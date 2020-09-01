На Донбассе с начала суток без обстрелов, - штаб ООС
В зоне проведения ООС на Донбассе продолжает соблюдаться режим прекращения огня. С начала суток нарушений перемирий не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.
Среди личного состава Объединенных сил нет потерь и ранений.
"Военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - добавили в штабе.
Также на Цензор.НЕТ: Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка
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и что? Европа бы против была? да пошла бы она на Путина.
а шо делать? у нас уже экономика в..... тьху, ну надо же делать шото? ну че мы должны столько лет в окопах быть?
я не служил
но б*же, это же кринж. ну солдаты тоже не из железа как 1 ефрейтор был такой.
та или наступаем, или сдача, с этими тварями - Факинами и Сравчучками. ну шо делать то? та или бей, или сдавайся. шо за бл...ин хрень?
аттако(итал.) или как там у немцев - атакен, или у французов - тут не знаю, знаю по-англ - страйк или как там. ну надо делать же что-то!!!! может Трамп чет бы помог?
ну уже надвигается ...... на букву п.
та это будет скоро.... армия будет тупо разбегаться - твари получат ЯО из типо шахт и потом уже.... У Путина крыша уже едет. тьху!!!!! че там у ВСУ есть против ЯО???? х. у нас и "стратегов" нету как и Х-22. надо что-то делать. я чувствую шо Х.йло уже закусил удила и с.ка не остановится
Готовится к очередному "перемирию".
Рашка за неделю перебросила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами и доставлены около 700 тонн горючего для военной техники...
так же отметили в ГУР, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях. Об этом сообщает https://www.mil.gov.ua/news/2020/09/01/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
https://inforesist.org/rossiya-za-nedelyu-perekinula-na-donbass-6-vagonov-s-************/