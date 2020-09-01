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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин, вероятно, будет продлен и после 31 октября, - Шмыгаль

Карантин, вероятно, будет продлен и после 31 октября, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в стране, ранее продленный до 31 октября, может быть продлен снова.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее", - заявил Шмыгаль в интервью The Page, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр также отметил, что количество безработных в Украине уже начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина.

"Количество безработных уже начало стабильно падать. В начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тыс. официально зарегистрированных, сегодня - 480 тыс. официально зарегистрированных", - рассказал он.

Кабинет Министров, в свою очередь, предпринял необходимые меры для сохранения рабочих мест.

"У нас были также, например, программы компенсации двух третей стоимости заработной платы на период временной безработицы. Там было очень много обращений: обращались тысячи компаний в течение апреля, мая, июня. По этой программе удалось сохранить более 360 тыс. рабочих мест. Сегодня есть обращения лишь от 14 предприятий. Общее количество человек - 13 тыс. Поэтому суммы значительно уменьшаются", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о закрытии границ: "Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила". ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Понятно дело. Денежки на лоховирусе воруются, а народ тепит. Больных никто не знает пол года, но их так много, что больницы скоро заполнятся, но при этом нет ни одного репортажа с больниц. но зато есть каждый день тысячи заболевших, которых никто не знает. Черная комедия. Страна победившего маразма
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01.09.2020 18:14
+11
Ясен пень...при карантине бабло воровать оно сподручнее будет....вывел во внебюджетный фонд борьбы с вирусом...а там куды хошь...без тендеров...без ничего....можно практически напрямую в офшоры пулять....
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01.09.2020 18:14
+4
Яка радисть!
Навыбирали дебилов.
Понятно шо на " ужаснейший" коронавирус можно списывать все косяки.и киздить.бабло.
Но бесконечно это продолжаться не может. Они шо этого не понимают?
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01.09.2020 18:20
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Ну він прямо «капітан очєвідность»
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01.09.2020 18:12 Ответить
Іди в сраку зі своїм дурантіном, мерзото.
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01.09.2020 21:46 Ответить
Дай, вгадаю. Зебіл? Свати? Какая разніца?
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01.09.2020 22:45 Ответить
Понятно дело. Денежки на лоховирусе воруются, а народ тепит. Больных никто не знает пол года, но их так много, что больницы скоро заполнятся, но при этом нет ни одного репортажа с больниц. но зато есть каждый день тысячи заболевших, которых никто не знает. Черная комедия. Страна победившего маразма
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01.09.2020 18:14 Ответить
Ясен пень...при карантине бабло воровать оно сподручнее будет....вывел во внебюджетный фонд борьбы с вирусом...а там куды хошь...без тендеров...без ничего....можно практически напрямую в офшоры пулять....
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01.09.2020 18:14 Ответить
а чмыгаля продлить можно?? напарить касапам такое чудо на должность премьера и продлить навсегда...
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01.09.2020 18:18 Ответить
Яка радисть!
Навыбирали дебилов.
Понятно шо на " ужаснейший" коронавирус можно списывать все косяки.и киздить.бабло.
Но бесконечно это продолжаться не может. Они шо этого не понимают?
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01.09.2020 18:20 Ответить
когда там выборы ? )))
а вот сразу после них...прямо с понедельника на пару месяцев самый строгий карантин - чтоб не бузили)) да???
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01.09.2020 18:25 Ответить
И в стойло, в кацапию.
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01.09.2020 18:52 Ответить
не хотелось бы... но кое-кто просто таки в спины толкает )))
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01.09.2020 19:23 Ответить
Шмыгаль=контрабандист на немецком.
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01.09.2020 18:27 Ответить
Все позакривайте, людей відправляйте додому, хай сидять, школярі і студенти хай вчаться онлайн і після цього відкривайте державну казну і як роблять за кордоном, роздавайте людям...
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01.09.2020 18:34 Ответить
Так нет казны. Страна сдана в ломбард Треть бюджета идет на старые долги, а половина с с оставшегося разворовывается. И так 29 лет
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01.09.2020 18:52 Ответить
А казна оля з неба падає?
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01.09.2020 20:38 Ответить
Деяким падає як манна небесна, крім захмарніх зарплат.
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01.09.2020 21:11 Ответить
Вже нагліють і не дочекаються коли їх вперед ногами винесуть!
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01.09.2020 18:41 Ответить
Им позволяют,вот они и наглеют.
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01.09.2020 18:51 Ответить
не вынесут. только на цензоре в комментах всех убивают, вешают и выносят.)
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01.09.2020 21:00 Ответить
Час покаже.
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01.09.2020 21:48 Ответить
35 млрд из короновирусных денег отдали на дороги. Теперь дороги можно строить без тендеров.
А куда девались деньги, которые изначально были заложены в бюджет на дороги?
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01.09.2020 18:54 Ответить
Дік некоторые уже пошли на второй круг!
Никак не нажрутся!
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01.09.2020 20:01 Ответить
вообщем уже всё ясно, карантин у нас будет пока Зе не умрёт, он не допустит выборов президента через 4 года
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01.09.2020 19:18 Ответить
Антикоронавірусна стратегія Швеції, яка передбачає м ' які обмеження, повинна бути зразковою для інших країн. Про це заявив Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров ' я (ВООЗ) др. Девід Набарро в інтерв ' ю радіостанції Магік.
Швецію, яка не наклала суворих обмежень своїм громадянам, визнали прикладом свідомої публічної політики у довгостроковій перспективі.
Стратегія Швеції щодо введення м ' яких обмежень, оскільки боротьба з коронавірусом має стати моделлю.
За словами Спеціального посланника ВООЗ, жорсткий карантин - це ' ' грубий інструмент ' ', який серйозно б ' є людей та малий бізнес.
Прем ' єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав правильне рішення уряду відмовитися від жорсткого карантину
Зараз у Швеції затримали розповсюдження інфекції, а деякі європейські країни вже говорили про прихід другої хвилі COVID-19.
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01.09.2020 20:01 Ответить
Цей доктор проснувся! Вже більше чотирьох місяців частина коментаторів закликала брати приклад із Швеції. Але знаходились паскудники проплачені і просто корисні ідіоти, які заперечували позитивний досвід окремих країн.
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01.09.2020 20:42 Ответить
Аудит всех больных кто и где они находятся. Местная власть мониторит степашу иначе его не остановить.
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01.09.2020 21:46 Ответить
Как донести до этого дурака мысль, что у него в штанах писюн есть. Пусть с ним играется лучше
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01.09.2020 21:49 Ответить
В белоруссии люди ходят колонами по нескольку десятков тысяч. И заболеваемость короновирусом не увеличивается, а даже снижается, судя по сводкам.
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01.09.2020 21:56 Ответить
Карантін буде тепер вічно. Це у них перший етап введення електронного концтабору.
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01.09.2020 22:47 Ответить
Карантину не буде, як і вашої влади в Україні, готуйся Шмигаль на заклання.
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01.09.2020 22:51 Ответить
 
 