуация вынуждает их быть на улице .... и таракану они ничего не должны ....пускай таракан занимаеться своим отпрыском.
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01.09.2020 17:22
+3
....пускай идут домой ....тут никак - или стрельба или раком в сизо .... промежуточного варианта нет , так устроен мир. Как видишь они пока раком в СИЗО а Лука на троне.... и пока стрельбы не будет в сторону Луки - с трона он не слезет.
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01.09.2020 18:18
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Омон будет их щемить безконечно пока они будут лохами...
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01.09.2020 17:16 Відповісти
Бацька обещал направлять задержанных студентов в армию. Посмотрим. Вообще-то студенты должны учиться, овладевать знаниями, а не бузотерить на улицах
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01.09.2020 17:19 Відповісти
студенты должны жить так как хотят и выстраивать политику будущего.... теперешняя ситуация вынуждает их быть на улице .... и таракану они ничего не должны ....пускай таракан занимаеться своим отпрыском.
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01.09.2020 17:22 Відповісти
студенты должны подчиняться законам. подавай заявку на митинг за 2 недели и вперед...
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01.09.2020 18:27 Відповісти
смотря каким законам ..... Лука может написать и принять закон в котором тебе по голове должны бить шесть раз в день - если не хочешь по закону - пиши заявку за 2 недели и вперед .....
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01.09.2020 18:45 Відповісти
значит будет их мудохать всегда.
болотные рабы другого обращения не поймут.
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01.09.2020 17:47 Відповісти
Що їм треба зробити,щоб Ви не називали їх лохами?..Взяти зброю і стріляти в ОМОН?..Тоді їх справді перестануть щемити,але почнуть розстрілювати...
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01.09.2020 18:09 Відповісти
....пускай идут домой ....тут никак - или стрельба или раком в сизо .... промежуточного варианта нет , так устроен мир. Как видишь они пока раком в СИЗО а Лука на троне.... и пока стрельбы не будет в сторону Луки - с трона он не слезет.
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01.09.2020 18:18 Відповісти
как ты умудрился вместо ЗЕ написать ОМОН?
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01.09.2020 18:22 Відповісти
мусоров пакуют??
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01.09.2020 17:17 Відповісти
Ватное тупоголовое стадо.
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01.09.2020 17:29 Відповісти
Смешно, они полдня пытались пробиться к министерству чтоб вручить петицию а потом просто пошли по домам.
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01.09.2020 17:40 Відповісти
Если еще один Сралин,Мавзолейное быдло закончится...,бабы дерьмо перестали рожать...маршал Жюков ошибся....
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01.09.2020 17:49 Відповісти
Важливо, щоб ОМОН і інші силовики почали переходити на бік протестувальників. Тоді Білорусь буде чекати щасливе майбутнє.
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01.09.2020 17:49 Відповісти
Важливо щоб їх судили за побиття людей, не так як в Україні, а по справжньому.
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01.09.2020 17:53 Відповісти
Якщо побиття призвело до каліцтва, або що смерті, то так. В іншому випадку має бути амністія силовикам.
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01.09.2020 17:58 Відповісти
То вже їм розбиратись відповідно з їхніми законами, бо інакше буде постійне незадоволення народу владою, як в Україні.
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01.09.2020 18:06 Відповісти
Тут закон один на всі часи і народи...І він говорить - "переможців не судять"...
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01.09.2020 18:14 Відповісти
Деколи судять і ще й як - після Французької революції революціонерів пачками відправляли під гільйотину.
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01.09.2020 18:23 Відповісти
Вони зможуть перейти лише тоді коли знімуть форму . Інших варіантів немає , годі й думати . І вірити в казочки . .
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01.09.2020 18:11 Відповісти
Напевне будуть зміни: http://mignews.com.ua/politics/24259731.html
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01.09.2020 17:55 Відповісти
Много ваты развелось тут, лука убийца, потому боится и не уходит, смертная казнь ему, он не заслуживает лёгкой мгновенной смерти. Ему светит карцер с семейкой пожизненно.
И это скоро будет.
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01.09.2020 19:48 Відповісти
А Литвина жалковато, он до конца будет плакать о луке.
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01.09.2020 19:49 Відповісти
Я ему хвостов от селедки подгоню - пусть сосет...
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01.09.2020 20:14 Відповісти
Участники акции решили расходиться.Источник: https://censor.net/ru/n3217020
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01.09.2020 20:58 Відповісти
 
 