Карантин, вероятно, будет продлен и после 31 октября, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в стране, ранее продленный до 31 октября, может быть продлен снова.
"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее", - заявил Шмыгаль в интервью The Page, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр также отметил, что количество безработных в Украине уже начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина.
"Количество безработных уже начало стабильно падать. В начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тыс. официально зарегистрированных, сегодня - 480 тыс. официально зарегистрированных", - рассказал он.
Кабинет Министров, в свою очередь, предпринял необходимые меры для сохранения рабочих мест.
"У нас были также, например, программы компенсации двух третей стоимости заработной платы на период временной безработицы. Там было очень много обращений: обращались тысячи компаний в течение апреля, мая, июня. По этой программе удалось сохранить более 360 тыс. рабочих мест. Сегодня есть обращения лишь от 14 предприятий. Общее количество человек - 13 тыс. Поэтому суммы значительно уменьшаются", - сообщил Шмыгаль.
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Навыбирали дебилов.
Понятно шо на " ужаснейший" коронавирус можно списывать все косяки.и киздить.бабло.
Но бесконечно это продолжаться не может. Они шо этого не понимают?
а вот сразу после них...прямо с понедельника на пару месяцев самый строгий карантин - чтоб не бузили)) да???
А куда девались деньги, которые изначально были заложены в бюджет на дороги?
Никак не нажрутся!
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