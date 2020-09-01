На Донбассе с начала суток без обстрелов, - штаб ООС

В зоне проведения ООС на Донбассе продолжает соблюдаться режим прекращения огня. С начала суток нарушений перемирий не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил нет потерь и ранений.

"Военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - добавили в штабе.

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