На акції студентів у Мінську почалися затримання

Білоруська міліція знову почала затримувати студентів, які вийшли на акцію протесту в Мінську.

Як повідомляють очевидці, не менше десяти людей затримано в районі стадіону "Динамо" на вулиці Кірова. При цьому демонстранти намагалися відбити затриманих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У вівторок у білоруській столиці проходить несанкціонована акція студентів кількох вишів. Молоді люди мають намір передати в міністерство освіти петицію за відставку президента Олександр Лукашенко і справедливі вибори президента.

Учасники акції кілька разів намагалися пройти до міністерства освіти, але їх пересування блокували правоохоронці. Від площі Свободи вони пройшли по вулиці Немига до проспекту Незалежності. Учасники кілька разів його перетинали, рух при цьому не перекривався. На площі Леніна стояли мобільні кордони силовиків.

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Учасники акції вирішили розходитися.

Опівдні міліція також затримувала учасників акції, заважаючи їм зібратися. Згодом затриманих відпустили.