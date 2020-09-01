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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин, ймовірно, буде продовжено і після 31 жовтня, - Шмигаль

Карантин, ймовірно, буде продовжено і після 31 жовтня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в країні, раніше продовжений до 31 жовтня, може бути продовжено знову.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, ймовірно, буде продовжено й далі", - заявив Шмигаль в інтерв'ю The Page, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр також зазначив, що кількість безробітних в Україні вже почали скорочувати після завершення "жорсткого" карантину.

"Кількість безробітних вже почала стабільно падати. На початку карантину - 360 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, на піку карантину - 520 тис. офіційно зареєстрованих, сьогодні - 480 тис. офіційно зареєстрованих", - розповів він.

Кабінет Міністрів, зі свого боку, вжив необхідні заходи для збереження робочих місць.

"У нас були також, наприклад, програми компенсації двох третин вартості заробітної плати на період тимчасового безробіття. Там було дуже багато звернень: зверталися тисячі компаній упродовж квітня, травня, червня. За цією програмою вдалося зберегти понад 360 тис. робочих місць. Сьогодні є звернення лише від 14 підприємств. Загальна кількість осіб - 13 тис. Тому суми значно зменшуються", - повідомив Шмигаль.

Читайте також: Коронавірус спричинив рекордний рівень безробіття в ЄС

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Понятно дело. Денежки на лоховирусе воруются, а народ тепит. Больных никто не знает пол года, но их так много, что больницы скоро заполнятся, но при этом нет ни одного репортажа с больниц. но зато есть каждый день тысячи заболевших, которых никто не знает. Черная комедия. Страна победившего маразма
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01.09.2020 18:14
+11
Ясен пень...при карантине бабло воровать оно сподручнее будет....вывел во внебюджетный фонд борьбы с вирусом...а там куды хошь...без тендеров...без ничего....можно практически напрямую в офшоры пулять....
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01.09.2020 18:14
+4
Яка радисть!
Навыбирали дебилов.
Понятно шо на " ужаснейший" коронавирус можно списывать все косяки.и киздить.бабло.
Но бесконечно это продолжаться не может. Они шо этого не понимают?
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01.09.2020 18:20
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Ну він прямо «капітан очєвідность»
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01.09.2020 18:12 Відповісти
Іди в сраку зі своїм дурантіном, мерзото.
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01.09.2020 21:46 Відповісти
Дай, вгадаю. Зебіл? Свати? Какая разніца?
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01.09.2020 22:45 Відповісти
Понятно дело. Денежки на лоховирусе воруются, а народ тепит. Больных никто не знает пол года, но их так много, что больницы скоро заполнятся, но при этом нет ни одного репортажа с больниц. но зато есть каждый день тысячи заболевших, которых никто не знает. Черная комедия. Страна победившего маразма
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01.09.2020 18:14 Відповісти
Ясен пень...при карантине бабло воровать оно сподручнее будет....вывел во внебюджетный фонд борьбы с вирусом...а там куды хошь...без тендеров...без ничего....можно практически напрямую в офшоры пулять....
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01.09.2020 18:14 Відповісти
а чмыгаля продлить можно?? напарить касапам такое чудо на должность премьера и продлить навсегда...
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01.09.2020 18:18 Відповісти
Яка радисть!
Навыбирали дебилов.
Понятно шо на " ужаснейший" коронавирус можно списывать все косяки.и киздить.бабло.
Но бесконечно это продолжаться не может. Они шо этого не понимают?
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01.09.2020 18:20 Відповісти
когда там выборы ? )))
а вот сразу после них...прямо с понедельника на пару месяцев самый строгий карантин - чтоб не бузили)) да???
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01.09.2020 18:25 Відповісти
И в стойло, в кацапию.
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01.09.2020 18:52 Відповісти
не хотелось бы... но кое-кто просто таки в спины толкает )))
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01.09.2020 19:23 Відповісти
Шмыгаль=контрабандист на немецком.
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01.09.2020 18:27 Відповісти
Все позакривайте, людей відправляйте додому, хай сидять, школярі і студенти хай вчаться онлайн і після цього відкривайте державну казну і як роблять за кордоном, роздавайте людям...
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01.09.2020 18:34 Відповісти
Так нет казны. Страна сдана в ломбард Треть бюджета идет на старые долги, а половина с с оставшегося разворовывается. И так 29 лет
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01.09.2020 18:52 Відповісти
А казна оля з неба падає?
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01.09.2020 20:38 Відповісти
Деяким падає як манна небесна, крім захмарніх зарплат.
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01.09.2020 21:11 Відповісти
Вже нагліють і не дочекаються коли їх вперед ногами винесуть!
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01.09.2020 18:41 Відповісти
Им позволяют,вот они и наглеют.
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01.09.2020 18:51 Відповісти
не вынесут. только на цензоре в комментах всех убивают, вешают и выносят.)
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01.09.2020 21:00 Відповісти
Час покаже.
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01.09.2020 21:48 Відповісти
35 млрд из короновирусных денег отдали на дороги. Теперь дороги можно строить без тендеров.
А куда девались деньги, которые изначально были заложены в бюджет на дороги?
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01.09.2020 18:54 Відповісти
Дік некоторые уже пошли на второй круг!
Никак не нажрутся!
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01.09.2020 20:01 Відповісти
вообщем уже всё ясно, карантин у нас будет пока Зе не умрёт, он не допустит выборов президента через 4 года
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01.09.2020 19:18 Відповісти
Антикоронавірусна стратегія Швеції, яка передбачає м ' які обмеження, повинна бути зразковою для інших країн. Про це заявив Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров ' я (ВООЗ) др. Девід Набарро в інтерв ' ю радіостанції Магік.
Швецію, яка не наклала суворих обмежень своїм громадянам, визнали прикладом свідомої публічної політики у довгостроковій перспективі.
Стратегія Швеції щодо введення м ' яких обмежень, оскільки боротьба з коронавірусом має стати моделлю.
За словами Спеціального посланника ВООЗ, жорсткий карантин - це ' ' грубий інструмент ' ', який серйозно б ' є людей та малий бізнес.
Прем ' єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав правильне рішення уряду відмовитися від жорсткого карантину
Зараз у Швеції затримали розповсюдження інфекції, а деякі європейські країни вже говорили про прихід другої хвилі COVID-19.
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01.09.2020 20:01 Відповісти
Цей доктор проснувся! Вже більше чотирьох місяців частина коментаторів закликала брати приклад із Швеції. Але знаходились паскудники проплачені і просто корисні ідіоти, які заперечували позитивний досвід окремих країн.
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01.09.2020 20:42 Відповісти
Аудит всех больных кто и где они находятся. Местная власть мониторит степашу иначе его не остановить.
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01.09.2020 21:46 Відповісти
Как донести до этого дурака мысль, что у него в штанах писюн есть. Пусть с ним играется лучше
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01.09.2020 21:49 Відповісти
В белоруссии люди ходят колонами по нескольку десятков тысяч. И заболеваемость короновирусом не увеличивается, а даже снижается, судя по сводкам.
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01.09.2020 21:56 Відповісти
Карантін буде тепер вічно. Це у них перший етап введення електронного концтабору.
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01.09.2020 22:47 Відповісти
Карантину не буде, як і вашої влади в Україні, готуйся Шмигаль на заклання.
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01.09.2020 22:51 Відповісти
 
 