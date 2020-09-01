Карантин, вероятно, будет продлен и после 31 октября, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в стране, ранее продленный до 31 октября, может быть продлен снова.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее", - заявил Шмыгаль в интервью The Page, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр также отметил, что количество безработных в Украине уже начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина.

"Количество безработных уже начало стабильно падать. В начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тыс. официально зарегистрированных, сегодня - 480 тыс. официально зарегистрированных", - рассказал он.

Кабинет Министров, в свою очередь, предпринял необходимые меры для сохранения рабочих мест.

"У нас были также, например, программы компенсации двух третей стоимости заработной платы на период временной безработицы. Там было очень много обращений: обращались тысячи компаний в течение апреля, мая, июня. По этой программе удалось сохранить более 360 тыс. рабочих мест. Сегодня есть обращения лишь от 14 предприятий. Общее количество человек - 13 тыс. Поэтому суммы значительно уменьшаются", - сообщил Шмыгаль.

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