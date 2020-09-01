Карантин, ймовірно, буде продовжено і після 31 жовтня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в країні, раніше продовжений до 31 жовтня, може бути продовжено знову.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, ймовірно, буде продовжено й далі", - заявив Шмигаль в інтерв'ю The Page, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр також зазначив, що кількість безробітних в Україні вже почали скорочувати після завершення "жорсткого" карантину.

"Кількість безробітних вже почала стабільно падати. На початку карантину - 360 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, на піку карантину - 520 тис. офіційно зареєстрованих, сьогодні - 480 тис. офіційно зареєстрованих", - розповів він.

Кабінет Міністрів, зі свого боку, вжив необхідні заходи для збереження робочих місць.

"У нас були також, наприклад, програми компенсації двох третин вартості заробітної плати на період тимчасового безробіття. Там було дуже багато звернень: зверталися тисячі компаній упродовж квітня, травня, червня. За цією програмою вдалося зберегти понад 360 тис. робочих місць. Сьогодні є звернення лише від 14 підприємств. Загальна кількість осіб - 13 тис. Тому суми значно зменшуються", - повідомив Шмигаль.

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